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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 195196197198>
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 10:17

  hulko написав:akurt

Вам би теж не заводило свої графіки підрихтувати :)

Спочатку навести їх. :mrgreen:
Тому що крім загальних "бла-бла-бла" - ніяких цифрових даних від п. Акурта не надходило.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 10:22

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

...там, на попередніх сторінках піднімалась тема про кухні... - то, як саме має виглядати кухня(для орендарів), щоб не була фу-фу-фу?
...от ця - кидається в очі https://dom.ria.com/uk/realty-dolgosroc ... 41396.html
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 10:42

Frant

Та ні, графік по турецькій лірі був. Правда він мені здався некоректним, відповідно висновки зроблені на їх основі- теж. Мої питання пан Акурт лишив без відповіді.
Мені подобаються його пости, веселий стиль, люблю його читати але люди можуть прийняти неправильні інвестиційні рішення на основі його рекомендацій а це зіпсує йому карму.
hulko
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 10:45

Долярчик

Долярчик якщо Вам не важко - скиньте хоча б номер сторінки, самому цікаво. Я більше 5-6% на неспекулятивному ринку не бачу.

Це відносно - "... вставлю 5ть коп.))
...це в турецькому банку!(там, на попередніх сторінках - навіть малюночок є)"
hulko
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 11:37

  hulko написав:Долярчик

Долярчик якщо Вам не важко - скиньте хоча б номер сторінки, самому цікаво. Я більше 5-6% на неспекулятивному ринку не бачу.

Це відносно - "... вставлю 5ть коп.))
...це в турецькому банку!(там, на попередніх сторінках - навіть малюночок є)"

сторінка 193
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 11:40

  hulko написав:Frant

Та ні, графік по турецькій лірі був. Правда він мені здався некоректним, відповідно висновки зроблені на їх основі- теж. Мої питання пан Акурт лишив без відповіді.
Мені подобаються його пости, веселий стиль, люблю його читати але люди можуть прийняти неправильні інвестиційні рішення на основі його рекомендацій а це зіпсує йому карму.

Від п.Акурта просили графіки орендних цін у Львові за останні 5-10 років.
А не "труля-ля" з Інтернету про курс турецької ліри чи погоду в Анталії.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 11:46

Долярчик

Дякую. Правда 13,5 річних при інфляції 10 з гачком- так собі інвестиція..:)
hulko
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 11:53

  Frant написав:
  hulko написав:Frant

Та ні, графік по турецькій лірі був. Правда він мені здався некоректним, відповідно висновки зроблені на їх основі- теж. Мої питання пан Акурт лишив без відповіді.
Мені подобаються його пости, веселий стиль, люблю його читати але люди можуть прийняти неправильні інвестиційні рішення на основі його рекомендацій а це зіпсує йому карму.

Від п.Акурта просили графіки орендних цін у Львові за останні 5-10 років.
А не "труля-ля" з Інтернету про курс турецької ліри чи погоду в Анталії.

... так, від вас теж просили!
- і ?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 11:59

  Долярчик написав:
  Frant написав:
  hulko написав:Frant

Та ні, графік по турецькій лірі був. Правда він мені здався некоректним, відповідно висновки зроблені на їх основі- теж. Мої питання пан Акурт лишив без відповіді.
Мені подобаються його пости, веселий стиль, люблю його читати але люди можуть прийняти неправильні інвестиційні рішення на основі його рекомендацій а це зіпсує йому карму.

Від п.Акурта просили графіки орендних цін у Львові за останні 5-10 років.
А не "труля-ля" з Інтернету про курс турецької ліри чи погоду в Анталії.

... так, від вас теж просили!
- і ?
Долярчик, і тебе прошу - наведи такі графіки!Разом з п. Акуртом!
Ви ж бо живете у Львові.
І-? :mrgreen: :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 13:07

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Frant написав:Від п.Акурта просили графіки орендних цін у Львові за останні 5-10 років.


По Києву такий зможете дати? ;)
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