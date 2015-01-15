Уточните, что это за депозит такой?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 01 кві, 2018 15:43
Уточните, что это за депозит такой?
Всё IMHO
Додано: Нед 01 кві, 2018 16:17
... вставлю 5ть коп.))
...це в турецькому банку!(там, на попередніх сторінках - навіть малюночок є)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Нед 01 кві, 2018 17:44
Долярчик, так это всё меняет. Как минимум нужно уточнять, в какой валюте, и соответственно что клиент берёт на себя валютный риск.
А то у нас тоже можно было в январе сдать по 28,50, положить на карточный счёт под 17% (до налогов), а летом откупить по 26. И поиметь процентов 30 годовых В ВАЛЮТЕ (долларах).
Но мы же понимаем, что валютный риск может умножить эту прибыль на 0, а то и на минус
Всё IMHO
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