Виділю я ці слова жирненьким, бо як не намагаюсь підвести шановне товариство до цієї думки, ніяк не виходить...
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Додано: Пон 02 кві, 2018 22:39
Додано: Пон 02 кві, 2018 22:49
Ще б звернув увагу на те, що там у пораді хвахівця хулька МАЙБУТНІЙ час, тобто оте нещасне купувало би щось у майбутньому, якби у нього були б гроші.
Як казала моя бабця: "Дурень думкой багатіє!"
Панове, я в захваті, оцініть красоту гри:
...ржу ні магу...
Пан Долярчик! Вам хулько доповів, розкривши очі, що ваша робота - "...це клопітка і АКТИВНА робота."
...ржу ні магу...
"... підприємництіо завжди буде найвигіднішим але тема гілки про нерухомість."
Додано: Пон 02 кві, 2018 23:08
akurt
Можна пробачити людині незнання чогось, але безпідставне хамство видає Вас.
Я здається Вас шановний не ображав.І не обзивав.
Істоту, себто мене, дуже легко знайти бо я зареєструвався під своїм справжнім прізвищем. Якщо Вас так цікавить моя особа, вік та кваліфікація то можете мене загуглити.
Перечитайте це визначення двічі і можливо зрозумієте що неварто судити людей апріорі:
Всього найкращого,
Остап
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