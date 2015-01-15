Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:що за останні 5 років орендні ціни КРЖН впали в 2 рази, а за 10 років - орієнтовно в 3 рази.
Але і поріг входження знизився, чи не так?
Так. В 3 рази за 10 років. Взагалі-то розумні люди давно нічого не купляють в Україні з нерухомості. Навіщо? Товар безупино дешевшає 10 років поспіль і дає лише збитки. Найближчі 2 роки дешевій продовжиться. Криза перевиробництва, втрата щорічно -2% працездатного населення і т.д.
Київ та інші великі міста - проходять шлях Риги, Таліна, Вільнюса. 1:1. В столицях прибалтійських держав ціни різко впали в 2008. Так і тримаються на мінімумі. Ніхто з місцевих не купляє житло там. Вигода мінімальна або відсутня.
Да, но банки сейчас нормально не дают %, поэтому сдача в аренду будет приносить свой доход. А просядет ли еще сильно цена на недвигу, под вопросом.
В основному вірно, за винятком Талліна, естонці нормальну цифрову економіку будують так що нерухомість там навіть виросла в ціні.
Стосовно купівлі нерухомості- ретроспективно ми всі мудрі . І ціни на нерухомість впали не тільки в Україні в 2008. Я вважаю що зараз можна купляти- як казав Баффет - buy low-sell high Вгадати б тільки де ця точка дна.. Ну але навіть зараз можна з великою ймовірністю припустити що найгірший період просідання вже позаду.
Про худший период это Вы говорили про нашу страну? Т.е. Вы верите в то, что потрясений больше не будет?
hulko написав:Aldebaranchik А можете пояснити логіку, бо я не розумію. Імхо навпаки, якщо на банках можна буде заробити то люди з кешем перетечуть в банки. Ліквідність понад усе.
Якщо банки і можуть вплинути на нерухомість (ріст вгору) то тільки через масове іпотечне кредитування. Яке буде працювати навпаки коли % ще більше впадуть.
Дохід від депо і здачі в оренду нерухомості це найпоширені способи пасивного доходу. Як правило якщо дохід по депо % падає, кошти перетікають в нерухомість. % доходу від здачі в оренду завжди трохи вище оскільки цей бізнес більш хлопотний ніж просто кинути гроші на депо. Чим болижче % доходу від оренди до % доходу по депо тим відповідно більше коштів перетікає на депо.
Долярчик написав:...а що, хтось дійсно "ламає голову" над тим, чи нести свої долярчики на депо під 2-3-4% річних, чи купити новобудову з ремонтом(ну чи самому зробити ремонт) і здавати її за 7-8-9-10% річних?
...чи є ще кращий варіант(и)?
Ми вже говорили. Номер три в пасивних доходах це лихварство там відсотки ще вищі, бо вищі ризики.