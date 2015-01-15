Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:24

...так-так, Я тамнакатав пів сторінки про МІКРО-бізнес, і як, яким чином можна утримувати продавця, коли "розмах" - не той?!п. с....головне, що і самі, два роки працювали майже без вихідних, а кажуть, що то ""!(цікаво, кожен день - одна й таж робота, де періодично попадаються "клієнти-кровосісі", щей майже,- називається ""???!...але ж, кому я то кажу, як це все — такивід групи товарів!.... а якщо там алкоголь, то ясно - нов проблем, - "пропікувати штрихкоди":- "74,80 - "пік", 25,40 - "пік", ще щось берете? - ні? - з Вас стільки-то.....- "наступний: добре -" пік", ага - "пік" і то? - добре - "пік" - з Вас стільки-то....- "наступний!".....(то не пояснювати по 5тьразів(по іншій групі товарів) - "чиє воно? - а з чого воно зроблено? - а воно міцне? - - а воно послужить? - а скільки часу(років)? - "а чи воно ремонтується? - а як?" і т. п....... і після тих слів не думайте, що "пік" - продано!- Ні! - після цього: "ну добре, дякую..... буду знати, що у Вас це - є....... може колись зайду... "