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...так-так, Я там Бігу539 накатав пів сторінки про МІКРО-бізнес, і як, яким чином можна утримувати продавця, коли "розмах" - не той?!
п. с. ...головне, що і самі, два роки працювали майже без вихідних, а кажуть, що то "легко"!(цікаво, кожен день - одна й таж робота, де періодично попадаються "важкі клієнти-кровосісі", щей майже, БЕЗ вихідних - називається "ЛЕГКОЮ"???! ...але ж, кому я то кажу, як це все — таки ЗАЛЕЖИТЬ від групи товарів! .... а якщо там алкоголь, то ясно - нов проблем, - "пропікувати штрихкоди": - "74,80 - "пік", 25,40 - "пік", ще щось берете? - ні? - з Вас стільки-то..... - "наступний: добре -" пік", ага - "пік" і то? - добре - "пік" - з Вас стільки-то.... - "наступний!"..... (то не пояснювати по 5ть разів(по іншій групі товарів) - "чиє воно? - а з чого воно зроблено? - а воно міцне? - - а воно послужить? - а скільки часу(років)? - "а чи воно ремонтується? - а як?" і т. п....... і після тих слів не думайте, що "пік" - продано! - Ні! - після цього: "ну добре, дякую..... буду знати, що у Вас це - є....... може колись зайду... "
Lambada написав:та це ж Луцького! Колись, не так давно, то був приємний, тихий райончик особняків у центрі... і куди виходять вікна отого нового будинку? на інші вікна, і на особняки? розтермінування пропонують?
Думаю на особняки(північ) і на вікна(південь). Я купував коли вже була коробка, то я заплатив перший внесок шось біля 16000$ решту тільки на днях мама занесла.
Долярчик написав:... і я завжди кажу, там, де великі маштаби - в мене запитань - немає! - а от де мікро-бізнес там куча запитань і нюансів!
Ні. Простіше нема куди - ні.
Ви думаєте, що масштаби віднімають проблеми? Та їх стає більше в геометричній прогрессії!
Ось ви маєте магазин велосипедів, працюєте в ньому продавцем, збираєте 20000 грн щомісячно. Знаєте всі нюанси цього вашого мікробізнесу: де підтягнути тросик, які шини підійдуть на колеса від Ардіса підліткового 18", і які тормоза краще ставити на жіночий безрамний вел без перемикача швидкостей.
І от вам ДАРУЮТЬ (!!!) ще 100 магазинів по всій Україні. Прямо зараз! Вже стучать у двері і говорять (як в популярній грі "Монополія") - пане Долярчику, кріль вибрав вас у спадкоємці і передчасно перевів на вашу користь 100 магазинів з великами на складі. Але без людей, без налагоджених процессів, без нічого, тільки примішення (складі в кожному місті УкраЇни, столи в них і МОРЕ великів.)
Як Ви думаєте, зменшиться у вас та купа проблем, що у вас є на тепер? Ці процесси, цих людей найняти, зовсім інша бухгалтерія і багато чого іншого НЕПІДГОТОВЛЕНУ людину просто розтрощать під своїм тиском. ВЩЕНТ!
Хто має створити всі ці процесси, як не ви?
Типовий процес: у людини є магазин (кафе), де він працює або організує роботу. Він хоче заробляти більше, відкриває другий магазин, перемикає увагу на нього, а в першому все починає розпадатись, хтось починає підворовувати, прибирання зупиняється, сервіс падає. Людина знов перемикає увагу і піднімає все знову, але частина клієнтів вже пішла, новій магазин стоєть недороблений, гроші втрачаються...
Aldebaranchik написав:Типовий процес: у людини є магазин (кафе), де він працює або організує роботу. Він хоче заробляти більше, відкриває другий магазин, перемикає увагу на нього, а в першому все починає розпадатись, хтось починає підворовувати, прибирання зупиняється, сервіс падає. Людина знов перемикає увагу і піднімає все знову, новій магазин стоєть недороблений, гроші втрачаються...
... плюсую! ....от я подібних роликів на ютубі(який один і Ви закинули) свого часу - переглянув дууууже багато! - і все, ніби-то, там правильно, - і ніби, там завжди гарно мотивують і підводять до відповіді(але тільки "підводять", а відповідь маєш додумати сам) ... - от деякі відповіді - я здогадався, а от відповідь на виділений мною вгорі абзац - я не знаю! ... може Ви(чи ще хтось з форумчан) знає, КОНКРЕТНІ ВІДПОВІДІ, що робити з такою ситуацією, яка склалась у виділеному абзаці?
п. с. ...а те, що легше мати декілька магазинів - я не казав(це Біг писав, що то не є важкий труд) - а я казав, що коли є НОРМАЛЬНИЙ ОБІГ, з якого можна ВСІМ вділити, то тут простішше, ніж вділити з того, з чого вже не вділиш!(бо тупо тоді, лізеш в мінус) .... то, що більше маг. - більше мінінгіту, це однозначно!- не сперечаюсь....