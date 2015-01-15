Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt Можна пробачити людині незнання чогось, але безпідставне хамство видає Вас. Я здається Вас шановний не ображав.І не обзивав. Істоту, себто мене, дуже легко знайти бо я зареєструвався під своїм справжнім прізвищем. Якщо Вас так цікавить моя особа, вік та кваліфікація то можете мене загуглити.
І Вам не хворіти: зареєструватися, щоби наваляти цілу купу кумедних побажань про турецькі троянди та погану карму, купу безграмотних з помилками слів, застосування слів "плебейські" (не знаю, що воно таке), про "некоректні" графіки з Уолл-стріт, поради вкладання грошей форумчан у ефімерні "державні облігації" під 5 відсотків річних, поради Вас (цитую) "загуглити", та про "успішне" підприємництво... і не сказати жодного слова про "Купуємо про здачу в ОРЕНДУ Львівську нерухомість!" то треба вміти. Але мені сподобалося. Бізнес-аналіст, 34 роки, змінив 9 (дев"ять) місць роботи. Гарний "послужний список" фахівця із львівської нерухомості (пан Долярчик - увага!!!!): "фруктовые, овощные и мясные пюре" від Nestlé, торгівля цементом у Lafarge, прокладки у Проктер та Гембл (керував 6-ма легінями, що розвозили ті прокладки по склєпах), спроба торгувати цигарками у PricewaterhouseCoopers, доставка питної води у Метро Кеш та Керрі... Без родини, без дітей, без квартири. Одним словом, справжній для нас порадник: Master's degree, International Management... Продовжуйте. Тим більше, що Ви - боржник топікстартера:
Долярчик написав:
Frant написав:
hulko написав:Frant Від п.Акурта просили графіки орендних цін у Львові за останні 5-10 років. А не "труля-ля" з Інтернету про курс турецької ліри чи погоду в Анталії.
... так, від вас теж просили! - і ?
Прошу на забути про свій борг. Борги треба віддавати.
Нагадую орендодавцям: - 3 квітня - сьогодні - за новими правилами то є останній день, коли треба вносити дані про електроспоживання ваших орендарів. - 5 квітня - то є останній день, коли треба вносити дані про споживання газу вашими орендарями.
akurt написав:3 квітня - сьогодні - за новими правилами то є останній день, коли треба вносити дані про електроспоживання ваших орендарів. - 5 квітня - то є останній день, коли треба вносити дані про споживання газу вашими орендарями.
от думаю - що подавати. З квітня газ по 11. на світло треба двотарифний лічильник ставити, бо теж здорожчає, здається, від травня
Востаннє редагувалось Lambada в Вів 03 кві, 2018 07:05, всього редагувалось 1 раз.