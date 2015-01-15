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- Піпець... - Межэтажную площадку всю забили строительным мусором: кто-то видел, кто это? Ответ: "так уже месяц все лежит" Чей мусор - неизвестно... - Видели: в новом лифте нацарапали слово "ЙУХ"? - Видели. Наверное, рабочие... - Нафик оно рабочим надо, то дети... - Что за пожар сегодня ночью был в секции 8? - Подпалили Косметологию на первом этаже, все сгорело. - Надо купить хоть один огнетушитель в подъезд. - Видеокамеры над лифтом, который сегодня раскурочили, работали? - Да, работали. Злодеев уже вычислили. - А что произошло? - Людям привезли мебель и новые двери. Дверное полотно рабочий прислонил к стене. - Ну и что? - Отвалился кафель в том месте, в котором дверное полотно межкомнатной двери прислонялось к стене. - А, что там кафель не на клее держался? - А Вы думаете, там был под кафелем клей? - Народ, у вас газ есть? - У нас есть. - А у нас нет, как же так???
Приведены цитаты только за сегодня.
... ахрІнЄць! ..... щось таке подібне чую про забудовника "Ірокс"!
....то я так розумію, що я міг вляпатись в щось подібне, ганяючись за дешевизною?! (добре, що взяв КОМФОРТ, а не ЕКОНОМ! - і мої стіни, що з кухні, а що з кімнати, виходять, виключно, до сусідів і на загальний коридор! - ну і звісно, тільки по одному вікну на всю стінку, виходить на лоджию(балкон в майбутньому)))
- Піпець... - Межэтажную площадку всю забили строительным мусором: кто-то видел, кто это? Ответ: "так уже месяц все лежит" Чей мусор - неизвестно... - Видели: в новом лифте нацарапали слово "ЙУХ"? - Видели. Наверное, рабочие... - Нафик оно рабочим надо, то дети... - Что за пожар сегодня ночью был в секции 8? - Подпалили Косметологию на первом этаже, все сгорело. - Надо купить хоть один огнетушитель в подъезд. - Видеокамеры над лифтом, который сегодня раскурочили, работали? - Да, работали. Злодеев уже вычислили. - А что произошло? - Людям привезли мебель и новые двери. Дверное полотно рабочий прислонил к стене. - Ну и что? - Отвалился кафель в том месте, в котором дверное полотно межкомнатной двери прислонялось к стене. - А, что там кафель не на клее держался? - А Вы думаете, там был под кафелем клей? - Народ, у вас газ есть? - У нас есть. - А у нас нет, как же так???
Приведены цитаты только за сегодня.
... ахрІнЄць! ..... щось таке подібне чую про забудовника "Ірокс"!
У нас все по старому, купить, прочитать инструкцию, а там написано: "тут, тут и вот тут доклеить, тут дожать, а тут доработать напильником".
serg1974 написав:По вашей ссылке конкретики не увидел. Всё в будущем времени. Есть уже новый тариф, или "будет" ?
Це все анонсували в лютому, зараз тиша. Тарифу нема. Буде. Те, що газуєте зараз, в цю хвилину порахують не по 6,96 грн, а вдвічі більше. Попередні сезони зміни цін відбувалися теж тихенько.
Как подсчитали в "Сегодня", куб газа в случае повышения будет стоить около 11 гривен. Сейчас конечный тариф на газ с учетом всех составляющих – 6 957 грн за тысячу кубометров, то есть за один кубометр – 6,9 грн. После повышения тариф составит 11 270 грн за тысячу куб. м., то есть 11,2 грн за куб. м. В сеть попал подготовленный Минфином анализ проекта финансового плана "Нафтогаза". Согласно этому документу, цена на газ для населения в Украине может вырасти на 62% с 1 апреляи на 73% (по сравнению с сегодняшней стоимостью) - с 1 октября 2018 года. https://www.segodnya.ua/economics/gkh/p ... 11964.html
Государство может существенно снизить цену на газ для населения, если уменьшит аппетиты компании-добытчика. "Мы сегодня имеем реальную возможность снизить цену на газ. В 2015 она была повышена безосновательно. Если посмотреть составляющую цены, то увидим, что самый большой элемент платится "Укргазвидобуванню" - компании-добытчику. Это около 4900 грн без ПДВ. Мы имеем общую цену на газ в 7000 грн. Себестоимость украинского газа составляет 1700 грн. Все остальное – это прибыльность. 185% прибыльность", - подчеркнула она.
По ее словам, снизить реальную цену голубого топлива можно почти на четверть.
"Государство может принять решение установить прибыльность на уровне 100%. Это очень высокая прибыльность, у нас ни одна независимая добывающая компания не имеет такой прибыльности. И тогда мы получим цену не 4900, а 3400, и снижение общей цены на 24%. Это будет на уровне 4600 грн с НДС" "Мы слышим о том, что МВФ настаивает на выполнении меморандума. Если мы обратимся к самому тексту меморандума, то увидим, что там написано, что цена на газ для населения должна быть на уровне покрытия расходов на добычу. Расходы на добычу состоят из себестоимости и прибыльности. Цена 3400 за тысячу метров кубических без НДС позволяет покрыть себестоимость и получить 100% прибыльности" Кроме того, эксперт обратила внимание на показательную ситуацию с фондом субсидирования.
"На 2018 год он составляет 71 млрд грн. Если цена на газ будет снижена, то и фонд субсидирования будет уменьшен минимум до 50 млрд. То есть бюджет получит дополнительные средства в 21 млрд. грн. Это сопоставимо с доходами от приватизации, которые мы ожидаем за этот год https://www.obozrevatel.com/economics/n ... na-gaz.htm
.... ну, раз пішов офтоп про газ... - то і я собі дозволю)), але про інше...
..прикро, що це питання давним- давно не піднімали на інших гілках...... і що його потруть, але..... .... цитата з київської гілки: "В то время, когда другие страны занимаются протекционизмом для экономики, в нашей даже не могут проиндексировать пособие на рождение ребёнка. Было 50 и 100 тыс на 2 и 3 при курсе 8, стало 25 на любого по счёту при курсе 26. Вопрос выживания скоро станет не актуальным, поскольку не актуален вопрос рождения." ----------
...думаєте, 25тис.грн. - буде дуже спонукати народжуваності? - дуже молоді мами тішаться?-, ранішше за ті гроші, могли і лікарям/акушерам віддячитись, і одягнути і частково прогудувати... - а зараз?- хіба в пологовому будинку, взятки всі покрити!