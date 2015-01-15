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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 190191192193
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:30

Панs Lambada - Ви - супер!
Ось, панове, слухайте мудру жінку!
Кожне слово - золото!

Пані Ламбада! В мене не один син - тому є питання і відкриті.
Наймолодший на днях прилетів в Україну на канікули із Нью-Йорка.

  Lambada написав:
  akurt написав: після пляжу робити закупи на одіг та взуття реально в 10 (ДЕСЯТЬ, не жартую) разів дешевше, ніж ви купите у Львові.

Скільки коштує наприклад набір постелі 160х220 сімейний з якісної тканини сатин типу того, що в нас продається під етикеткою Le Vele? https://le-vele.com.ua/postelnoe-bele/k ... anastasia/


Ми на днях купували набір саме Сатен - найнижча ціна 155 лір або 155/4=майже 40 доларів.
Це сама крута фірма TAC. (тач) Це двоспальний набір - зверніть увагу на розміри.
Зображення
Зображення
Із бавовни дешевше - набір 75-90 лір це приблизно 20 долярів, але моя жінка купує тільки сатен.
Lе Vele в Турції не зустрічав, а може не звернув увагу...
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:45

  Долярчик написав:я сам КАТЕГОРИЧНО був проти Щурата:

дивіться: http://tvoemisto.tv/news/rozumnyy_budyn ... 91792.html

  akurt написав:Інтересно, чому ці варіянти НЕ ЗДАЮТЬСЯ?

Підозрюю, що вже здані, просто посередники щось нормальне мають виставити щоби заманити клієнта, тому і не видалили неактуальну пропозицію.
А статистика за кількістю сторінок - це, звичайно, репрезинтативно. От Вася здає нормальну хату на олх припустимо, подав оголошення, за добу його на той сайт скопіювали мінімум 10 посередників. Хата здана, оголошення висять. Для статистики.

  fis написав:Новий будинок буде зі сторони Бортнянського на місці цього СТО. Його вже майже весь розвалили.
https://www.google.com/maps/@49.8456254 ... 312!8i6656

та це ж Луцького! Колись, не так давно, то був приємний, тихий райончик особняків у центрі... і куди виходять вікна отого нового будинку? на інші вікна, і на особняки? розтермінування пропонують?
Lambada
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 11:06

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  akurt написав:але моя жінка купує тільки сатен.
Lе Vele в Турції не зустрічав, а може не звернув увагу...

дякую! Хороший вибір, то є найкраще. І текстиль на фоні з вензелями теж куль, натуральний. Це ще одна тема для бізнесу...
Там здається мережа Pamuk, принаймні місцеві знавці мені радили ці магазини колись.

  akurt написав:тому є питання і відкриті.
Наймолодший на днях прилетів в Україну на канікули із Нью-Йорка.

Та шож мовчите? Перелік побажань щодо кандидатки?
Lambada
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 11:38

Які можуть бути побажання у 20-ти річного хлопа?
Звісно які...

Будете сміятися, але познайомитися у США з дівчиною - то велика проблема.
Неймовірно велика.
Наприклад, ідеш на заняття - лекція, припустимо із вірусології, або заняття із парусного спорту - і так собі сказав:
"Ну шо то, Марічка, що стоїш та блимаєш, по пивку та потусуємося вночі в !FESTrepublic?
Батьки твої вдома, чи поїхали на дачу цибулю садити?

Не пройде 5 хвилин, як уже Поліція, наручники, руки на капот...
Сексуальні домагання.
Не жартую.

Ех, раніше просто було: я вже через рік після закінчення університету на власні кошти купив собі першу новеньку автівку із салону...
Був березень місяць... Саме ці дні...
3 (три) студентки як влізли на початку травня в неї, так вже й не вилазили до весілля у грудні...
Дві так і залишилися незаміжні...

Тепер складніше: у молодшого із салону новенький Mersedes klas C - C300 - купує за 950 долярів квиток і прилітає в Україну...
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 11:49

  greenozon написав:це який банчеккк так себе не шляхетно повів?


Прийшла відповідь: Приват.
Але думаю, зараз у кожному банку таке.
У кожному банку тепер є відділ фінансового моніторінгу.
Робіть висновки, панове...
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 11:59

Приват це Держ банк тепер...
ніц дивного
але ставки там так собі...
і чорна картка там від 40К валюти :)
скинув в приват вам цікавіші деталі
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:16

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  akurt написав:Наприклад, нАшо тримати оті сихівські панельки, якщо Валютний депозит приносить 14,25 відсотка річних?

Акурте, натякніть може, де це така велика риба водиться, а то тут пан Fis розраховує сдати новобудову і отримати кістлявого карася, і тому буде радий, а десь, може, зовсім поруч, у сусідньому ставку (або навіть у тому ж) плещуться карпи в пів руки...

Поміняти наживку?
Поміняти гачок?
Поміняти вудку?
Викинути вудку та взяти шось інше але теж легальне?
Поміняти місце?
Поміняти час рибалки?
Поміняти ставок кінец кінцем?
Забити на рибу та їсти м"ясо?
Aldebaranchik
 
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