Додано: П'ят 30 бер, 2018 17:34

Aldebaranchik написав: Типовий процес: у людини є магазин (кафе), де він працює або організує роботу. Він хоче заробляти більше, відкриває другий магазин, перемикає увагу на нього, а в першому все починає розпадатись, хтось починає підворовувати, прибирання зупиняється, сервіс падає. Людина знов перемикає увагу і піднімає все знову, новій магазин стоєть недороблений, гроші втрачаються... Типовий процес:

там завжди гарно мотивують і підводять до відповіді(але тільки "підводять", а відповідь маєш додумати сам

Ви(чи ще хтось з форумчан) знає, КОНКРЕТНІ ВІДПОВІДІ, що робити з такою ситуацією, яка склалась у виділеному абзаці?

... плюсую!....от я подібних роликів на ютубі(який один і Ви закинули) свого часу - переглянув дууууже багато! - і все, ніби-то, там правильно, - і ніби,) ... - от деякі відповіді - я здогадався, а от відповідь на виділений мною вгорі абзац - я не знаю!... можеп. с....а те, що легше мати декілька магазинів - я не казав(це Біг писав, що то не є важкий труд) - а я казав, що коли є НОРМАЛЬНИЙ ОБІГ, з якого можна ВСІМ вділити, то тут простішше, ніж вділити з того, з чого вже не вділиш!(бо тупо тоді, лізеш в мінус).... то, що більше маг. - більше мінінгіту, це однозначно!- не сперечаюсь....