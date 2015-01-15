Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hulko написав:akurt Можна пробачити людині незнання чогось, але безпідставне хамство видає Вас. Я здається Вас шановний не ображав.І не обзивав. Істоту, себто мене, дуже легко знайти бо я зареєструвався під своїм справжнім прізвищем. Якщо Вас так цікавить моя особа, вік та кваліфікація то можете мене загуглити.
Та акурт це бусурманин,з елементами іімперіалізму. Такий собі дядько,який має гроші,а от мозгів ммаловато,та й заслуги перед Турцією великі-продажа квартир українуям. Поливати як акурт вмі вміють,а от захищати Батьківщину він не здатний. Як там говорять малорос)). Для мене Україна ,це країна яка народилася і розвивається. Акурта би на севастопольський форум,щою він там тулив свою недоношені ідеї. А то байки розказує який аін спеціаліст,п напевне нічого в житті не збудував))
Долярчик написав:...ще запіляю фотки ГОТОВОЇ новобудови по вул Міртова(теж-мій райончик) - вона знаходиться між Лайтом і Лінколь-ном(що туди, а що туди 5-7хв пішки)
"Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівску нерухомість!" тези бесіди вчора із орендодлавцем на тему купівлі квартир під оренду. Мова про будинок новий - новобудова - не у Львові, у Дніпрі, на вул. Жуковського, але як "показник" - всім знадобиться.
1. Шукали новобудову із квартирами щоби докупити квартир та вкластися саме під оренду. 2. Купили, вклалися, працює. 3. Виявилося, що серед мешканців існує "форум" де вони обговорюють клопіт із тими квартирами. ТАКЕ ДІЗНАЛИСЯ, що "мама, не горюй".
Так ось, слухайте уважно та робіть висновки.
1. Зовні будинок виглядає, як одне ціле на декілька під"їздів. 2. Насправді, це 4 "башні", притулені одна до одної, та стики між ними замасковані "вентильованим" фасадом. Під вентильованим фасадом "забули" покласти утеплювач. Пусто, вітер свистить. 3. Одна башта - то чотири квартири, з них дві - "однушки" , а дві - "двушки". Із однушками все гаразд - вони "внутрішні", площа по 47 квадратів. Біда із "двушками" - вони "зовнішні", всі кути в квартирах після ремонту вже поцвіли, стіни течуть. Повторюю: ВСІ КУТИ У ВСІХ КУТОВИХ двушках поцвіли. Стіни вкриті пліснявою. Стан жахливий. 4. Найбільша біда - із дахом. Дахи зроблені так, що вони протікають. Бідують верхні 3-4 поверхи. Можна було би подумати, що тільки верхній - ні - верхні 3-4. 5. Порада "постраждалого" - не купувати 1 поверх, та останні 3-4. (!!!)
Є і приємні речі (пан Долярчик, беріть на озброєння): - куплена однушка 47 квадратів - перероблена під "двушку" (спальня вигорожена у кімнаті). - орендна плата складає за таку прєлєсть 12 000 гривень. - додатково орендар платить: а) ОСББ - 5 гривень квадрат = 250 гривень. б) сигналізація - абонплата 250 гривень. в) газ, вода, електрика - лічильник. г) інтернет.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 03 кві, 2018 08:47, всього редагувалось 1 раз.