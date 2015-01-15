Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt Можна пробачити людині незнання чогось, але безпідставне хамство видає Вас. Я здається Вас шановний не ображав.І не обзивав. Істоту, себто мене, дуже легко знайти бо я зареєструвався під своїм справжнім прізвищем. Якщо Вас так цікавить моя особа, вік та кваліфікація то можете мене загуглити.
І Вам не хворіти: зареєструватися, щоби наваляти цілу купу кумедних побажань про турецькі троянди та погану карму, купу безграмотних з помилками слів, застосування слів "плебейські" (не знаю, що воно таке), про "некоректні" графіки з Уолл-стріт, поради вкладання грошей форумчан у ефімерні "державні облігації" під 5 відсотків річних, поради Вас (цитую) "загуглити", та про "успішне" підприємництво... і не сказати жодного слова про "Купуємо про здачу в ОРЕНДУ Львівську нерухомість!" то треба вміти. Але мені сподобалося. Бізнес-аналіст, 34 роки, змінив 9 (дев"ять) місць роботи. Гарний "послужний список" фахівця із львівської нерухомості (пан Долярчик - увага!!!!): "фруктовые, овощные и мясные пюре" від Nestlé, торгівля цементом у Lafarge, прокладки у Проктер та Гембл (керував 6-ма легінями, що розвозили ті прокладки по склєпах), спроба торгувати цигарками у PricewaterhouseCoopers, доставка питної води у Метро Кеш та Керрі... Без родини, без дітей, без квартири. Одним словом, справжній для нас порадник: Master's degree, International Management... Продовжуйте. Тим більше, що Ви - боржник топікстартера:
Долярчик написав:
Frant написав:
hulko написав:Frant Від п.Акурта просили графіки орендних цін у Львові за останні 5-10 років. А не "труля-ля" з Інтернету про курс турецької ліри чи погоду в Анталії.
... так, від вас теж просили! - і ?
Прошу на забути про свій борг. Борги треба віддавати.
Нагадую орендодавцям: - 3 квітня - сьогодні - за новими правилами то є останній день, коли треба вносити дані про електроспоживання ваших орендарів. - 5 квітня - то є останній день, коли треба вносити дані про споживання газу вашими орендарями.
akurt написав:3 квітня - сьогодні - за новими правилами то є останній день, коли треба вносити дані про електроспоживання ваших орендарів. - 5 квітня - то є останній день, коли треба вносити дані про споживання газу вашими орендарями.
от думаю - що подавати. З квітня газ по 11. на світло треба двотарифний лічильник ставити, бо теж здорожчає, здається, від травня
Востаннє редагувалось Lambada в Вів 03 кві, 2018 07:05, всього редагувалось 1 раз.
Пан Долярчик! Якщо хочете пораду НЕ від посереднього випускника Львівської політехніки, який тут дуже ображався на мене, то я би сказав наступне.
Спочатку - цитата. "Размер взносов по накопительной системе может составлять от 2 до 15% зарплаты. Об этом в интервью Сегодня рассказал заместитель министра социальной политики Николай Шамбир."
Тобто, все придумують та придумують нові способи, як би Вас обібрати.
Заробляйте сам собі пенсію зараз. Саме зараз. Вчора гуляли по водоспадах з приятелем, який приїхав до мене у гості на своєму авто. Пенсіонер. Пенсія 1360 гривень. І, як бачите, не бідує. Щомісячна виручка від здачі в оренду - 48 000 гривень. Спеціально для форумчан спитав: Жодна квартира не мала "простою" більше 1 (одного) місяця. При цьому ніяких графіків, на які тут очікують хвахівці із "математичного очікування" та "дисперсії" не показував.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 03 кві, 2018 07:47, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:3 квітня - сьогодні - за новими правилами то є останній день, коли треба вносити дані про електроспоживання ваших орендарів. - 5 квітня - то є останній день, коли треба вносити дані про споживання газу вашими орендарями.
от думаю - що подавати. З квітня газ по 11. на світло треба двотарифний лічильник ставити, бо теж здорожчає, здається, від травня
Газ по 11- чего и за что?
Крайние платежки за газ в частном доме получал по 6,9579грн за м3.
...ще запіляю фотки ГОТОВОЇ новобудови по вул Міртова(теж-мій райончик) - вона знаходиться між Лайтом і Лінколь-ном(що туди, а що туди 5-7хв пішки) ...от ціна оренди в тому будинку https://www.real-estate.lviv.ua/orenda- ... irtova-vul ...правда, той будинок знаходиться "в дворах" інших будинків(тобто, поміж будинками його "втулили") - але бачимо, що на ціну оренди, це не вплинуло...