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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 191192193194
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:24

а успіх ЗАВЖДИ там, де ним вміють ділитись! ч. 3

...так-так, Я там Бігу539 накатав пів сторінки про МІКРО-бізнес, і як, яким чином можна утримувати продавця, коли "розмах" - не той?!

п. с.
...головне, що і самі, два роки працювали майже без вихідних, а кажуть, що то "легко"!(цікаво, кожен день - одна й таж робота, де періодично попадаються "важкі клієнти-кровосісі", щей майже, БЕЗ вихідних - називається "ЛЕГКОЮ"???!
...але ж, кому я то кажу, як це все — таки ЗАЛЕЖИТЬ від групи товарів!
.... а якщо там алкоголь, то ясно - нов проблем, - "пропікувати штрихкоди":
- "74,80 - "пік", 25,40 - "пік", ще щось берете? - ні? - з Вас стільки-то.....
- "наступний: добре -" пік", ага - "пік" і то? - добре - "пік" - з Вас стільки-то....
- "наступний!".....
(то не пояснювати по 5ть :!: разів(по іншій групі товарів) - "чиє воно? - а з чого воно зроблено? - а воно міцне? - - а воно послужить? - а скільки часу(років)? - "а чи воно ремонтується? - а як?" і т. п....... і після тих слів не думайте, що "пік" - продано! :mrgreen: - Ні! - після цього: "ну добре, дякую..... буду знати, що у Вас це - є....... може колись зайду... " :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:41

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Lambada написав:та це ж Луцького! Колись, не так давно, то був приємний, тихий райончик особняків у центрі... і куди виходять вікна отого нового будинку? на інші вікна, і на особняки? розтермінування пропонують?

Думаю на особняки(північ) і на вікна(південь).
Я купував коли вже була коробка, то я заплатив перший внесок шось біля 16000$
решту тільки на днях мама занесла.
fis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:52

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Долярчик написав:... і я завжди кажу, там, де великі маштаби - в мене запитань - немає! - а от де мікро-бізнес там куча запитань і нюансів!

Ні. Простіше нема куди - ні.

Ви думаєте, що масштаби віднімають проблеми? Та їх стає більше в геометричній прогрессії!

Ось ви маєте магазин велосипедів, працюєте в ньому продавцем, збираєте 20000 грн щомісячно. Знаєте всі нюанси цього вашого мікробізнесу: де підтягнути тросик, які шини підійдуть на колеса від Ардіса підліткового 18", і які тормоза краще ставити на жіночий безрамний вел без перемикача швидкостей.

І от вам ДАРУЮТЬ (!!!) ще 100 магазинів по всій Україні. Прямо зараз! Вже стучать у двері і говорять (як в популярній грі "Монополія") - пане Долярчику, кріль вибрав вас у спадкоємці і передчасно перевів на вашу користь 100 магазинів з великами на складі. Але без людей, без налагоджених процессів, без нічого, тільки примішення (складі в кожному місті УкраЇни, столи в них і МОРЕ великів.)

Як Ви думаєте, зменшиться у вас та купа проблем, що у вас є на тепер? Ці процесси, цих людей найняти, зовсім інша бухгалтерія і багато чого іншого НЕПІДГОТОВЛЕНУ людину просто розтрощать під своїм тиском. ВЩЕНТ!

Хто має створити всі ці процесси, як не ви?

Типовий процес: у людини є магазин (кафе), де він працює або організує роботу. Він хоче заробляти більше, відкриває другий магазин, перемикає увагу на нього, а в першому все починає розпадатись, хтось починає підворовувати, прибирання зупиняється, сервіс падає. Людина знов перемикає увагу і піднімає все знову, але частина клієнтів вже пішла, новій магазин стоєть недороблений, гроші втрачаються...

От тут Потапенко дуже гарно пройшовся:
https://youtu.be/Lg_i90BWLK0?t=478
Aldebaranchik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 17:34

а успіх ЗАВЖДИ там, де ним вміють ділитись! ч. 4

  Aldebaranchik написав:Типовий процес: у людини є магазин (кафе), де він працює або організує роботу. Він хоче заробляти більше, відкриває другий магазин, перемикає увагу на нього, а в першому все починає розпадатись, хтось починає підворовувати, прибирання зупиняється, сервіс падає. Людина знов перемикає увагу і піднімає все знову, новій магазин стоєть недороблений, гроші втрачаються...

... плюсую!
....от я подібних роликів на ютубі(який один і Ви закинули) свого часу - переглянув дууууже багато! - і все, ніби-то, там правильно, - і ніби, там завжди гарно мотивують і підводять до відповіді(але тільки "підводять", а відповідь маєш додумати сам) ... - от деякі відповіді - я здогадався, а от відповідь на виділений мною вгорі абзац - я не знаю!
... може Ви(чи ще хтось з форумчан) знає, КОНКРЕТНІ ВІДПОВІДІ, що робити з такою ситуацією, яка склалась у виділеному абзаці? :?:

п. с.
...а те, що легше мати декілька магазинів - я не казав(це Біг писав, що то не є важкий труд) - а я казав, що коли є НОРМАЛЬНИЙ ОБІГ, з якого можна ВСІМ вділити, то тут простішше, ніж вділити з того, з чого вже не вділиш!(бо тупо тоді, лізеш в мінус)
.... то, що більше маг. - більше мінінгіту, це однозначно!- не сперечаюсь.... :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 21:22

  Lambada написав:
  Львівський БатяР написав:Ви можете кинути посилання чи назву ЖК ?

еко-дім:
продаж:
https://www.real-estate.lviv.ua/1187510 ... m-vul.html
оренда:
  fis написав:Ще раз подивлюся на ікеївські кухні.
- зацініть оцю кухню:
https://www.real-estate.lviv.ua/1179424 ... m-vul.html

https://www.real-estate.lviv.ua/1181077 ... m-vul.html


Подякував Вам та Долярчику за те, що дозволили мені полінуватись і не шукати те все !

За одним з посилань оренда та продаж однієї і тої ж квартири... Можна зробити висновок, що квартира бралась з метою перепродажу але з тим варіантом не склалось/не складається, воно й не дивно з таким прайсом ! Тому запустили в оренду... :roll:
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 21:46

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  akurt написав:Які можуть бути побажання у 20-ти річного хлопа?
Звісно які...
  akurt написав:Сексуальні домагання.
Не жартую.

А, молодий ще, нема чого переживати. Я думала, у Вас серйозні наміри! От тільки чому весь час приписувати отой мерс?
FestRepublic - це кльове місце. Тільки треба бути готовим інвестувати у жінку-музу!
https://www.youtube.com/watch?v=udy7zvAcJ5Y&t=1s

Взагалі-то сьогодні всі модні дівчата тусуються в Едем Резорті, от тільки там можуть більше котуватися приватні вертольотики - ну не товктися ж мерсом майже добу в Монте Карло. :wink:
Завтра - всі на відкриття Гранд Готелю і на Періс Хілтон :!:
https://varta1.com.ua/u-lviv-pryletila- ... lton-foto/
Востаннє редагувалось Lambada в П'ят 30 бер, 2018 22:38, всього редагувалось 1 раз.
Lambada
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 22:35

  Долярчик написав:
  Aldebaranchik написав:Типовий процес: у людини є магазин (кафе), де він працює або організує роботу. Він хоче заробляти більше, відкриває другий магазин, перемикає увагу на нього, а в першому все починає розпадатись, хтось починає підворовувати, прибирання зупиняється, сервіс падає. Людина знов перемикає увагу і піднімає все знову, новій магазин стоєть недороблений, гроші втрачаються...

... плюсую!
....от я подібних роликів на ютубі(який один і Ви закинули) свого часу - переглянув дууууже багато! - і все, ніби-то, там правильно, - і ніби, там завжди гарно мотивують і підводять до відповіді(але тільки "підводять", а відповідь маєш додумати сам) ... - от деякі відповіді - я здогадався, а от відповідь на виділений мною вгорі абзац - я не знаю!
... може Ви(чи ще хтось з форумчан) знає, КОНКРЕТНІ ВІДПОВІДІ, що робити з такою ситуацією, яка склалась у виділеному абзаці? :?: :D

Не кафе, і не магазин, але працювала багато років на два, деколи на три фронти. Команда - то найважливіше. Не просто ділити прибуток, а визначити місію для кожного: хтось подає ідеї, хтось тягне борозну, хтось вирулює косяки, хтось займається рекламою, хтось веде бухгалтерію, хтось логістика і т д. Така команда може бути з 1, 2х, 3х людей - проіснує недовго, але і один-однісінький человєк-оркестр теж замахається. В цій ситуації, якщо человєк-оркестр може розраховувати тільки на власні сили, можна зробити онлайн-магазин, але сучасний, професійний. Якщо конче шкода закривати - то пахати на два фронти - зранку в першій точці, по обіді - в другій.
Всіх грошей не заробите.
Найгірше - то думати, що все так буде. Не буде. Все постійно міняється кожен день, і до того треба бути готовим кожен день.

Долярчик, я і всі тутка скидали Вам ще сторінок 200 тому стільки і літератури, і Tedx, і всякого різного - Ви щось з того випробували, чи всьо фуфло?
Lambada
 
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