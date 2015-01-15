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...так-так, Я там Бігу539 накатав пів сторінки про МІКРО-бізнес, і як, яким чином можна утримувати продавця, коли "розмах" - не той?!
п. с. ...головне, що і самі, два роки працювали майже без вихідних, а кажуть, що то "легко"!(цікаво, кожен день - одна й таж робота, де періодично попадаються "важкі клієнти-кровосісі", щей майже, БЕЗ вихідних - називається "ЛЕГКОЮ"???! ...але ж, кому я то кажу, як це все — таки ЗАЛЕЖИТЬ від групи товарів! .... а якщо там алкоголь, то ясно - нов проблем, - "пропікувати штрихкоди": - "74,80 - "пік", 25,40 - "пік", ще щось берете? - ні? - з Вас стільки-то..... - "наступний: добре -" пік", ага - "пік" і то? - добре - "пік" - з Вас стільки-то.... - "наступний!"..... (то не пояснювати по 5ть разів(по іншій групі товарів) - "чиє воно? - а з чого воно зроблено? - а воно міцне? - - а воно послужить? - а скільки часу(років)? - "а чи воно ремонтується? - а як?" і т. п....... і після тих слів не думайте, що "пік" - продано! - Ні! - після цього: "ну добре, дякую..... буду знати, що у Вас це - є....... може колись зайду... "
Lambada написав:та це ж Луцького! Колись, не так давно, то був приємний, тихий райончик особняків у центрі... і куди виходять вікна отого нового будинку? на інші вікна, і на особняки? розтермінування пропонують?
Думаю на особняки(північ) і на вікна(південь). Я купував коли вже була коробка, то я заплатив перший внесок шось біля 16000$ решту тільки на днях мама занесла.
Долярчик написав:... і я завжди кажу, там, де великі маштаби - в мене запитань - немає! - а от де мікро-бізнес там куча запитань і нюансів!
Ні. Простіше нема куди - ні.
Ви думаєте, що масштаби віднімають проблеми? Та їх стає більше в геометричній прогрессії!
Ось ви маєте магазин велосипедів, працюєте в ньому продавцем, збираєте 20000 грн щомісячно. Знаєте всі нюанси цього вашого мікробізнесу: де підтягнути тросик, які шини підійдуть на колеса від Ардіса підліткового 18", і які тормоза краще ставити на жіночий безрамний вел без перемикача швидкостей.
І от вам ДАРУЮТЬ (!!!) ще 100 магазинів по всій Україні. Прямо зараз! Вже стучать у двері і говорять (як в популярній грі "Монополія") - пане Долярчику, кріль вибрав вас у спадкоємці і передчасно перевів на вашу користь 100 магазинів з великами на складі. Але без людей, без налагоджених процессів, без нічого, тільки примішення (складі в кожному місті УкраЇни, столи в них і МОРЕ великів.)
Як Ви думаєте, зменшиться у вас та купа проблем, що у вас є на тепер? Ці процесси, цих людей найняти, зовсім інша бухгалтерія і багато чого іншого НЕПІДГОТОВЛЕНУ людину просто розтрощать під своїм тиском. ВЩЕНТ!
Хто має створити всі ці процесси, як не ви?
Типовий процес: у людини є магазин (кафе), де він працює або організує роботу. Він хоче заробляти більше, відкриває другий магазин, перемикає увагу на нього, а в першому все починає розпадатись, хтось починає підворовувати, прибирання зупиняється, сервіс падає. Людина знов перемикає увагу і піднімає все знову, але частина клієнтів вже пішла, новій магазин стоєть недороблений, гроші втрачаються...
Aldebaranchik написав:Типовий процес: у людини є магазин (кафе), де він працює або організує роботу. Він хоче заробляти більше, відкриває другий магазин, перемикає увагу на нього, а в першому все починає розпадатись, хтось починає підворовувати, прибирання зупиняється, сервіс падає. Людина знов перемикає увагу і піднімає все знову, новій магазин стоєть недороблений, гроші втрачаються...
... плюсую! ....от я подібних роликів на ютубі(який один і Ви закинули) свого часу - переглянув дууууже багато! - і все, ніби-то, там правильно, - і ніби, там завжди гарно мотивують і підводять до відповіді(але тільки "підводять", а відповідь маєш додумати сам) ... - от деякі відповіді - я здогадався, а от відповідь на виділений мною вгорі абзац - я не знаю! ... може Ви(чи ще хтось з форумчан) знає, КОНКРЕТНІ ВІДПОВІДІ, що робити з такою ситуацією, яка склалась у виділеному абзаці?
п. с. ...а те, що легше мати декілька магазинів - я не казав(це Біг писав, що то не є важкий труд) - а я казав, що коли є НОРМАЛЬНИЙ ОБІГ, з якого можна ВСІМ вділити, то тут простішше, ніж вділити з того, з чого вже не вділиш!(бо тупо тоді, лізеш в мінус) .... то, що більше маг. - більше мінінгіту, це однозначно!- не сперечаюсь....
Подякував Вам та Долярчику за те, що дозволили мені полінуватись і не шукати те все !
За одним з посилань оренда та продаж однієї і тої ж квартири... Можна зробити висновок, що квартира бралась з метою перепродажу але з тим варіантом не склалось/не складається, воно й не дивно з таким прайсом ! Тому запустили в оренду...
akurt написав:Які можуть бути побажання у 20-ти річного хлопа? Звісно які...
akurt написав:Сексуальні домагання. Не жартую.
А, молодий ще, нема чого переживати. Я думала, у Вас серйозні наміри! От тільки чому весь час приписувати отой мерс? FestRepublic - це кльове місце. Тільки треба бути готовим інвестувати у жінку-музу! https://www.youtube.com/watch?v=udy7zvAcJ5Y&t=1s
Взагалі-то сьогодні всі модні дівчата тусуються в Едем Резорті, от тільки там можуть більше котуватися приватні вертольотики - ну не товктися ж мерсом майже добу в Монте Карло. Завтра - всі на відкриття Гранд Готелю і на Періс Хілтон https://varta1.com.ua/u-lviv-pryletila- ... lton-foto/
Востаннє редагувалось Lambada в П'ят 30 бер, 2018 22:38, всього редагувалось 1 раз.
Aldebaranchik написав:Типовий процес: у людини є магазин (кафе), де він працює або організує роботу. Він хоче заробляти більше, відкриває другий магазин, перемикає увагу на нього, а в першому все починає розпадатись, хтось починає підворовувати, прибирання зупиняється, сервіс падає. Людина знов перемикає увагу і піднімає все знову, новій магазин стоєть недороблений, гроші втрачаються...
... плюсую! ....от я подібних роликів на ютубі(який один і Ви закинули) свого часу - переглянув дууууже багато! - і все, ніби-то, там правильно, - і ніби, там завжди гарно мотивують і підводять до відповіді(але тільки "підводять", а відповідь маєш додумати сам) ... - от деякі відповіді - я здогадався, а от відповідь на виділений мною вгорі абзац - я не знаю! ... може Ви(чи ще хтось з форумчан) знає, КОНКРЕТНІ ВІДПОВІДІ, що робити з такою ситуацією, яка склалась у виділеному абзаці?
Не кафе, і не магазин, але працювала багато років на два, деколи на три фронти. Команда - то найважливіше. Не просто ділити прибуток, а визначити місію для кожного: хтось подає ідеї, хтось тягне борозну, хтось вирулює косяки, хтось займається рекламою, хтось веде бухгалтерію, хтось логістика і т д. Така команда може бути з 1, 2х, 3х людей - проіснує недовго, але і один-однісінький человєк-оркестр теж замахається. В цій ситуації, якщо человєк-оркестр може розраховувати тільки на власні сили, можна зробити онлайн-магазин, але сучасний, професійний. Якщо конче шкода закривати - то пахати на два фронти - зранку в першій точці, по обіді - в другій. Всіх грошей не заробите. Найгірше - то думати, що все так буде. Не буде. Все постійно міняється кожен день, і до того треба бути готовим кожен день.
Долярчик, я і всі тутка скидали Вам ще сторінок 200 тому стільки і літератури, і Tedx, і всякого різного - Ви щось з того випробували, чи всьо фуфло?
Lambada написав:А, молодий ще, нема чого переживати. Я думала, у Вас серйозні наміри! От тільки чому весь час приписувати отой мерс?
Батьки за дітей завжди переживають.
Мерс "приписую" за тієї причнини, що я сам заробив на автівку тільки через рік після університету. А хлопець - студент (випуск в червні, я відлітаю зі Львова на випускний на початку червня) і сам і за власні кошти купив собі другу вже автівку. І не на євробляхах. А з салону в США. Тут мені є чи гордитися. Не думаю, що черед ваших знайомих студентів хтось працює, отримуючи 7 500 $ на місяць та має на руках Job offer а 150 000$ на рік від компанії, яка є в ТОП-10 компаній світу. Як завжди, за цифри відповідаю.
На цій гілці багато писали про автівки з євробляхами. Тому і написав. Як батько, якому є чим пишатися. Перехрещуся. Зараз він в Україні на канікулах - працює - веде справи своїх однокласників - українських бізнесменів середньої руки. Доречі, хлопці 20-21 - вже директора фірм, 5 магазинів із тютюном та кефіром не тримають, бо то не їх рівень, всі їздять на "бехах", вчаться в університетах. Не жонаті. Отаке... Є й такі женихи в Україні. Так що гордіться так саме, як я - своїми донями - є - є - є в Україні не тільки женихи-наркомани, а й нормальні хлопці.
Вчора о 23-00 нарешті скоштував 3 чарки горілки . "Немірів". А гості, навпаки, насолоджувалися турецькими сухими білими та червонми винами - смакуючи та дегустучи.
На тему гілки: - до мене в гості приїхали люде, які виконують ту програму, про яку я б"юся тут вже 100 постів - все геть продали, що можна, в тому числі фірму, купили вже 4 квартири під оренду, все здали, гроші капають.Самі відпочивають, не працюючи. - дуже вражені країною під назвою Турція. Одна справа - купити путівку та сидіти у 5-зірковому готелі, а інша справа самому проїхати від болгарсько-турецького кордону через всю країну за кермом автівки. - неймовірно вразив Стамбул - їхали із швидкістю 80 км на годину і цілу годину поки перетнули Босфор та в"їхали в Азію. Вразили розміри міста. - неймовірно вразили автодороги - три полоси в кожному напрямку, в ночі все освітлюється.
Ну, панове, "Борітися та поборите!"
P.S. Дуже інтересні речі речі розказували про бізнес в Україні. Немає часу розказати -збираємося на пляж.