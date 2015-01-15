Додано: Вів 03 кві, 2018 08:27

Долярчик написав: ...ще запіляю фотки ГОТОВОЇ новобудови по вул Міртова(теж-мій райончик) - вона знаходиться між Лайтом і Лінколь-ном(що туди, а що туди 5-7хв пішки)

...ще запіляю фотки ГОТОВОЇ новобудови по вул Міртова(теж-мій райончик) - вона знаходиться між Лайтом і Лінколь-ном(що туди, а що туди 5-7хв пішки)

тези бесіди вчора із орендодлавцем на тему купівлі квартир під оренду.Мова про будинок новий - новобудова - не у Львові, у Дніпрі, на вул. Жуковського, але як "показник" - всім знадобиться.1. Шукали новобудову із квартирами щоби докупити квартир та вкластися саме під оренду.2. Купили, вклалися, працює.3. Виявилося, що серед мешканців існує "форум" де вони обговорюють клопіт із тими квартирами. ТАКЕ ДІЗНАЛИСЯ, що "мама, не горюй".Так ось, слухайте уважно та робіть висновки.1. Зовні будинок виглядає, як одне ціле на декілька під"їздів.2. Насправді, це 4 "башні",та стики між ними замасковані "вентильованим" фасадом. Під вентильованим фасадом "забули" покласти утеплювач. Пусто, вітер свистить.3. Одна башта - то чотири квартири, з них дві - "однушки" , а дві - "двушки". Із однушками все гаразд - вони "внутрішні", площа по 47 квадратів. Біда із "двушками" - вони "зовнішні", всі кути в квартирах після ремонту вже поцвіли, стіни течуть. Повторюю: ВСІ КУТИ У ВСІХ КУТОВИХ двушках поцвіли. Стіни вкриті пліснявою. Стан жахливий.4. Найбільша біда - із дахом. Дахи зроблені так, що вони протікають. Бідують верхні 3-4 поверхи. Можна було би подумати, що тільки верхній - ні - верхні 3-4.5. Порада "постраждалого" - не купувати 1 поверх, та останні 3-4. (!!!)Є і приємні речі (пан Долярчик, беріть на озброєння):- куплена однушка 47 квадратів - перероблена під "двушку" (спальня вигорожена у кімнаті).- орендна плата складає за таку прєлєсть 12 000 гривень.- додатково орендар платить: а) ОСББ - 5 гривень квадрат = 250 гривень. б) сигналізація - абонплата 250 гривень. в) газ, вода, електрика - лічильник. г) інтернет.