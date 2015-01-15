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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 190191192193
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:30

Панs Lambada - Ви - супер!
Ось, панове, слухайте мудру жінку!
Кожне слово - золото!

Пані Ламбада! В мене не один син - тому є питання і відкриті.
Наймолодший на днях прилетів в Україну на канікули із Нью-Йорка.

  Lambada написав:
  akurt написав: після пляжу робити закупи на одіг та взуття реально в 10 (ДЕСЯТЬ, не жартую) разів дешевше, ніж ви купите у Львові.

Скільки коштує наприклад набір постелі 160х220 сімейний з якісної тканини сатин типу того, що в нас продається під етикеткою Le Vele? https://le-vele.com.ua/postelnoe-bele/k ... anastasia/


Ми на днях купували набір саме Сатен - найнижча ціна 155 лір або 155/4=майже 40 доларів.
Це сама крута фірма TAC. (тач) Це двоспальний набір - зверніть увагу на розміри.
Зображення
Зображення
Із бавовни дешевше - набір 75-90 лір це приблизно 20 долярів, але моя жінка купує тільки сатен.
Lе Vele в Турції не зустрічав, а може не звернув увагу...
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:45

  Долярчик написав:я сам КАТЕГОРИЧНО був проти Щурата:

дивіться: http://tvoemisto.tv/news/rozumnyy_budyn ... 91792.html

  akurt написав:Інтересно, чому ці варіянти НЕ ЗДАЮТЬСЯ?

Підозрюю, що вже здані, просто посередники щось нормальне мають виставити щоби заманити клієнта, тому і не видалили неактуальну пропозицію.
А статистика за кількістю сторінок - це, звичайно, репрезинтативно. От Вася здає нормальну хату на олх припустимо, подав оголошення, за добу його на той сайт скопіювали мінімум 10 посередників. Хата здана, оголошення висять. Для статистики.

  fis написав:Новий будинок буде зі сторони Бортнянського на місці цього СТО. Його вже майже весь розвалили.
https://www.google.com/maps/@49.8456254 ... 312!8i6656

та це ж Луцького! Колись, не так давно, то був приємний, тихий райончик особняків у центрі... і куди виходять вікна отого нового будинку? на інші вікна, і на особняки?
Lambada
 
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