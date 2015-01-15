...так-так, Я там Бігу539 накатав пів сторінки про МІКРО-бізнес, і як, яким чином можна утримувати продавця, коли "розмах" - не той?!
п. с.
...головне, що і самі, два роки працювали майже без вихідних, а кажуть, що то "легко"!(цікаво, кожен день - одна й таж робота, де періодично попадаються "важкі клієнти-кровосісі", щей майже, БЕЗ вихідних - називається "ЛЕГКОЮ"???!
...але ж, кому я то кажу, як це все — таки ЗАЛЕЖИТЬ від групи товарів!
.... а якщо там алкоголь, то ясно - нов проблем, - "пропікувати штрихкоди":
- "74,80 - "пік", 25,40 - "пік", ще щось берете? - ні? - з Вас стільки-то.....
- "наступний: добре -" пік", ага - "пік" і то? - добре - "пік" - з Вас стільки-то....
- "наступний!".....
(то не пояснювати по 5ть разів(по іншій групі товарів) - "чиє воно? - а з чого воно зроблено? - а воно міцне? - - а воно послужить? - а скільки часу(років)? - "а чи воно ремонтується? - а як?" і т. п....... і після тих слів не думайте, що "пік" - продано! - Ні! - після цього: "ну добре, дякую..... буду знати, що у Вас це - є....... може колись зайду... "