Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
EvgeniyL. Потрясіння будуть звісно. Я мав на увазі що вони не зіграють так драматично як 2014-2015 ( куди ж гірше), до кінця 2019 все буде спокійно бо вибори гаранта плюс парламентські..далі 2-3 роки пікові виплати по зовнішньому боргу які можна проскочити продавши з молотка держпідприємства (як варіант). Айті та агро дасть валюту, виїхали і виїздить ще більше заробітчан які пересилають гроші. Продовження кидання кісток від МВФ.Варіанти як відбитися є.
П.С. Вам може здатися що я оптиміст. Це не так- я вважаю що наші потуги в 2-3% ВВП це мізер який тільки поглиблює ту прірву яка є. Позитивні зміни є і я вважаю що вони продовжаться,але щоб добратися до рівня хоча б Польщі...Швидше ніж за 25 років я не очікую в Україні нормального стану речей.
...а я думав, що хтось скаже: треба в бізнес вкладати, наприклад, такий-то ....але, якщо перечитати нанадцять останніх сторінок, то бізнесом займатись вкрай НЕВИГІДНО! (і тут, парадокс: бізнес - "невигідно", але куда зараз не плюнь, то поцілиш у ФОПа! )
можна знайти 5% або валютні облігації внутрішнього займу. Це 5-5.5% . Нерухомість ну хай 9% якщо пощастить .Не забудьте податки , ой і вже 7%. І Ви не врахували що коли купляєш новобуд то це від 0,5-2 роки заморожені гроші від старту будівництва до кінця ремонту і це ще хороший сценарій. і 7% перетворюється ще менший відсоток бо гроші не працюють.Нерухомість я б купляв тільки на гру в довгу з розрахунку на те що сама нерухомість подорожчає з часом. Але це вже зовсім інша розмова..
В залишку- не сильно велика різниця в прибутковості. Як засіб диверсифікації - норм, покращити свої житлові умови- теж ОК. Але шоб це була панацея для того шоб нюхати турецькі троянди як пан Акурт, то дуже тяжкий і невдячний шлях
Дуже приємно відмітити, що наша гілка - то найкраща з гілок форуму. Дивіться, сьогодні зранку один безробітний, який живе в невідомій країні (країну в реєстарації не вказів), живе в невідомій області (не вказав), живе в невідомому місті (не вказав), має невідомий вік (не вказав), має невдому посаду та невідомий напрямок діяльності, зареєструвався і раптом, приземлившись із планети Марс, або Непутн, почав саме на цій гілці строчити псевдонаукові побажання та висновки. Саме смішне, що ці побажання ця невідома істота, зроблена мабуть із студня від свинячої - як кажуть на Шуварі - ратиці - дає поради топік-стартеру та мені.
Мене дуже забавляють такі перли:
hulko написав:akurt Вам би теж не заводило свої графіки підрихтувати
(це через гуркіт двигунів космічного корабля із Марсу вигукує істота, яка щойно зареєструвалася)
hulko написав:Frant Та ні, графік по турецькій лірі був. Правда він мені здався некоректним, відповідно висновки зроблені на їх основі- теж. Мої питання пан Акурт лишив без відповіді. Мені подобаються його пости, веселий стиль, люблю його читати але люди можуть прийняти неправильні інвестиційні рішення на основі його рекомендацій а це зіпсує йому карму.
УЯВІТЬ СОБІ - я впевнений - що ви не зможете не сміятися - істота говорить, що графік із Уоллс-стріт є некорректним. Істоті графік не подобається)
hulko написав:Долярчик
можна знайти 5% або валютні облігації внутрішнього займу. Це 5-5.5% .
Я плакалЇЪ... я плакалЪЪЪ... істота написала: "можна знайти"!
Пан Долярчик! Щастя є! Його не може не бути! "... можна знайти".... Це просто цирк.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 02 кві, 2018 22:08, всього редагувалось 1 раз.
...і все таки, я вважаю, що %% по депо зараз(на моменті) просто ВОЛАЮТЬ: "пане, купи краще квартиру для здачі в оренду!" (реально, якщо "старих стовпів" не рахувати, то сьогоднішні %% по депо ПЛАЧЕВНІ! +/-3% чистими(після відмінусування податку)
Істоти кинули роботу, жінку та дітей, зареєструвлися і почали подавати нам віртуальні поради про здачу в оренду ЛЬВІВСЬКУ нерухомість. Не маючи навіть своєї. Це - супер! Я в захваті. Я читаю і хочеться випити горілки. Оцініть політ думки. Інтелект аж пре. Пише хулко.
hulko написав:Aldebaranchik А можете пояснити логіку, бо я не розумію.Імхо навпаки, якщо на банках можна буде заробити [Примітка моя, сміявся до сліз: "... набанках можна заробити..." Ржу ні магу... набанках]то люди з кешем перетечуть в банки. Ліквідність понад усе.
Ледве не впав під стіл: "...люди з кешем перетечуть в банки". Люде! Читайте то! Цитую: "...люди з кешем перетечуть в банки". Боже правий! Пан Жванецький відпочиває...
Читаємо перли далі (уважно):
"Якщо банки і можуть вплинути на нерухомість (ріст вгору) то тільки через масове іпотечне кредитування [Примітка моя: яке не існyє вже багато років. Цирк та й годі...]. Яке буде працювати навпакиколи % ще більше впадуть.
БУДЕ ПРАЦЮВАТИ НАВПАКИ....
Перехрещуся. Завтра вівторок: 3 квітня...
Пан big539! Ви маєте досвід набору продавців до своїх магазинів, ну ось скажіть: ви б отакого х... чи хулька до себе взяли б - не комірником - не дай Боже - а хоч вантажником?