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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 193194195196
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 15:43

  akurt написав:Наприклад, нАшо тримати оті сихівські панельки, якщо Валютний депозит приносить 14,25 відсотка річних?

Уточните, что это за депозит такой?
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 16:17

  Вкладчик1234 написав:
  akurt написав:Наприклад, нАшо тримати оті сихівські панельки, якщо Валютний депозит приносить 14,25 відсотка річних?

Уточните, что это за депозит такой?

... вставлю 5ть коп.))
...це в турецькому банку!(там, на попередніх сторінках - навіть малюночок є)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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