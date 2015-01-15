Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
EvgeniyL. Потрясіння будуть звісно. Я мав на увазі що вони не зіграють так драматично як 2014-2015 ( куди ж гірше), до кінця 2019 все буде спокійно бо вибори гаранта плюс парламентські..далі 2-3 роки пікові виплати по зовнішньому боргу які можна проскочити продавши з молотка держпідприємства (як варіант). Айті та агро дасть валюту, виїхали і виїздить ще більше заробітчан які пересилають гроші. Продовження кидання кісток від МВФ.Варіанти як відбитися є.
П.С. Вам може здатися що я оптиміст. Це не так- я вважаю що наші потуги в 2-3% ВВП це мізер який тільки поглиблює ту прірву яка є. Позитивні зміни є і я вважаю що вони продовжаться,але щоб добратися до рівня хоча б Польщі...Швидше ніж за 25 років я не очікую в Україні нормального стану речей.
...а я думав, що хтось скаже: треба в бізнес вкладати, наприклад, такий-то ....але, якщо перечитати нанадцять останніх сторінок, то бізнесом займатись вкрай НЕВИГІДНО! (і тут, парадокс: бізнес - "невигідно", але куда зараз не плюнь, то поцілиш у ФОПа! )
можна знайти 5% або валютні облігації внутрішнього займу. Це 5-5.5% . Нерухомість ну хай 9% якщо пощастить .Не забудьте податки , ой і вже 7%. І Ви не врахували що коли купляєш новобуд то це від 0,5-2 роки заморожені гроші від старту будівництва до кінця ремонту і це ще хороший сценарій. і 7% перетворюється ще менший відсоток бо гроші не працюють.Нерухомість я б купляв тільки на гру в довгу з розрахунку на те що сама нерухомість подорожчає з часом. Але це вже зовсім інша розмова..
В залишку- не сильно велика різниця в прибутковості. Як засіб диверсифікації - норм, покращити свої житлові умови- теж ОК. Але шоб це була панацея для того шоб нюхати турецькі троянди як пан Акурт, то дуже тяжкий і невдячний шлях
Дуже приємно відмітити, що наша гілка - то найкраща з гілок форуму. Дивіться, сьогодні зранку один безробітний, який живе в невідомій країні (країну в реєстарації не вказів), живе в невідомій області (не вказав), живе в невідомому місті (не вказав), має невідомий вік (не вказав), має невдому посаду та невідомий напрямок діяльності, зареєструвався і раптом, приземлившись із планети Марс, або Непутн, почав саме на цій гілці строчити псевдонаукові побажання та висновки. Саме смішне, що ці побажання ця невідома істота, зроблена мабуть із студня від свинячої - як кажуть на Шуварі - ратиці - дає поради топік-стартеру та мені.
Мене дуже забавляють такі перли:
hulko написав:akurt Вам би теж не заводило свої графіки підрихтувати
hulko написав:Frant
(це через гуркіт двигунів космічного корабля із Марсу вигукує істота, яка щойно зареєструвалася)
Та ні, графік по турецькій лірі був. Правда він мені здався некоректним, відповідно висновки зроблені на їх основі- теж. Мої питання пан Акурт лишив без відповіді. Мені подобаються його пости, веселий стиль, люблю його читати але люди можуть прийняти неправильні інвестиційні рішення на основі його рекомендацій а це зіпсує йому карму.
УЯВІТЬ СОБІ - я впевнений - що ви не зможете - істота говорить, що графік із Уоллс-стріт є некорректним)
hulko написав:Долярчик
можна знайти 5% або валютні облігації внутрішнього займу. Це 5-5.5% .
Я плакалЇЪ... я плакалЪЪЪ... істота написала: "можна знайти"!
Пан Долярчик! Щастя є! Його не може не бути! "... можна знайти".... Це просто цирк.