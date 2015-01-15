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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 199200201202>
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 23:08

akurt
Можна пробачити людині незнання чогось, але безпідставне хамство видає Вас.
Я здається Вас шановний не ображав.І не обзивав.
Істоту, себто мене, дуже легко знайти бо я зареєструвався під своїм справжнім прізвищем. Якщо Вас так цікавить моя особа, вік та кваліфікація то можете мене загуглити.

Перечитайте це визначення двічі і можливо зрозумієте що неварто судити людей апріорі:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1 ... 1%80%D0%B0

Всього найкращого,
Остап
hulko
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 05:27

І Вам не хворіти: зареєструватися, щоби наваляти цілу купу кумедних побажань про турецькі троянди та погану карму, купу безграмотних з помилками слів, застосування слів "плебейські" (не знаю, що воно таке), про "некоректні" графіки з Уолл-стріт, поради вкладання грошей форумчан у ефімерні "державні облігації" під 5 відсотків річних, поради Вас (цитую) "загуглити", та про "успішне" підприємництво... і не сказати жодного слова про "Купуємо про здачу в ОРЕНДУ Львівську нерухомість!" то треба вміти.
Але мені сподобалося.
Зображення
Бізнес-аналіст, 34 роки, змінив 9 (дев"ять) місць роботи. Гарний "послужний список" фахівця із львівської нерухомості (пан Долярчик - увага!!!!): "фруктовые, овощные и мясные пюре" від Nestlé, торгівля цементом у Lafarge, прокладки у Проктер та Гембл (керував 6-ма легінями, що розвозили ті прокладки по склєпах), спроба торгувати цигарками у PricewaterhouseCoopers, доставка питної води у Метро Кеш та Керрі...
Без родини, без дітей, без квартири. Одним словом, справжній для нас порадник: Master's degree, International Management...
Продовжуйте. Тим більше, що Ви - боржник топікстартера:

  Долярчик написав:
  Frant написав:
  hulko написав:Frant
Від п.Акурта просили графіки орендних цін у Львові за останні 5-10 років.
А не "труля-ля" з Інтернету про курс турецької ліри чи погоду в Анталії.

... так, від вас теж просили!
- і ?


Прошу на забути про свій борг. Борги треба віддавати.

Нагадую орендодавцям:
- 3 квітня - сьогодні - за новими правилами то є останній день, коли треба вносити дані про електроспоживання ваших орендарів.
- 5 квітня - то є останній день, коли треба вносити дані про споживання газу вашими орендарями.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 07:02

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  akurt написав:3 квітня - сьогодні - за новими правилами то є останній день, коли треба вносити дані про електроспоживання ваших орендарів.
- 5 квітня - то є останній день, коли треба вносити дані про споживання газу вашими орендарями.

от думаю - що подавати.
З квітня газ по 11.
на світло треба двотарифний лічильник ставити, бо теж здорожчає, здається, від травня
Востаннє редагувалось Lambada в Вів 03 кві, 2018 07:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 07:04

  Львівський БатяР написав:hulko
  hulko написав:Нерухомість я б купляв тільки на гру в довгу з розрахунку на те що сама нерухомість подорожчає з часом.


Виділю я ці слова жирненьким, бо як не намагаюсь підвести шановне товариство до цієї думки, ніяк не виходить...

.... ну все вірно - "в довгу" - як прибавка до пенсії! (а держ-пенсії - колись, може і не бути :mrgreen:)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 07:33

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  hulko написав:Швидше ніж за 25 років я не очікую в Україні нормального стану речей.

За скільки у Мадриді можна вигідно купити для здачі в оренду студіо чи 1-кім в хорошому районі?
Ну нехай щось схоже до такого: https://international.mesto.ua/uk/rent/ ... 5.html?tar
Lambada
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 07:37

Пан Долярчик!
Якщо хочете пораду НЕ від посереднього випускника Львівської політехніки, який тут дуже ображався на мене, то я би сказав наступне.

Спочатку - цитата.
"Размер взносов по накопительной системе может составлять от 2 до 15% зарплаты. Об этом в интервью Сегодня рассказал заместитель министра социальной политики Николай Шамбир."

Тобто, все придумують та придумують нові способи, як би Вас обібрати.

Заробляйте сам собі пенсію зараз.
Саме зараз.
Вчора гуляли по водоспадах з приятелем, який приїхав до мене у гості на своєму авто.
Пенсіонер.
Пенсія 1360 гривень.
І, як бачите, не бідує. Щомісячна виручка від здачі в оренду - 48 000 гривень.
Спеціально для форумчан спитав: Жодна квартира не мала "простою" більше 1 (одного) місяця.
При цьому ніяких графіків, на які тут очікують хвахівці із "математичного очікування" та "дисперсії" не показував.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 03 кві, 2018 07:47, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 07:46

  Lambada написав:
  akurt написав:3 квітня - сьогодні - за новими правилами то є останній день, коли треба вносити дані про електроспоживання ваших орендарів.
- 5 квітня - то є останній день, коли треба вносити дані про споживання газу вашими орендарями.

от думаю - що подавати.
З квітня газ по 11.
на світло треба двотарифний лічильник ставити, бо теж здорожчає, здається, від травня



Газ по 11- чего и за что?

Крайние платежки за газ в частном доме получал по 6,9579грн за м3.
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 07:46

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

...ще запіляю фотки ГОТОВОЇ новобудови по вул Міртова(теж-мій райончик) - вона знаходиться між Лайтом і Лінколь-ном(що туди, а що туди 5-7хв пішки)
...от ціна оренди в тому будинку
https://www.real-estate.lviv.ua/orenda- ... irtova-vul
...правда, той будинок знаходиться "в дворах" інших будинків(тобто, поміж будинками його "втулили") - але бачимо, що на ціну оренди, це не вплинуло...
Зображення
Зображення
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 07:54

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  akurt написав:по накопительной системе может составлять от 2 до 15% зарплаты.

вже краще депозит відкрити у валюті.
Або офшорний медлайф http://www.medlife.net/ru/index.htm
Найкраще - то в дітей інвестувати.

P.S.До речі - не відписала, пане akurt, що син - молодець!
Lambada
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 08:01

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  serg1974 написав:Газ по 11- чего и за что?

Крайние платежки за газ в частном доме получал по 6,9579грн за м3.

я також. Але 1го квітня закінчився опалювальний сезон. Те, що Ви сьогодні опалюєте - платіжка прийде 15-20 травня. І цифра буде незвично висока.
https://ukrainatoday.com.ua/tarifi-na-g ... 2018-roci/
Lambada
 
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