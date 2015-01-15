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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 194195196197>
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 13:39

Квесторе_поверніться
здесь "официально" читай "отчитались о доходах в налоговую". имхо.
дальше всё будет еще сложнее.
любителям черного нала пора призадуматься и начать хоть что-то платить в казну.
хотя бы от имени своего ЧП.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 13:52

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  akurt написав:3 000 - 5 000 долярів

  akurt написав:Ауді А6


Як на мене, це дуже симптоматично (на жаль, для всієї країни), і повністю пояснює чому "дядя не дысит".

Максимальна вартість автівки - 3-6 місячних доходів? Ні, не чув.
Coder
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 15:43

  akurt написав:Наприклад, нАшо тримати оті сихівські панельки, якщо Валютний депозит приносить 14,25 відсотка річних?

Уточните, что это за депозит такой?
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 16:17

  Вкладчик1234 написав:
  akurt написав:Наприклад, нАшо тримати оті сихівські панельки, якщо Валютний депозит приносить 14,25 відсотка річних?

Уточните, что это за депозит такой?

... вставлю 5ть коп.))
...це в турецькому банку!(там, на попередніх сторінках - навіть малюночок є)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 17:44

Долярчик, так это всё меняет. Как минимум нужно уточнять, в какой валюте, и соответственно что клиент берёт на себя валютный риск.
А то у нас тоже можно было в январе сдать по 28,50, положить на карточный счёт под 17% (до налогов), а летом откупить по 26. И поиметь процентов 30 годовых В ВАЛЮТЕ (долларах).

Но мы же понимаем, что валютный риск может умножить эту прибыль на 0, а то и на минус
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 20:15

Де Козарлюга пропав?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 22:02

Приємно читати думки.
Ще приємніше, що ми змушуємо людей думати.

Із певним жахом дивився на хмарочоси на фотках Долярчика.
Як там можна жити - у цих мурашниках?
Востаннє редагувалось akurt в Пон 02 кві, 2018 07:17, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 07:04

  akurt написав: Приємно читати думки.
Ще приємніше, що ми змушуємо людей думати.


Пан Акурт вважає себе господом Богом, який читає людські думки??? Чи царем миколою ІІ, раз пише "ми"??? Нарцис, тобі пора приймати чергову пігулку галоперідолу, інакше дах геть поїде.

Розкажи краще, наскільки виросла доларова оренда у Львові за останні 5 років. :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 09:40

Пан Frant! Київські таблиці та київські графіки - у Львівську студію!
akurt
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akurt

Вам би теж не заводило свої графіки підрихтувати :)
hulko
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