Уточните, что это за депозит такой?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 01 кві, 2018 15:43
Уточните, что это за депозит такой?
Всё IMHO
Додано: Нед 01 кві, 2018 16:17
... вставлю 5ть коп.))
...це в турецькому банку!(там, на попередніх сторінках - навіть малюночок є)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Нед 01 кві, 2018 17:44
Долярчик, так это всё меняет. Как минимум нужно уточнять, в какой валюте, и соответственно что клиент берёт на себя валютный риск.
А то у нас тоже можно было в январе сдать по 28,50, положить на карточный счёт под 17% (до налогов), а летом откупить по 26. И поиметь процентов 30 годовых В ВАЛЮТЕ (долларах).
Но мы же понимаем, что валютный риск может умножить эту прибыль на 0, а то и на минус
Всё IMHO
Додано: Нед 01 кві, 2018 22:02
Приємно читати думки.
Ще приємніше, що ми змушуємо людей думати.
Із певним жахом дивився на хмарочоси на фотках Долярчика.
Як там можна жити - у цих мурашниках?
Як вірно помітив пан Долярчик - то є приватна пропозиція саме для мене.
Навіть скрін екрану викладав з мого інтернет-банкінгу. Міг би цього не робити. Бо тут панове навіть групу товарів для Долярчика не взмозі назвати: сіно?, солома?, сало?, тютюн? комбайни? цвяхи? молоко? йогурт?
Звісно - як панове помітили - в тій банківській справі - володар банку є одна зі найпотужніших країн арабського сходу - є певні ризики (гарантується державою повернення тілько сміхоподібних 25 000 долярів одній особі).
То краще вкладити в українські банки. Під 2,5 відсотки річних.
То надійно і перевірено.
А то що мої гості - орендодавці...
"Влачат жалкое существование". Фото сьогодні, десь о 14-00.
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