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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 02 кві, 2018 16:15
Frant
якщо люди не здатні взяти два джерела, співставити їх і отримати відповіді на свої питання - я не рекомендую їм займатись інвестиціями в принципі.
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Додано: Пон 02 кві, 2018 16:15
Frant написав: V2 написав: Frant написав:
що за останні 5 років орендні ціни КРЖН впали в 2 рази, а за 10 років - орієнтовно в 3 рази.
Але і поріг входження знизився, чи не так?
Так.
В 3 рази за 10 років.
Взагалі-то розумні люди давно нічого не купляють в Україні з нерухомості.
Навіщо?
Товар безупино дешевшає 10 років поспіль і дає лише збитки.
Найближчі 2 роки дешевій продовжиться. Криза перевиробництва, втрата щорічно -2% працездатного населення і т.д.
Київ та інші великі міста - проходять шлях Риги, Таліна, Вільнюса.
1:1.
В столицях прибалтійських держав ціни різко впали в 2008. Так і тримаються на мінімумі. Ніхто з місцевих не купляє житло там. Вигода мінімальна або відсутня.
Да, но банки сейчас нормально не дают %, поэтому сдача в аренду будет приносить свой доход. А просядет ли еще сильно цена на недвигу, под вопросом.
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
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