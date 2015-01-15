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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 198199200201
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 23:08

akurt
Можна пробачити людині незнання чогось, але безпідставне хамство видає Вас.
Я здається Вас шановний не ображав.І не обзивав.
Істоту, себто мене, дуже легко знайти бо я зареєструвався під своїм справжнім прізвищем. Якщо Вас так цікавить моя особа, вік та кваліфікація то можете мене загуглити.

Перечитайте це визначення двічі і можливо зрозумієте що неварто судити людей апріорі:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1 ... 1%80%D0%B0

Всього найкращого,
Остап
hulko
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 05:27

І Вам не хворіти: зареєструватися, щоби наваляти цілу купу кумедних побажань про турецькі троянди та погану карму, купу безграмотних з помилками слів, застосування слів "плебейські" (не знаю, що воно таке), про "некоректні" графіки з Уолл-стріт, поради вкладання грошей форумчан у ефімерні "державні облігації" під 5 відсотків річних, поради Вас (цитую) "загуглити", та про "успішне" підприємництво... і не сказати жодного слова про "Купуємо про здачу в ОРЕНДУ Львівську нерухомість!" то треба вміти.
Але мені сподобалося.
Зображення
Бізнес-аналіст, 34 роки, змінив 9 (дев"ять) місць роботи. Гарний "послужний список" фахівця із львівської нерухомості (пан Долярчик - увага!!!!): "фруктовые, овощные и мясные пюре" від Nestlé, торгівля цементом у Lafarge, прокладки у Проктер та Гембл (керував 6-ма легінями, що розвозили ті прокладки по склєпах), спроба торгувати цигарками у PricewaterhouseCoopers, доставка питної води у Метро Кеш та Керрі...
Без родини, без дітей, без квартири. Одним словом, справжній для нас порадник: Master's degree, International Management...
Продовжуйте. Тим більше, що Ви - боржник топікстартера:

  Долярчик написав:
  Frant написав:
  hulko написав:Frant
Від п.Акурта просили графіки орендних цін у Львові за останні 5-10 років.
А не "труля-ля" з Інтернету про курс турецької ліри чи погоду в Анталії.

... так, від вас теж просили!
- і ?


Прошу на забути про свій борг. Борги треба віддавати.

Нагадую орендодавцям:
- 3 квітня - сьогодні - за новими правилами то є останній день, коли треба вносити дані про електроспоживання ваших орендарів.
- 5 квітня - то є останній день, коли треба вносити дані про споживання газу вашими орендарями.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 07:02

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  akurt написав:3 квітня - сьогодні - за новими правилами то є останній день, коли треба вносити дані про електроспоживання ваших орендарів.
- 5 квітня - то є останній день, коли треба вносити дані про споживання газу вашими орендарями.

от думаю - що подавати.
З квітня газ по 11.
на світло треба двотарифний лічильник ставити, бо теж здорожчає, здається, від травня
Востаннє редагувалось Lambada в Вів 03 кві, 2018 07:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 07:04

  Львівський БатяР написав:hulko
  hulko написав:Нерухомість я б купляв тільки на гру в довгу з розрахунку на те що сама нерухомість подорожчає з часом.


Виділю я ці слова жирненьким, бо як не намагаюсь підвести шановне товариство до цієї думки, ніяк не виходить...

.... ну все вірно - "в довгу" - як прибавка до пенсії! (а держ-пенсії - колись, може і не бути :mrgreen:)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 07:33

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  hulko написав:Швидше ніж за 25 років я не очікую в Україні нормального стану речей.

За скільки у Мадриді можна вигідно купити для здачі в оренду студіо чи 1-кім в хорошому районі?
Ну нехай щось схоже до такого: https://international.mesto.ua/uk/rent/ ... 5.html?tar
Lambada
 
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