Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hulko написав:akurt Можна пробачити людині незнання чогось, але безпідставне хамство видає Вас. Я здається Вас шановний не ображав.І не обзивав. Істоту, себто мене, дуже легко знайти бо я зареєструвався під своїм справжнім прізвищем. Якщо Вас так цікавить моя особа, вік та кваліфікація то можете мене загуглити.
Та акурт це бусурманин,з елементами іімперіалізму. Такий собі дядько,який має гроші,а от мозгів ммаловато,та й заслуги перед Турцією великі-продажа квартир українуям. Поливати як акурт вмі вміють,а от захищати Батьківщину він не здатний. Як там говорять малорос)). Для мене Україна ,це країна яка народилася і розвивається. Акурта би на севастопольський форум,щою він там тулив свою недоношені ідеї. А то байки розказує який аін спеціаліст,п напевне нічого в житті не збудував))
Долярчик написав:...ще запіляю фотки ГОТОВОЇ новобудови по вул Міртова(теж-мій райончик) - вона знаходиться між Лайтом і Лінколь-ном(що туди, а що туди 5-7хв пішки)
"Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівску нерухомість!" тези бесіди вчора із орендодлавцем на тему купівлі квартир під оренду. Мова про будинок новий - новобудова - не у Львові, у Дніпрі, на вул. Жуковського, але як "показник" - всім знадобиться.
1. Шукали новобудову із квартирами щоби докупити квартир та вкластися саме під оренду. 2. Купили, вклалися, працює. 3. Виявилося, що серед мешканців існує "форум" де вони обговорюють клопіт із тими квартирами. ТАКЕ ДІЗНАЛИСЯ, що "мама, не горюй".
Так ось, слухайте уважно та робіть висновки.
1. Зовні будинок виглядає, як одне ціле на декілька під"їздів. 2. Насправді, це 4 "башні", притулені одна до одної, та стики між ними замасковані "вентильованим" фасадом. Під вентильованим фасадом "забули" покласти утеплювач. Пусто, вітер свистить. 3. Одна башта - то чотири квартири, з них дві - "однушки" , а дві - "двушки". Із однушками все гаразд - вони "внутрішні", площа по 47 квадратів. Біда із "двушками" - вони "зовнішні", всі кути в квартирах після ремонту вже поцвіли, стіни течуть. Повторюю: ВСІ КУТИ У ВСІХ КУТОВИХ двушках поцвіли. Стіни вкриті пліснявою. Стан жахливий. 4. Найбільша біда - із дахом. Дахи зроблені так, що вони протікають. Бідують верхні 3-4 поверхи. Можна було би подумати, що тільки верхній - ні - верхні 3-4. 5. Порада "постраждалого" - не купувати 1 поверх, та останні 3-4. (!!!)
Є і приємні речі (пан Долярчик, беріть на озброєння): - куплена однушка 47 квадратів - перероблена під "двушку" (спальня вигорожена у кімнаті). - орендна плата складає за таку прєлєсть 12 000 гривень. - додатково орендар платить: а) ОСББ - 5 гривень квадрат = 250 гривень. б) сигналізація - абонплата 250 гривень. в) газ, вода, електрика - лічильник. г) інтернет.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 03 кві, 2018 08:47, всього редагувалось 1 раз.
serg1974 написав:По вашей ссылке конкретики не увидел. Всё в будущем времени. Есть уже новый тариф, или "будет" ?
Це все анонсували в лютому, зараз тиша. Тарифу нема. Буде. Те, що газуєте зараз, в цю хвилину порахують не по 6,96 грн, а вдвічі більше. Попередні сезони зміни цін відбувалися теж тихенько.
Как подсчитали в "Сегодня", куб газа в случае повышения будет стоить около 11 гривен. Сейчас конечный тариф на газ с учетом всех составляющих – 6 957 грн за тысячу кубометров, то есть за один кубометр – 6,9 грн. После повышения тариф составит 11 270 грн за тысячу куб. м., то есть 11,2 грн за куб. м. В сеть попал подготовленный Минфином анализ проекта финансового плана "Нафтогаза". Согласно этому документу, цена на газ для населения в Украине может вырасти на 62% с 1 апреляи на 73% (по сравнению с сегодняшней стоимостью) - с 1 октября 2018 года. https://www.segodnya.ua/economics/gkh/p ... 11964.html
akurt написав:- куплена однушка 47 квадратів - перероблена під "двушку" (спальня вигорожена у кімнаті). - орендна плата складає за таку прєлєсть 12 000 гривень.
круто! мабуть, файно "нафарширована"
Будете сміятися/лаятися: зовсім НІ! Вклалися в 5 000 долярів разом із меблями та технікою. Про меблі: ліжко орендодавець зварив із металу власними руками, метал закрив панелями "під дерево". Матрац купили на те гарний. Ліжко таке, що якщо будуть коханням займатися два слоники, то й то не зіпсують. Кровать - то річ найважливіша для орендаря! Вони вже мають досвід, коли ніжне кохання приводило до того, що розламувалися на частини диван-кроваті. Під час зварювальних робіт в кровать було вварено сейф. Тепер його можна винести - якщо будуть виносити - разом із ліжком. Вся підлога - кахель. Ремонт зробили дешево, але дуже охайно. У панів просто досвід здавання дуже-дуже-дуже великий.
До речі, отой многостраждальний будинок виглядає дуже привабливо.
На практиці там дуже великі проблеми. На сьогодні в тому будинку через букінг здають одну квартиру під подобову оренду по 1 500 (!!!) гривень на добу. Це акція. А так: 2 200 на добу. Не знаю, чи то реально здається, чи заманухи...
akurt написав:якщо будуть коханням займатися два слоники
ну якщо взяли "пачкою" і з тих перелічених одна 12 шт, а решта проблемні, то це хороший урок. Ще не відомо, як проявлять себе на практиці теперішні котловани у Львові. Інколи як читаю ті всі ноу-хау - то тераси протікають, то перила відвалюються... не все так просто.
- Піпець... - Межэтажную площадку всю забили строительным мусором: кто-то видел, кто это? Ответ: "так уже месяц все лежит" Чей мусор - неизвестно... - Видели: в новом лифте нацарапали слово "ЙУХ"? - Видели. Наверное, рабочие... - Нафик оно рабочим надо, то дети... - Что за пожар сегодня ночью был в секции 8? - Подпалили Косметологию на первом этаже, все сгорело. - Надо купить хоть один огнетушитель в подъезд. - Видеокамеры над лифтом, который сегодня раскурочили, работали? - Да, работали. Злодеев уже вычислили. - А что произошло? - Людям привезли мебель и новые двери. Дверное полотно рабочий прислонил к стене. - Ну и что? - Отвалился кафель в том месте, в котором дверное полотно межкомнатной двери прислонялось к стене. - А, что там кафель не на клее держался? - А Вы думаете, там был под кафелем клей? - Народ, у вас газ есть? - У нас есть. - А у нас нет, как же так???