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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 195196197198
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 13:13

  V2 написав:
  Frant написав:Від п.Акурта просили графіки орендних цін у Львові за останні 5-10 років.

По Києву такий зможете дати? ;)


З графіками і таблицями в Екселі? З даними з Авізо за останні 5-10 років, помісячно?
За безплатно? :D

Це два-три-чотири дні роботи))) Збирайте кошти форумом, робіть ділову пропозицію - і роботу буде виконано. 8)

Можу лише запевнити вас, що за останні 5 років орендні ціни КРЖН впали в 2 рази, а за 10 років - орієнтовно в 3 рази.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 13:29

Frant
Не пропонуючи щось сам - не правильно це вимагати і від інших!
V2
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 13:30

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Frant написав:що за останні 5 років орендні ціни КРЖН впали в 2 рази, а за 10 років - орієнтовно в 3 рази.


Але і поріг входження знизився, чи не так? ;)
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 13:36

  V2 написав:
  Frant написав:що за останні 5 років орендні ціни КРЖН впали в 2 рази, а за 10 років - орієнтовно в 3 рази.


Але і поріг входження знизився, чи не так? ;)

Так.
В 3 рази за 10 років.
Взагалі-то розумні люди давно нічого не купляють в Україні з нерухомості.
Навіщо? :lol:
Товар безупино дешевшає 10 років поспіль і дає лише збитки.
Найближчі 2 роки дешевій продовжиться. Криза перевиробництва, втрата щорічно -2% працездатного населення і т.д.

Київ та інші великі міста - проходять шлях Риги, Таліна, Вільнюса.
1:1.
В столицях прибалтійських держав ціни різко впали в 2008. Так і тримаються на мінімумі. Ніхто з місцевих не купляє житло там. Вигода мінімальна або відсутня.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 13:42

  Frant написав:
  Долярчик написав:
  Frant написав:[quote="Frant

Та ні, графік по турецькій лірі був. Правда він мені здався некоректним, відповідно висновки зроблені на їх основі- теж. Мої питання пан Акурт лишив без відповіді.
Мені подобаються його пости, веселий стиль, люблю його читати але люди можуть прийняти неправильні інвестиційні рішення на основі його рекомендацій а це зіпсує йому карму.

Від п.Акурта просили графіки орендних цін у Львові за останні 5-10 років.
А не "труля-ля" з Інтернету про курс турецької ліри чи погоду в Анталії.

... так, від вас теж просили!
- і ?

===
Долярчик, і тебе прошу - наведи такі графіки!Разом з п. Акуртом!
Ви ж бо живете у Львові.
І-? :mrgreen: :lol:[/quote]
===

...відповім словами Сомика з валютної гілки: - "будете тикати своїй дружині, або, накрайняк, в замкову щілину!" (с) :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 14:25

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Я просто угораю від рівня дискусії.. Якщо це найінтелектуальніша гілка на форумі що тоді на тих що більш плебейські?
hulko
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 14:52

Frant
http://www.globalpropertyguide.com/Euro ... e-10-years

В основному вірно, за винятком Талліна, естонці нормальну цифрову економіку будують так що нерухомість там навіть виросла в ціні.

Стосовно купівлі нерухомості- ретроспективно ми всі мудрі :). І ціни на нерухомість впали не тільки в Україні в 2008.
Я вважаю що зараз можна купляти- як казав Баффет - buy low-sell high :)
Вгадати б тільки де ця точка дна.. Ну але навіть зараз можна з великою ймовірністю припустити що найгірший період просідання вже позаду.
hulko
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 15:15

  hulko написав:Frant
http://www.globalpropertyguide.com/Euro ... e-10-years

В основному вірно, за винятком Талліна, естонці нормальну цифрову економіку будують так що нерухомість там навіть виросла в ціні.

Стосовно купівлі нерухомості- ретроспективно ми всі мудрі :). І ціни на нерухомість впали не тільки в Україні в 2008.
Я вважаю що зараз можна купляти- як казав Баффет - buy low-sell high :)
Вгадати б тільки де ця точка дна.. Ну але навіть зараз можна з великою ймовірністю припустити що найгірший період просідання вже позаду.

Але ж якщо тицнути аналіз за рік,то більш показово буде.Ми ще падаємо.
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