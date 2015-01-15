Уточните, что это за депозит такой?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 01 кві, 2018 15:43
Уточните, что это за депозит такой?
Всё IMHO
Додано: Нед 01 кві, 2018 16:17
... вставлю 5ть коп.))
...це в турецькому банку!(там, на попередніх сторінках - навіть малюночок є)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
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