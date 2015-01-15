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Ми на днях купували набір саме Сатен - найнижча ціна 155 лір або 155/4=майже 40 доларів. Це сама крута фірма TAC. (тач) Це двоспальний набір - зверніть увагу на розміри. Із бавовни дешевше - набір 75-90 лір це приблизно 20 долярів, але моя жінка купує тільки сатен. Lе Vele в Турції не зустрічав, а може не звернув увагу...
akurt написав:Інтересно, чому ці варіянти НЕ ЗДАЮТЬСЯ?
Підозрюю, що вже здані, просто посередники щось нормальне мають виставити щоби заманити клієнта, тому і не видалили неактуальну пропозицію. А статистика за кількістю сторінок - це, звичайно, репрезинтативно. От Вася здає нормальну хату на олх припустимо, подав оголошення, за добу його на той сайт скопіювали мінімум 10 посередників. Хата здана, оголошення висять. Для статистики.