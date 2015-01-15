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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 192193194195
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 21:19

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Lambada написав:Не кафе, і не магазин, але працювала багато років на два, деколи на три фронти. Команда - то найважливіше. Не просто ділити прибуток, а визначити місію для кожного: хтось подає ідеї, хтось тягне борозну, хтось вирулює косяки, хтось займається рекламою, хтось веде бухгалтерію, хтось логістика і т д. Така команда може бути з 1, 2х, 3х людей - проіснує недовго, але і один-однісінький человєк-оркестр теж замахається. В цій ситуації, якщо человєк-оркестр може розраховувати тільки на власні сили, можна зробити онлайн-магазин, але сучасний, професійний. Якщо конче шкода закривати - то пахати на два фронти - зранку в першій точці, по обіді - в другій.
Всіх грошей не заробите.
Найгірше - то думати, що все так буде. Не буде. Все постійно міняється кожен день, і до того треба бути готовим кожен день.

Долярчик, я і всі тутка скидали Вам ще сторінок 200 тому стільки і літератури, і Tedx, і всякого різного - Ви щось з того випробували, чи всьо фуфло?

....звичайно, що то НЕ "фуфло"! - просто, я це відклав на" папізже"(і я, знаю-знаю, що то я погано роблю, що то відкладаю....... - і те, що я оправдовуватись буду, чому я ЗАРАЗ тим(читанням/переглядом) СУМЛІННО не займусь - теж знаю, що то не вітається....)
- але, вдвох словах: дайте, я спочатку спробую ЗБЕРЕГТИ(і примножити) кошти на ремонт до наступної весни,
зроблю ремонт, з'їду з того "гуртожитку", а вже тоді буду "за щось" СУМЛІННО/старанно братись! :)

... бо, на моменті, в мене настільки "затоптаний" ентузіазм(а без ентузіазму - взагалі, краще не братись за будь-що!), що просто ппц! :?

... і розумію, що я, не все був обдумав у своєму бізнесі..... не все врахував(наприклад, ПОСТІЙНА прив'язаність до бізнесу!)... - бо думав, що батько, частішше буде за прилавком, а виявилось, що він таку(марудну) роботу - НЕ любить! :shock: - а любить - більш фізичну! - тож, тепер, шукаю інфо, як ВИПРАВИТИ цю помилку, але суттєво не втративши "позицію"(прибуток)

... і, всеодно, те, про що, навіть, Ви, вище описали, то є кропітка робота, яка - НЕ ВАРТУЄ, тих старань/зусиль/нервів і т. д......- а я, хочу/шукаю(на майбутнє), щось легше(типу здачі в оренду) :D

п. с.
... а про нерухомість, напишу завтра!(трохи нафоткав "незавершеного Лінколь-на" і ще відносно, НОВИЙ будинок, що неподалік нього, для порівняння оренди/продажу....... - на олх, знайшов продаж-переуступку "двухи" з другого будинку Лінколь-на(52м2)
... але, це вже завтра..... завтра...
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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