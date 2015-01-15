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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 02 кві, 2018 13:13
V2 написав: Frant написав:
Від п.Акурта просили графіки орендних цін у Львові за останні 5-10 років.
По Києву такий зможете дати?
З графіками і таблицями в Екселі? З даними з Авізо за останні 5-10 років, помісячно?
За безплатно?
Це два-три-чотири дні роботи))) Збирайте кошти форумом, робіть ділову пропозицію - і роботу буде виконано.
Можу лише запевнити вас, що за останні 5 років орендні ціни КРЖН впали в 2 рази, а за 10 років - орієнтовно в 3 рази.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Додано: Пон 02 кві, 2018 13:29
Frant
Не пропонуючи щось сам - не правильно це вимагати і від інших!
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Додано: Пон 02 кві, 2018 13:30
Frant написав:
що за останні 5 років орендні ціни КРЖН впали в 2 рази, а за 10 років - орієнтовно в 3 рази.
Але і поріг входження знизився, чи не так?
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Додано: Пон 02 кві, 2018 13:36
V2 написав: Frant написав:
що за останні 5 років орендні ціни КРЖН впали в 2 рази, а за 10 років - орієнтовно в 3 рази.
Але і поріг входження знизився, чи не так?
Так.
В 3 рази за 10 років.
Взагалі-то розумні люди давно нічого не купляють в Україні з нерухомості.
Навіщо?
Товар безупино дешевшає 10 років поспіль і дає лише збитки.
Найближчі 2 роки дешевій продовжиться. Криза перевиробництва, втрата щорічно -2% працездатного населення і т.д.
Київ та інші великі міста - проходять шлях Риги, Таліна, Вільнюса.
1:1.
В столицях прибалтійських держав ціни різко впали в 2008. Так і тримаються на мінімумі. Ніхто з місцевих не купляє житло там. Вигода мінімальна або відсутня.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Додано: Пон 02 кві, 2018 13:42
Frant написав: Долярчик написав: Frant написав:
[quote="Frant
Та ні, графік по турецькій лірі був. Правда він мені здався некоректним, відповідно висновки зроблені на їх основі- теж. Мої питання пан Акурт лишив без відповіді.
Мені подобаються його пости, веселий стиль, люблю його читати але люди можуть прийняти неправильні інвестиційні рішення на основі його рекомендацій а це зіпсує йому карму.
Від п.Акурта просили графіки орендних цін у Львові за останні 5-10 років.
А не "труля-ля" з Інтернету про курс турецької ліри чи погоду в Анталії.
... так, від вас теж просили!
- і ?
===
Долярчик, і тебе
прошу - наведи такі графіки!Разом з п. Акуртом!
Ви ж бо живете у Львові.
І-?
[/quote]
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...відповім словами Сомика з валютної гілки: - "будете тикати своїй дружині, або, накрайняк, в замкову щілину!" (с)
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