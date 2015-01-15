Додано: Вів 03 кві, 2018 11:51

Lambada написав: serg1974 написав: По вашей ссылке конкретики не увидел. Всё в будущем времени. Есть уже новый тариф, или "будет" ? По вашей ссылке конкретики не увидел. Всё в будущем времени. Есть уже новый тариф, или "будет" ?

Це все анонсували в лютому, зараз тиша. Тарифу нема. Буде. Те, що газуєте зараз, в цю хвилину порахують не по 6,96 грн, а вдвічі більше.

Попередні сезони зміни цін відбувалися теж тихенько.



Как подсчитали в "Сегодня", куб газа в случае повышения будет стоить около 11 гривен. Сейчас конечный тариф на газ с учетом всех составляющих – 6 957 грн за тысячу кубометров, то есть за один кубометр – 6,9 грн. После повышения тариф составит 11 270 грн за тысячу куб. м., то есть 11,2 грн за куб. м.

В сеть попал подготовленный Минфином анализ проекта финансового плана "Нафтогаза". Согласно этому документу, цена на газ для населения в Украине может вырасти на 62% с 1 апреля и на 73% (по сравнению с сегодняшней стоимостью) - с 1 октября 2018 года .

https://www.segodnya.ua/economics/gkh/p ... 11964.html Це все анонсували в лютому, зараз тиша. Тарифу нема. Буде. Те, що газуєте зараз, в цю хвилину порахують не по 6,96 грн, а вдвічі більше.Попередні сезони зміни цін відбувалися теж тихенько.Как подсчитали в "Сегодня", куб газа в случае повышения будет стоить около 11 гривен. Сейчас конечный тариф на газ с учетом всех составляющих – 6 957 грн за тысячу кубометров, то есть за один кубометр – 6,9 грн. После повышения тариф составит 11 270 грн за тысячу куб. м., то есть 11,2 грн за куб. м.В сеть попал подготовленный Минфином анализ проекта финансового плана "Нафтогаза". Согласно этому документу, цена на газ для населения в Украине(по сравнению с сегодняшней стоимостью) -

Государство может существенно снизить цену на газ для населения, если уменьшит аппетиты компании-добытчика.

самый большой элемент платится "Укргазвидобуванню" - компании-добытчику. Это около 4900 грн без ПДВ. Мы имеем общую цену на газ в 7000 грн. Себестоимость украинского газа составляет 1700 грн. Все остальное – это прибыльность. 185% прибыльность

"Государство может принять решение установить прибыльность на уровне 100%. Это очень высокая прибыльность, у нас ни одна независимая добывающая компания не имеет такой прибыльности. И тогда мы получим цену не 4900, а 3400, и снижение общей цены на 24%. Это будет на уровне 4600 грн с НДС"

На 2018 год он составляет 71 млрд грн. Если цена на газ будет снижена, то и фонд субсидирования будет уменьшен минимум до 50 млрд. То есть бюджет получит дополнительные средства в 21 млрд. грн. Это сопоставимо с доходами от приватизации, которые мы ожидаем за этот год

"Мы сегодня имеем реальную возможность снизить цену на газ. В 2015 она была повышена безосновательно. Если посмотреть составляющую цены, то увидим, что", - подчеркнула она.По ее словам, снизить реальную цену голубого топлива можно почти на четверть."Мы слышим о том, что МВФ настаивает на выполнении меморандума. Если мы обратимся к самому тексту меморандума, то увидим, что там написано, что цена на газ для населения должна быть на уровне покрытия расходов на добычу. Расходы на добычу состоят из себестоимости и прибыльности. Цена 3400 за тысячу метров кубических без НДС позволяет покрыть себестоимость и получить 100% прибыльности"Кроме того, эксперт обратила внимание на показательную ситуацию с фондом субсидирования.