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Ми на днях купували набір саме Сатен - найнижча ціна 155 лір або 155/4=майже 40 доларів. Це сама крута фірма TAC. (тач) Це двоспальний набір - зверніть увагу на розміри. Із бавовни дешевше - набір 75-90 лір це приблизно 20 долярів, але моя жінка купує тільки сатен. Lе Vele в Турції не зустрічав, а може не звернув увагу...
akurt написав:Інтересно, чому ці варіянти НЕ ЗДАЮТЬСЯ?
Підозрюю, що вже здані, просто посередники щось нормальне мають виставити щоби заманити клієнта, тому і не видалили неактуальну пропозицію. А статистика за кількістю сторінок - це, звичайно, репрезинтативно. От Вася здає нормальну хату на олх припустимо, подав оголошення, за добу його на той сайт скопіювали мінімум 10 посередників. Хата здана, оголошення висять. Для статистики.
akurt написав:але моя жінка купує тільки сатен. Lе Vele в Турції не зустрічав, а може не звернув увагу...
дякую! Хороший вибір, то є найкраще. І текстиль на фоні з вензелями теж куль, натуральний. Це ще одна тема для бізнесу... Там здається мережа Pamuk, принаймні місцеві знавці мені радили ці магазини колись.
akurt написав:тому є питання і відкриті. Наймолодший на днях прилетів в Україну на канікули із Нью-Йорка.
Які можуть бути побажання у 20-ти річного хлопа? Звісно які...
Будете сміятися, але познайомитися у США з дівчиною - то велика проблема. Неймовірно велика. Наприклад, ідеш на заняття - лекція, припустимо із вірусології, або заняття із парусного спорту - і так собі сказав: "Ну шо то, Марічка, що стоїш та блимаєш, по пивку та потусуємося вночі в!FESTrepublic? Батьки твої вдома, чи поїхали на дачу цибулю садити?
Не пройде 5 хвилин, як уже Поліція, наручники, руки на капот... Сексуальні домагання. Не жартую.
Ех, раніше просто було: я вже через рік після закінчення університету на власні кошти купив собі першу новеньку автівку із салону... Був березень місяць... Саме ці дні... 3 (три) студентки як влізли на початку травня в неї, так вже й не вилазили до весілля у грудні... Дві так і залишилися незаміжні...
Тепер складніше: у молодшого із салону новенький Mersedes klas C - C300 - купує за 950 долярів квиток і прилітає в Україну...
Акурте, натякніть може, де це така велика риба водиться, а то тут пан Fis розраховує сдати новобудову і отримати кістлявого карася, і тому буде радий, а десь, може, зовсім поруч, у сусідньому ставку (або навіть у тому ж) плещуться карпи в пів руки...
Поміняти наживку? Поміняти гачок? Поміняти вудку? Викинути вудку та взяти шось інше але теж легальне? Поміняти місце? Поміняти час рибалки? Поміняти ставок кінец кінцем? Забити на рибу та їсти м"ясо?