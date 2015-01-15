Спочатку навести їх.
Тому що крім загальних "бла-бла-бла" - ніяких цифрових даних від п. Акурта не надходило.
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Додано: Пон 02 кві, 2018 10:17
Спочатку навести їх.
Тому що крім загальних "бла-бла-бла" - ніяких цифрових даних від п. Акурта не надходило.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Пон 02 кві, 2018 10:22
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
...там, на попередніх сторінках піднімалась тема про кухні... - то, як саме має виглядати кухня(для орендарів), щоб не була фу-фу-фу?
...от ця - кидається в очі
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Пон 02 кві, 2018 10:42
Frant
Та ні, графік по турецькій лірі був. Правда він мені здався некоректним, відповідно висновки зроблені на їх основі- теж. Мої питання пан Акурт лишив без відповіді.
Мені подобаються його пости, веселий стиль, люблю його читати але люди можуть прийняти неправильні інвестиційні рішення на основі його рекомендацій а це зіпсує йому карму.
Додано: Пон 02 кві, 2018 10:45
Долярчик
Долярчик якщо Вам не важко - скиньте хоча б номер сторінки, самому цікаво. Я більше 5-6% на неспекулятивному ринку не бачу.
Це відносно - "... вставлю 5ть коп.))
...це в турецькому банку!(там, на попередніх сторінках - навіть малюночок є)"
Додано: Пон 02 кві, 2018 11:37
сторінка 193
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Пон 02 кві, 2018 11:40
Від п.Акурта просили графіки орендних цін у Львові за останні 5-10 років.
А не "труля-ля" з Інтернету про курс турецької ліри чи погоду в Анталії.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Пон 02 кві, 2018 11:46
Долярчик
Дякую. Правда 13,5 річних при інфляції 10 з гачком- так собі інвестиція..
Додано: Пон 02 кві, 2018 11:53
... так, від вас теж просили!
- і ?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Пон 02 кві, 2018 11:59
Долярчик, і тебе прошу - наведи такі графіки!Разом з п. Акуртом!
І-?
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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