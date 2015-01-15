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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 196197198199
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 16:15

Frant

якщо люди не здатні взяти два джерела, співставити їх і отримати відповіді на свої питання - я не рекомендую їм займатись інвестиціями в принципі.
hulko
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 16:15

  Frant написав:
  V2 написав:
  Frant написав:що за останні 5 років орендні ціни КРЖН впали в 2 рази, а за 10 років - орієнтовно в 3 рази.


Але і поріг входження знизився, чи не так? ;)

Так.
В 3 рази за 10 років.
Взагалі-то розумні люди давно нічого не купляють в Україні з нерухомості.
Навіщо? :lol:
Товар безупино дешевшає 10 років поспіль і дає лише збитки.
Найближчі 2 роки дешевій продовжиться. Криза перевиробництва, втрата щорічно -2% працездатного населення і т.д.

Київ та інші великі міста - проходять шлях Риги, Таліна, Вільнюса.
1:1.
В столицях прибалтійських держав ціни різко впали в 2008. Так і тримаються на мінімумі. Ніхто з місцевих не купляє житло там. Вигода мінімальна або відсутня.
Да, но банки сейчас нормально не дают %, поэтому сдача в аренду будет приносить свой доход. А просядет ли еще сильно цена на недвигу, под вопросом.
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Proofy
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 17:29

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Proofy написав:Да, но банки сейчас нормально не дают %, поэтому сдача в аренду будет приносить свой доход. А просядет ли еще сильно цена на недвигу, под вопросом.

А как только банки начнут давать нормальный % - недвига пойдет на взлет, ну на первых порах точно.
Aldebaranchik
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 18:37

  hulko написав:Frant
http://www.globalpropertyguide.com/Euro ... e-10-years

В основному вірно, за винятком Талліна, естонці нормальну цифрову економіку будують так що нерухомість там навіть виросла в ціні.

Стосовно купівлі нерухомості- ретроспективно ми всі мудрі :). І ціни на нерухомість впали не тільки в Україні в 2008.
Я вважаю що зараз можна купляти- як казав Баффет - buy low-sell high :)
Вгадати б тільки де ця точка дна.. Ну але навіть зараз можна з великою ймовірністю припустити що найгірший період просідання вже позаду.

Про худший период это Вы говорили про нашу страну? Т.е. Вы верите в то, что потрясений больше не будет?
EvgeniyL
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 19:11

Aldebaranchik
А можете пояснити логіку, бо я не розумію. Імхо навпаки, якщо на банках можна буде заробити то люди з кешем перетечуть в банки. Ліквідність понад усе.

Якщо банки і можуть вплинути на нерухомість (ріст вгору) то тільки через масове іпотечне кредитування. Яке буде працювати навпаки коли % ще більше впадуть.
hulko
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 20:05

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

...а що, хтось дійсно "ламає голову" над тим, чи нести свої долярчики на депо під 2-3-4% річних, чи купити новобудову з ремонтом(ну чи самому зробити ремонт) і здавати її за 7-8-9-10% річних?

...чи є ще кращий варіант(и)? :)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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