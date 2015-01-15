Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:що за останні 5 років орендні ціни КРЖН впали в 2 рази, а за 10 років - орієнтовно в 3 рази.
Але і поріг входження знизився, чи не так?
Так. В 3 рази за 10 років. Взагалі-то розумні люди давно нічого не купляють в Україні з нерухомості. Навіщо? Товар безупино дешевшає 10 років поспіль і дає лише збитки. Найближчі 2 роки дешевій продовжиться. Криза перевиробництва, втрата щорічно -2% працездатного населення і т.д.
Київ та інші великі міста - проходять шлях Риги, Таліна, Вільнюса. 1:1. В столицях прибалтійських держав ціни різко впали в 2008. Так і тримаються на мінімумі. Ніхто з місцевих не купляє житло там. Вигода мінімальна або відсутня.
Та ні, графік по турецькій лірі був. Правда він мені здався некоректним, відповідно висновки зроблені на їх основі- теж. Мої питання пан Акурт лишив без відповіді. Мені подобаються його пости, веселий стиль, люблю його читати але люди можуть прийняти неправильні інвестиційні рішення на основі його рекомендацій а це зіпсує йому карму.
Від п.Акурта просили графіки орендних цін у Львові за останні 5-10 років. А не "труля-ля" з Інтернету про курс турецької ліри чи погоду в Анталії.
... так, від вас теж просили! - і ?
=== Долярчик, і тебе прошу - наведи такі графіки!Разом з п. Акуртом! Ви ж бо живете у Львові. І-? [/quote] ===
...відповім словами Сомика з валютної гілки: - "будете тикати своїй дружині, або, накрайняк, в замкову щілину!" (с)
В основному вірно, за винятком Талліна, естонці нормальну цифрову економіку будують так що нерухомість там навіть виросла в ціні.
Стосовно купівлі нерухомості- ретроспективно ми всі мудрі . І ціни на нерухомість впали не тільки в Україні в 2008. Я вважаю що зараз можна купляти- як казав Баффет - buy low-sell high Вгадати б тільки де ця точка дна.. Ну але навіть зараз можна з великою ймовірністю припустити що найгірший період просідання вже позаду.
В основному вірно, за винятком Талліна, естонці нормальну цифрову економіку будують так що нерухомість там навіть виросла в ціні.
Стосовно купівлі нерухомості- ретроспективно ми всі мудрі . І ціни на нерухомість впали не тільки в Україні в 2008. Я вважаю що зараз можна купляти- як казав Баффет - buy low-sell high Вгадати б тільки де ця точка дна.. Ну але навіть зараз можна з великою ймовірністю припустити що найгірший період просідання вже позаду.
Але ж якщо тицнути аналіз за рік,то більш показово буде.Ми ще падаємо.