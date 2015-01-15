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EvgeniyL. Потрясіння будуть звісно. Я мав на увазі що вони не зіграють так драматично як 2014-2015 ( куди ж гірше), до кінця 2019 все буде спокійно бо вибори гаранта плюс парламентські..далі 2-3 роки пікові виплати по зовнішньому боргу які можна проскочити продавши з молотка держпідприємства (як варіант). Айті та агро дасть валюту, виїхали і виїздить ще більше заробітчан які пересилають гроші. Продовження кидання кісток від МВФ.Варіанти як відбитися є.
П.С. Вам може здатися що я оптиміст. Це не так- я вважаю що наші потуги в 2-3% ВВП це мізер який тільки поглиблює ту прірву яка є. Позитивні зміни є і я вважаю що вони продовжаться,але щоб добратися до рівня хоча б Польщі...Швидше ніж за 25 років я не очікую в Україні нормального стану речей.
...а я думав, що хтось скаже: треба в бізнес вкладати, наприклад, такий-то ....але, якщо перечитати нанадцять останніх сторінок, то бізнесом займатись вкрай НЕВИГІДНО! (і тут, парадокс: бізнес - "невигідно", але куда зараз не плюнь, то поцілиш у ФОПа! )
можна знайти 5% або валютні облігації внутрішнього займу. Це 5-5.5% . Нерухомість ну хай 9% якщо пощастить .Не забудьте податки , ой і вже 7%. І Ви не врахували що коли купляєш новобуд то це від 0,5-2 роки заморожені гроші від старту будівництва до кінця ремонту і це ще хороший сценарій. і 7% перетворюється ще менший відсоток бо гроші не працюють.Нерухомість я б купляв тільки на гру в довгу з розрахунку на те що сама нерухомість подорожчає з часом. Але це вже зовсім інша розмова..
В залишку- не сильно велика різниця в прибутковості. Як засіб диверсифікації - норм, покращити свої житлові умови- теж ОК. Але шоб це була панацея для того шоб нюхати турецькі троянди як пан Акурт, то дуже тяжкий і невдячний шлях