Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Lambada написав:Не кафе, і не магазин, але працювала багато років на два, деколи на три фронти. Команда - то найважливіше. Не просто ділити прибуток, а визначити місію для кожного: хтось подає ідеї, хтось тягне борозну, хтось вирулює косяки, хтось займається рекламою, хтось веде бухгалтерію, хтось логістика і т д. Така команда може бути з 1, 2х, 3х людей - проіснує недовго, але і один-однісінький человєк-оркестр теж замахається. В цій ситуації, якщо человєк-оркестр може розраховувати тільки на власні сили, можна зробити онлайн-магазин, але сучасний, професійний. Якщо конче шкода закривати - то пахати на два фронти - зранку в першій точці, по обіді - в другій. Всіх грошей не заробите. Найгірше - то думати, що все так буде. Не буде. Все постійно міняється кожен день, і до того треба бути готовим кожен день.
Долярчик, я і всі тутка скидали Вам ще сторінок 200 тому стільки і літератури, і Tedx, і всякого різного - Ви щось з того випробували, чи всьо фуфло?
....звичайно, що то НЕ "фуфло"! - просто, я це відклав на" папізже"(і я, знаю-знаю, що то я погано роблю, що то відкладаю....... - і те, що я оправдовуватись буду, чому я ЗАРАЗ тим(читанням/переглядом) СУМЛІННО не займусь - теж знаю, що то не вітається....) - але, вдвох словах: дайте, я спочатку спробую ЗБЕРЕГТИ(і примножити) кошти на ремонт до наступної весни, зроблю ремонт, з'їду з того "гуртожитку", а вже тоді буду "за щось" СУМЛІННО/старанно братись!
... бо, на моменті, в мене настільки "затоптаний" ентузіазм(а без ентузіазму - взагалі, краще не братись за будь-що!), що просто ппц!
... і розумію, що я, не все був обдумав у своєму бізнесі..... не все врахував(наприклад, ПОСТІЙНА прив'язаність до бізнесу!)... - бо думав, що батько, частішше буде за прилавком, а виявилось, що він таку(марудну) роботу - НЕ любить! - а любить - більш фізичну! - тож, тепер, шукаю інфо, як ВИПРАВИТИ цю помилку, але суттєво не втративши "позицію"(прибуток)
... і, всеодно, те, про що, навіть, Ви, вище описали, то є кропітка робота, яка - НЕ ВАРТУЄ, тих старань/зусиль/нервів і т. д......- а я, хочу/шукаю(на майбутнє), щось легше(типу здачі в оренду)
п. с. ... а про нерухомість, напишу завтра!(трохи нафоткав "незавершеного Лінколь-на" і ще відносно, НОВИЙ будинок, що неподалік нього, для порівняння оренди/продажу....... - по оголошеннях, знайшов продаж-переуступку "двухи" з другого будинку(де тільки, залитий фундамент над паркінгом)) Лінколь-на(52м2) https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... 91484.html ... а свої фотки, вже завтра..... завтра...
Lambada написав:Команда - то найважливіше. Не просто ділити прибуток, а визначити місію для кожного: хтось подає ідеї, хтось тягне борозну, хтось вирулює косяки, хтось займається рекламою, хтось веде бухгалтерію, хтось логістика і т д. Така команда може бути з 1, 2х, 3х людей - проіснує недовго, але і один-однісінький человєк-оркестр теж замахається. В цій ситуації, якщо человєк-оркестр може розраховувати тільки на власні сили, можна зробити онлайн-магазин, але сучасний, професійний. Якщо конче шкода закривати - то пахати на два фронти - зранку в першій точці, по обіді - в другій.
Класні поради. Дійсно, так би зробити... Але... Є практика...
Сьогодні подзвонив по Вайберу мій колишній студент. На консультацію. Записався.
...Фірма була успішною. Команда класна. Заробляли пару років тому по 3 000 - 5 000 долярів в нашій нащасній ненці-Україні, звісно, нічого не виробляючи, "купи- продай"...
Вже 2,5 місяці сидять без роботи, і без зарплати. "Самолет поднимается ниже и ниже, И моторы на взлете протяжно ревут, А внизу ещё ясно виднеются крыши, И под каждою крышею люди живут…" (Музыка Оскара Фельцмана, слова Игоря Шаферана).
Вийшли на зарплату в 500 долярів на місяць. Одного компаньона то задовольняє. Другий каже: - Це щось ненормальне: вклали в справу 200 000 долярів, щоби мати 500 долярів на місяць? Ти з глузду з"їхав?" - А мене задовольняє...
P.S. Я в захваті від думок, дій та роздумів пана Долярчика. Зверніть увагу: не теоретик-мрійник, а практик. Це перше і НЕ головне. Головне те, що пан big539 боїться навіть групу товарів назвати. Морква? Гній? Ковбаса? Добрива? Газонокосилки? Цукерки? НЕ_МО_ЖЕ_НАЗ_ВА_ТИ... Оце - головне!
Панове! 1 квітня! День сміху. Анекдот (мій улюблений).
1 квітня. Неділя. Батьків немає дома, студентка дозволила студенту прийти до неї додому та забрати саме дороге, що в неї ще 10 хвилин тому ще було. Раптом повернулися батьки. Ховайся, хто може! Студента - під кровать. Лежить. Страхається. Завмер. Боїться... Під кровать заповзає братик студентки - такий собі беззубий - шепелявить - все сидів запертим в іншій кімнаті - років 5 або 6, та питає у голого тримтячого студента:
"Со, дядя, и не дысись? Боися? А так дысал, так дысал..."
... обіцяні фотки Перше фото: оцей ГОТОВИЙ будинок - для порівняння цін, а за ним, як бачите, звели вже нанадцять поверхів Лінколь-на(першого будинку) а це він сам(праворуч, ледь помітно зведення другого будинку) тут з іншого ракурсу ...ну і, неподалік, є ще один готовий будинок для порівняння цін...(а Лінкольн - там далі...)
akurt написав:Зараз спитаю... Людина дуже засмутилася... 30 000 долярів хоч викинь...
Фрагмент диалога (цитата): "Нормально? А? Я сегодня в банк ходил... узнавал, что и как... ввели финансовый мониторинг... я им гоаорю, что счет хочу открыть на 30 тыс. баксов. - Где взял? - 43 года работаю, говорю.. собрал... - Документы давай... - Так а где я их возьму за советский период???
Ничего не могут ответить... мой бизнес до 2000 года - никаких документов в государстве нет... Как отчитаться? Я уж молчу, что теща оставила... а где она взяла - у Бога спросите... короче посмеялся над этим цирком... и ушел..."
нагадує Радяньскій Союз: є великі суми грошей, а скористатися ними не можливо
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:нагадує Радяньскій Союз: є великі суми грошей, а скористатися ними не можливо
не может воспользоваться тот, кто всё время черный нал по карманам паковал и думал, что так будет всегда. кто не видел, что строится система фин.мониторинга, что вводятся ограничения на суммы наличных расчетов и т.п. понятно, что сфера использования баксового кэша остаётся широкой: и авто, и вторичное жильё, и нелегальные операции с валютой, корпоративкой за границей. но теперь, при появлении е-лицензий на легальные инвестиции за границу, требуется быстрое и эффективное отмывание нахомяченного чёрного кэша. особенно с учетом практики европейцев резко и уверенно блокировать счета и арестовывать недвижимость хитрож.пых граждан, обходящих фин.мониторинги стран и отмывающих за границей свои грязные деньги.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!