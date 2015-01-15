Виділю я ці слова жирненьким, бо як не намагаюсь підвести шановне товариство до цієї думки, ніяк не виходить...
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Додано: Пон 02 кві, 2018 22:39
Додано: Пон 02 кві, 2018 22:49
Панове, я в захваті, оцініть красоту гри:
...ржу ні магу...
Пан Долярчик! Вам хулько доповів, розкривши очі, що ваша робота - "...це клопітка і АКТИВНА робота."
...ржу ні магу...
"... підприємництіо завжди буде найвигіднішим але тема гілки про нерухомість."
Востаннє редагувалось akurt в Вів 03 кві, 2018 05:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 02 кві, 2018 23:08
akurt
Можна пробачити людині незнання чогось, але безпідставне хамство видає Вас.
Я здається Вас шановний не ображав.І не обзивав.
Істоту, себто мене, дуже легко знайти бо я зареєструвався під своїм справжнім прізвищем. Якщо Вас так цікавить моя особа, вік та кваліфікація то можете мене загуглити.
Перечитайте це визначення двічі і можливо зрозумієте що неварто судити людей апріорі:
Всього найкращого,
Остап
Додано: Вів 03 кві, 2018 05:27
І Вам не хворіти: зареєструватися, щоби наваляти цілу купу кумедних побажань про турецькі троянди та погану карму, купу безграмотних з помилками слів, застосування слів "плебейські" (не знаю, що воно таке), про "некоректні" графіки з Уолл-стріт, поради вкладання грошей форумчан у ефімерні "державні облігації" під 5 відсотків річних, поради Вас (цитую) "загуглити", та про "успішне" підприємництво... і не сказати жодного слова про "Купуємо про здачу в ОРЕНДУ Львівську нерухомість!" то треба вміти.
Але мені сподобалося.
Бізнес-аналіст, 34 роки, змінив 9 (дев"ять) місць роботи. Продовжуйте. Тим більше, що Ви - боржник топікстартера:
Прошу на забути про свій борг. Борги треба віддавати.
Нагадую орендодавцям:
- 3 квітня - сьогодні - за новими правилами то є останній день, коли треба вносити дані про електроспоживання ваших орендарів.
- 5 квітня - то є останній день, коли треба вносити дані про споживання газу вашими орендарями.
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