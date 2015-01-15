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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 198199200201>
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 21:10

EvgeniyL.
Потрясіння будуть звісно. Я мав на увазі що вони не зіграють так драматично як 2014-2015 ( куди ж гірше), до кінця 2019 все буде спокійно бо вибори гаранта плюс парламентські..далі 2-3 роки пікові виплати по зовнішньому боргу які можна проскочити продавши з молотка держпідприємства (як варіант). Айті та агро дасть валюту, виїхали і виїздить ще більше заробітчан які пересилають гроші. Продовження кидання кісток від МВФ.Варіанти як відбитися є.

П.С. Вам може здатися що я оптиміст. Це не так- я вважаю що наші потуги в 2-3% ВВП це мізер який тільки поглиблює ту прірву яка є. Позитивні зміни є і я вважаю що вони продовжаться,але щоб добратися до рівня хоча б Польщі...Швидше ніж за 25 років я не очікую в Україні нормального стану речей.
hulko
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 21:12

  Vadim V написав:
  Львівський БатяР написав:хлопотний
:oops:
клопіткий,
їтіть твою, жіночю рідню , львівського ....

:D :lol:
hulko
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 21:12

а успіх ЗАВЖДИ там, де ним вміють ділитись!

:D...а я думав, що хтось скаже: треба в бізнес вкладати, наприклад, такий-то :mrgreen:
....але, якщо перечитати нанадцять останніх сторінок, то бізнесом займатись вкрай НЕВИГІДНО!
(і тут, парадокс: бізнес - "невигідно", але куда зараз не плюнь, то поцілиш у ФОПа! ) :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 21:19

  hulko написав:Львівський БатяР
я б ще згадав амортизацію квартири..яка-не-яка але буде..


І можливі простої... Куди без них ... от тільки їх одразу не закладеш/прорахуєш 8)
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 21:20

Долярчик

можна знайти 5% або валютні облігації внутрішнього займу. Це 5-5.5% .
Нерухомість ну хай 9% якщо пощастить .Не забудьте податки , ой і вже 7%.
І Ви не врахували що коли купляєш новобуд то це від 0,5-2 роки заморожені гроші від старту будівництва до кінця ремонту і це ще хороший сценарій. і 7% перетворюється ще менший відсоток бо гроші не працюють.Нерухомість я б купляв тільки на гру в довгу з розрахунку на те що сама нерухомість подорожчає з часом. Але це вже зовсім інша розмова..

В залишку- не сильно велика різниця в прибутковості. Як засіб диверсифікації - норм, покращити свої житлові умови- теж ОК. Але шоб це була панацея для того шоб нюхати турецькі троянди як пан Акурт, то дуже тяжкий і невдячний шлях :)
hulko
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 21:21

  hulko написав:
  Vadim V написав:
  Львівський БатяР написав:хлопотний
:oops:
клопіткий,
їтіть твою, жіночю рідню , львівського ....

:D :lol:

Даруйте колеги, сьогодні пів дня говорив по російськи, мабуть ще цілком не відійшов... :lol:
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 21:23

Долярчик
Підприємництіо завжди буде найвигіднішим але тема гілки про нерухомість. Я відхилився трохи від теми наводячи приклади іншого пасивного прибутку. Бізнес це клопітка :) і АКТИВНА робота.
hulko
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 21:56

Дуже приємно відмітити, що наша гілка - то найкраща з гілок форуму.
Дивіться, сьогодні зранку один безробітний, який живе в невідомій країні (країну в реєстарації не вказів), живе в невідомій області (не вказав), живе в невідомому місті (не вказав), має невідомий вік (не вказав), має невдому посаду та невідомий напрямок діяльності, зареєструвався і раптом, приземлившись із планети Марс, або Непутн, почав саме на цій гілці строчити псевдонаукові побажання та висновки.
Саме смішне, що ці побажання ця невідома істота, зроблена мабуть із студня від свинячої - як кажуть на Шуварі - ратиці - дає поради топік-стартеру та мені.

Мене дуже забавляють такі перли:

  hulko написав:akurt
Вам би теж не заводило свої графіки підрихтувати :)


(це через гуркіт двигунів космічного корабля із Марсу вигукує істота, яка щойно зареєструвалася)
  hulko написав:Frant
Та ні, графік по турецькій лірі був. Правда він мені здався некоректним, відповідно висновки зроблені на їх основі- теж. Мої питання пан Акурт лишив без відповіді.
Мені подобаються його пости, веселий стиль, люблю його читати але люди можуть прийняти неправильні інвестиційні рішення на основі його рекомендацій а це зіпсує йому карму.


УЯВІТЬ СОБІ - я впевнений - що ви не зможете не сміятися - істота говорить, що графік із Уоллс-стріт є некорректним. Істоті графік не подобається)

  hulko написав:Долярчик

можна знайти 5% або валютні облігації внутрішнього займу. Це 5-5.5% .


Я плакалЇЪ... я плакалЪЪЪ... істота написала: "можна знайти"!

Пан Долярчик!
Щастя є!
Його не може не бути!
"... можна знайти"....
Це просто цирк.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 02 кві, 2018 22:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 21:59

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

...і все таки, я вважаю, що %% по депо зараз(на моменті) просто ВОЛАЮТЬ: "пане, купи краще квартиру для здачі в оренду!"
(реально, якщо "старих стовпів" не рахувати, то сьогоднішні %% по депо ПЛАЧЕВНІ! +/-3% чистими(після відмінусування податку)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 22:10

Чекаємо назавтра нові перли від істот...

Істоти кинули роботу, жінку та дітей, зареєструвлися і почали подавати нам віртуальні поради про здачу в оренду ЛЬВІВСЬКУ нерухомість.
Не маючи навіть своєї.
Це - супер!
Я в захваті. Я читаю і хочеться випити горілки.
Оцініть політ думки. Інтелект аж пре.
Пише хулко.

  hulko написав:Aldebaranchik
А можете пояснити логіку, бо я не розумію. Імхо навпаки, якщо на банках можна буде заробити [Примітка моя, сміявся до сліз: "... набанках можна заробити..." Ржу ні магу... набанках]то люди з кешем перетечуть в банки. Ліквідність понад усе.

Ледве не впав під стіл: "...люди з кешем перетечуть в банки".
Люде! Читайте то! Цитую: "...люди з кешем перетечуть в банки".
Боже правий! Пан Жванецький відпочиває...

Читаємо перли далі (уважно):

"Якщо банки і можуть вплинути на нерухомість (ріст вгору) то тільки через масове іпотечне кредитування [Примітка моя: яке не існyє вже багато років. Цирк та й годі...]. Яке буде працювати навпаки коли % ще більше впадуть.


БУДЕ ПРАЦЮВАТИ НАВПАКИ....

Перехрещуся. Завтра вівторок: 3 квітня...


Пан big539!
Ви маєте досвід набору продавців до своїх магазинів, ну ось скажіть: ви б отакого х... чи хулька до себе взяли б - не комірником - не дай Боже - а хоч вантажником?
akurt
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