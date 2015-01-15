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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 200201202203
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:55

  akurt написав:Сьогодні із чату тієї прєлєсті:

- Піпець...
- Межэтажную площадку всю забили строительным мусором: кто-то видел, кто это? Ответ: "так уже месяц все лежит" Чей мусор - неизвестно...
- Видели: в новом лифте нацарапали слово "ЙУХ"? - Видели. Наверное, рабочие... - Нафик оно рабочим надо, то дети...
- Что за пожар сегодня ночью был в секции 8? - Подпалили Косметологию на первом этаже, все сгорело. - Надо купить хоть один огнетушитель в подъезд.
- Видеокамеры над лифтом, который сегодня раскурочили, работали? - Да, работали. Злодеев уже вычислили. - А что произошло? - Людям привезли мебель и новые двери. Дверное полотно рабочий прислонил к стене. - Ну и что? - Отвалился кафель в том месте, в котором дверное полотно межкомнатной двери прислонялось к стене. - А, что там кафель не на клее держался? - А Вы думаете, там был под кафелем клей?
- Народ, у вас газ есть? - У нас есть. - А у нас нет, как же так???

Приведены цитаты только за сегодня.

... ахрІнЄць! :mrgreen:..... щось таке подібне чую про забудовника "Ірокс"! :shock:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 11:03

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

....то я так розумію, що я міг вляпатись в щось подібне, ганяючись за дешевизною?! (добре, що взяв КОМФОРТ, а не ЕКОНОМ! - і мої стіни, що з кухні, а що з кімнати, виходять, виключно, до сусідів і на загальний коридор! - ну і звісно, тільки по одному вікну на всю стінку, виходить на лоджию(балкон в майбутньому)))
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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З нами з: 19.10.15
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 11:13

  Долярчик написав:
  akurt написав:Сьогодні із чату тієї прєлєсті:

- Піпець...
- Межэтажную площадку всю забили строительным мусором: кто-то видел, кто это? Ответ: "так уже месяц все лежит" Чей мусор - неизвестно...
- Видели: в новом лифте нацарапали слово "ЙУХ"? - Видели. Наверное, рабочие... - Нафик оно рабочим надо, то дети...
- Что за пожар сегодня ночью был в секции 8? - Подпалили Косметологию на первом этаже, все сгорело. - Надо купить хоть один огнетушитель в подъезд.
- Видеокамеры над лифтом, который сегодня раскурочили, работали? - Да, работали. Злодеев уже вычислили. - А что произошло? - Людям привезли мебель и новые двери. Дверное полотно рабочий прислонил к стене. - Ну и что? - Отвалился кафель в том месте, в котором дверное полотно межкомнатной двери прислонялось к стене. - А, что там кафель не на клее держался? - А Вы думаете, там был под кафелем клей?
- Народ, у вас газ есть? - У нас есть. - А у нас нет, как же так???

Приведены цитаты только за сегодня.

... ахрІнЄць! :mrgreen:..... щось таке подібне чую про забудовника "Ірокс"! :shock:

У нас все по старому, купить, прочитать инструкцию, а там написано: "тут, тут и вот тут доклеить, тут дожать, а тут доработать напильником".
Aldebaranchik
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 11:27

  Долярчик написав:
  Львівський БатяР написав:hulko
  hulko написав:Нерухомість я б купляв тільки на гру в довгу з розрахунку на те що сама нерухомість подорожчає з часом.


Виділю я ці слова жирненьким, бо як не намагаюсь підвести шановне товариство до цієї думки, ніяк не виходить...

.... ну все вірно - "в довгу" - як прибавка до пенсії! (а держ-пенсії - колись, може і не бути :mrgreen:)


Єдине, що коли працюєш в довгу треба теж враховувати деякі факти :wink: http://www.globalpropertyguide.com/Euro ... e-10-years
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 11:51

  Lambada написав:
  serg1974 написав:По вашей ссылке конкретики не увидел. Всё в будущем времени. Есть уже новый тариф, или "будет" ?

Це все анонсували в лютому, зараз тиша. Тарифу нема. Буде. Те, що газуєте зараз, в цю хвилину порахують не по 6,96 грн, а вдвічі більше.
Попередні сезони зміни цін відбувалися теж тихенько.

Как подсчитали в "Сегодня", куб газа в случае повышения будет стоить около 11 гривен. Сейчас конечный тариф на газ с учетом всех составляющих – 6 957 грн за тысячу кубометров, то есть за один кубометр – 6,9 грн. После повышения тариф составит 11 270 грн за тысячу куб. м., то есть 11,2 грн за куб. м.
В сеть попал подготовленный Минфином анализ проекта финансового плана "Нафтогаза". Согласно этому документу, цена на газ для населения в Украине может вырасти на 62% с 1 апреля и на 73% (по сравнению с сегодняшней стоимостью) - с 1 октября 2018 года.
https://www.segodnya.ua/economics/gkh/p ... 11964.html



Государство может существенно снизить цену на газ для населения, если уменьшит аппетиты компании-добытчика.
"Мы сегодня имеем реальную возможность снизить цену на газ. В 2015 она была повышена безосновательно. Если посмотреть составляющую цены, то увидим, что самый большой элемент платится "Укргазвидобуванню" - компании-добытчику. Это около 4900 грн без ПДВ. Мы имеем общую цену на газ в 7000 грн. Себестоимость украинского газа составляет 1700 грн. Все остальное – это прибыльность. 185% прибыльность", - подчеркнула она.

По ее словам, снизить реальную цену голубого топлива можно почти на четверть.

"Государство может принять решение установить прибыльность на уровне 100%. Это очень высокая прибыльность, у нас ни одна независимая добывающая компания не имеет такой прибыльности. И тогда мы получим цену не 4900, а 3400, и снижение общей цены на 24%. Это будет на уровне 4600 грн с НДС"
"Мы слышим о том, что МВФ настаивает на выполнении меморандума. Если мы обратимся к самому тексту меморандума, то увидим, что там написано, что цена на газ для населения должна быть на уровне покрытия расходов на добычу. Расходы на добычу состоят из себестоимости и прибыльности. Цена 3400 за тысячу метров кубических без НДС позволяет покрыть себестоимость и получить 100% прибыльности"
Кроме того, эксперт обратила внимание на показательную ситуацию с фондом субсидирования.

"На 2018 год он составляет 71 млрд грн. Если цена на газ будет снижена, то и фонд субсидирования будет уменьшен минимум до 50 млрд. То есть бюджет получит дополнительные средства в 21 млрд. грн. Это сопоставимо с доходами от приватизации, которые мы ожидаем за этот год
https://www.obozrevatel.com/economics/n ... na-gaz.htm
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 12:03

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

.... ну, раз пішов офтоп про газ... - то і я собі дозволю)), але про інше...

..прикро, що це питання давним- давно не піднімали на інших гілках...... і що його потруть, але.....
.... цитата з київської гілки:
"В то время, когда другие страны занимаются протекционизмом для экономики, в нашей даже не могут проиндексировать пособие на рождение ребёнка. Было 50 и 100 тыс на 2 и 3 при курсе 8, стало 25 на любого по счёту при курсе 26.
Вопрос выживания скоро станет не актуальным, поскольку не актуален вопрос рождения."
----------

...думаєте, 25тис.грн. - буде дуже спонукати народжуваності? - дуже молоді мами тішаться?-, ранішше за ті гроші, могли і лікарям/акушерам віддячитись, і одягнути і частково прогудувати... - а зараз?- хіба в пологовому будинку, взятки всі покрити!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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