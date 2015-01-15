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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 196197198199
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 16:15

Frant

якщо люди не здатні взяти два джерела, співставити їх і отримати відповіді на свої питання - я не рекомендую їм займатись інвестиціями в принципі.
hulko
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 16:15

  Frant написав:
  V2 написав:
  Frant написав:що за останні 5 років орендні ціни КРЖН впали в 2 рази, а за 10 років - орієнтовно в 3 рази.


Але і поріг входження знизився, чи не так? ;)

Так.
В 3 рази за 10 років.
Взагалі-то розумні люди давно нічого не купляють в Україні з нерухомості.
Навіщо? :lol:
Товар безупино дешевшає 10 років поспіль і дає лише збитки.
Найближчі 2 роки дешевій продовжиться. Криза перевиробництва, втрата щорічно -2% працездатного населення і т.д.

Київ та інші великі міста - проходять шлях Риги, Таліна, Вільнюса.
1:1.
В столицях прибалтійських держав ціни різко впали в 2008. Так і тримаються на мінімумі. Ніхто з місцевих не купляє житло там. Вигода мінімальна або відсутня.
Да, но банки сейчас нормально не дают %, поэтому сдача в аренду будет приносить свой доход. А просядет ли еще сильно цена на недвигу, под вопросом.
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Proofy
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