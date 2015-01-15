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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 198199200201
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 22:39

hulko
  hulko написав:Нерухомість я б купляв тільки на гру в довгу з розрахунку на те що сама нерухомість подорожчає з часом.


Виділю я ці слова жирненьким, бо як не намагаюсь підвести шановне товариство до цієї думки, ніяк не виходить...
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 22:49

Ще б звернув увагу на те, що там у пораді хвахівця хулька МАЙБУТНІЙ час, тобто оте нещасне купувало би щось у майбутньому, якби у нього були б гроші.
Як казала моя бабця: "Дурень думкой багатіє!"

Панове, я в захваті, оцініть красоту гри:

  hulko написав:Долярчик
Підприємництіо завжди буде найвигіднішим але тема гілки про нерухомість. Я відхилився трохи від теми наводячи приклади іншого пасивного прибутку. Бізнес це клопітка :) і АКТИВНА робота.


...ржу ні магу...

Пан Долярчик! Вам хулько доповів, розкривши очі, що ваша робота - "...це клопітка :) і АКТИВНА робота."

...ржу ні магу...

"... підприємництіо завжди буде найвигіднішим але тема гілки про нерухомість."
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 23:08

akurt
Можна пробачити людині незнання чогось, але безпідставне хамство видає Вас.
Я здається Вас шановний не ображав.І не обзивав.
Істоту, себто мене, дуже легко знайти бо я зареєструвався під своїм справжнім прізвищем. Якщо Вас так цікавить моя особа, вік та кваліфікація то можете мене загуглити.

Перечитайте це визначення двічі і можливо зрозумієте що неварто судити людей апріорі:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1 ... 1%80%D0%B0

Всього найкращого,
Остап
hulko
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  #<1 ... 198199200201
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