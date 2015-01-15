Frant
якщо люди не здатні взяти два джерела, співставити їх і отримати відповіді на свої питання - я не рекомендую їм займатись інвестиціями в принципі.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 02 кві, 2018 16:15
Frant
якщо люди не здатні взяти два джерела, співставити їх і отримати відповіді на свої питання - я не рекомендую їм займатись інвестиціями в принципі.
Додано: Пон 02 кві, 2018 16:15
Да, но банки сейчас нормально не дают %, поэтому сдача в аренду будет приносить свой доход. А просядет ли еще сильно цена на недвигу, под вопросом.
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Додано: Пон 02 кві, 2018 17:29
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Пон 02 кві, 2018 18:37
Про худший период это Вы говорили про нашу страну? Т.е. Вы верите в то, что потрясений больше не будет?
Додано: Пон 02 кві, 2018 19:11
Aldebaranchik
А можете пояснити логіку, бо я не розумію. Імхо навпаки, якщо на банках можна буде заробити то люди з кешем перетечуть в банки. Ліквідність понад усе.
Якщо банки і можуть вплинути на нерухомість (ріст вгору) то тільки через масове іпотечне кредитування. Яке буде працювати навпаки коли % ще більше впадуть.
Додано: Пон 02 кві, 2018 20:05
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
...а що, хтось дійсно "ламає голову" над тим, чи нести свої долярчики на депо під 2-3-4% річних, чи купити новобудову з ремонтом(ну чи самому зробити ремонт) і здавати її за 7-8-9-10% річних?
...чи є ще кращий варіант(и)?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Пон 02 кві, 2018 20:43
Дохід від депо і здачі в оренду нерухомості це найпоширені способи пасивного доходу. Як правило якщо дохід по депо % падає, кошти перетікають в нерухомість.
% доходу від здачі в оренду завжди трохи вище оскільки цей бізнес більш хлопотний ніж просто кинути гроші на депо. Чим болижче % доходу від оренди до % доходу по депо тим відповідно більше коштів перетікає на депо.
Додано: Пон 02 кві, 2018 20:46
Ми вже говорили. Номер три в пасивних доходах це лихварство там відсотки ще вищі, бо вищі ризики.
Додано: Пон 02 кві, 2018 20:54
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Востаннє редагувалось Vadim V в Пон 02 кві, 2018 21:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 02 кві, 2018 20:58
Львівський БатяР
я б ще згадав амортизацію квартири..яка-не-яка але буде..
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