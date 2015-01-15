Квесторе_поверніться
здесь "официально" читай "отчитались о доходах в налоговую". имхо.
дальше всё будет еще сложнее.
любителям черного нала пора призадуматься и начать хоть что-то платить в казну.
хотя бы от имени своего ЧП.
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Додано: Нед 01 кві, 2018 13:39
Квесторе_поверніться
здесь "официально" читай "отчитались о доходах в налоговую". имхо.
дальше всё будет еще сложнее.
любителям черного нала пора призадуматься и начать хоть что-то платить в казну.
хотя бы от имени своего ЧП.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Нед 01 кві, 2018 13:52
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Нед 01 кві, 2018 15:43
Уточните, что это за депозит такой?
Всё IMHO
Додано: Нед 01 кві, 2018 16:17
... вставлю 5ть коп.))
...це в турецькому банку!(там, на попередніх сторінках - навіть малюночок є)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Нед 01 кві, 2018 17:44
Долярчик, так это всё меняет. Как минимум нужно уточнять, в какой валюте, и соответственно что клиент берёт на себя валютный риск.
А то у нас тоже можно было в январе сдать по 28,50, положить на карточный счёт под 17% (до налогов), а летом откупить по 26. И поиметь процентов 30 годовых В ВАЛЮТЕ (долларах).
Но мы же понимаем, что валютный риск может умножить эту прибыль на 0, а то и на минус
Всё IMHO
Додано: Нед 01 кві, 2018 22:02
Приємно читати думки.
Ще приємніше, що ми змушуємо людей думати.
Із певним жахом дивився на хмарочоси на фотках Долярчика.
Як там можна жити - у цих мурашниках?
Востаннє редагувалось akurt в Пон 02 кві, 2018 07:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 02 кві, 2018 07:04
Пан акурт вважає себе господом Богом, який читає людські думки??? Чи царем миколою ІІ, раз пише "ми"??? Нарцис, тобі пора приймати чергову пігулку галоперідолу, інакше дах геть поїде.
Розкажи краще, наскільки виросла доларова оренда у Львові за останні 5 років.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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