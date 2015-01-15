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- Піпець... - Межэтажную площадку всю забили строительным мусором: кто-то видел, кто это? Ответ: "так уже месяц все лежит" Чей мусор - неизвестно... - Видели: в новом лифте нацарапали слово "ЙУХ"? - Видели. Наверное, рабочие... - Нафик оно рабочим надо, то дети... - Что за пожар сегодня ночью был в секции 8? - Подпалили Косметологию на первом этаже, все сгорело. - Надо купить хоть один огнетушитель в подъезд. - Видеокамеры над лифтом, который сегодня раскурочили, работали? - Да, работали. Злодеев уже вычислили. - А что произошло? - Людям привезли мебель и новые двери. Дверное полотно рабочий прислонил к стене. - Ну и что? - Отвалился кафель в том месте, в котором дверное полотно межкомнатной двери прислонялось к стене. - А, что там кафель не на клее держался? - А Вы думаете, там был под кафелем клей? - Народ, у вас газ есть? - У нас есть. - А у нас нет, как же так???
Приведены цитаты только за сегодня.
... ахрІнЄць! ..... щось таке подібне чую про забудовника "Ірокс"!
....то я так розумію, що я міг вляпатись в щось подібне, ганяючись за дешевизною?! (добре, що взяв КОМФОРТ, а не ЕКОНОМ! - і мої стіни, що з кухні, а що з кімнати, виходять, виключно, до сусідів і на загальний коридор! - ну і звісно, тільки по одному вікну на всю стінку, виходить на лоджию(балкон в майбутньому)))
- Піпець... - Межэтажную площадку всю забили строительным мусором: кто-то видел, кто это? Ответ: "так уже месяц все лежит" Чей мусор - неизвестно... - Видели: в новом лифте нацарапали слово "ЙУХ"? - Видели. Наверное, рабочие... - Нафик оно рабочим надо, то дети... - Что за пожар сегодня ночью был в секции 8? - Подпалили Косметологию на первом этаже, все сгорело. - Надо купить хоть один огнетушитель в подъезд. - Видеокамеры над лифтом, который сегодня раскурочили, работали? - Да, работали. Злодеев уже вычислили. - А что произошло? - Людям привезли мебель и новые двери. Дверное полотно рабочий прислонил к стене. - Ну и что? - Отвалился кафель в том месте, в котором дверное полотно межкомнатной двери прислонялось к стене. - А, что там кафель не на клее держался? - А Вы думаете, там был под кафелем клей? - Народ, у вас газ есть? - У нас есть. - А у нас нет, как же так???
Приведены цитаты только за сегодня.
... ахрІнЄць! ..... щось таке подібне чую про забудовника "Ірокс"!
У нас все по старому, купить, прочитать инструкцию, а там написано: "тут, тут и вот тут доклеить, тут дожать, а тут доработать напильником".
serg1974 написав:По вашей ссылке конкретики не увидел. Всё в будущем времени. Есть уже новый тариф, или "будет" ?
Це все анонсували в лютому, зараз тиша. Тарифу нема. Буде. Те, що газуєте зараз, в цю хвилину порахують не по 6,96 грн, а вдвічі більше. Попередні сезони зміни цін відбувалися теж тихенько.
Как подсчитали в "Сегодня", куб газа в случае повышения будет стоить около 11 гривен. Сейчас конечный тариф на газ с учетом всех составляющих – 6 957 грн за тысячу кубометров, то есть за один кубометр – 6,9 грн. После повышения тариф составит 11 270 грн за тысячу куб. м., то есть 11,2 грн за куб. м. В сеть попал подготовленный Минфином анализ проекта финансового плана "Нафтогаза". Согласно этому документу, цена на газ для населения в Украине может вырасти на 62% с 1 апреляи на 73% (по сравнению с сегодняшней стоимостью) - с 1 октября 2018 года. https://www.segodnya.ua/economics/gkh/p ... 11964.html
Государство может существенно снизить цену на газ для населения, если уменьшит аппетиты компании-добытчика. "Мы сегодня имеем реальную возможность снизить цену на газ. В 2015 она была повышена безосновательно. Если посмотреть составляющую цены, то увидим, что самый большой элемент платится "Укргазвидобуванню" - компании-добытчику. Это около 4900 грн без ПДВ. Мы имеем общую цену на газ в 7000 грн. Себестоимость украинского газа составляет 1700 грн. Все остальное – это прибыльность. 185% прибыльность", - подчеркнула она.
По ее словам, снизить реальную цену голубого топлива можно почти на четверть.
"Государство может принять решение установить прибыльность на уровне 100%. Это очень высокая прибыльность, у нас ни одна независимая добывающая компания не имеет такой прибыльности. И тогда мы получим цену не 4900, а 3400, и снижение общей цены на 24%. Это будет на уровне 4600 грн с НДС" "Мы слышим о том, что МВФ настаивает на выполнении меморандума. Если мы обратимся к самому тексту меморандума, то увидим, что там написано, что цена на газ для населения должна быть на уровне покрытия расходов на добычу. Расходы на добычу состоят из себестоимости и прибыльности. Цена 3400 за тысячу метров кубических без НДС позволяет покрыть себестоимость и получить 100% прибыльности" Кроме того, эксперт обратила внимание на показательную ситуацию с фондом субсидирования.
"На 2018 год он составляет 71 млрд грн. Если цена на газ будет снижена, то и фонд субсидирования будет уменьшен минимум до 50 млрд. То есть бюджет получит дополнительные средства в 21 млрд. грн. Это сопоставимо с доходами от приватизации, которые мы ожидаем за этот год https://www.obozrevatel.com/economics/n ... na-gaz.htm
.... ну, раз пішов офтоп про газ... - то і я собі дозволю)), але про інше...
..прикро, що це питання давним- давно не піднімали на інших гілках...... і що його потруть, але..... .... цитата з київської гілки: "В то время, когда другие страны занимаются протекционизмом для экономики, в нашей даже не могут проиндексировать пособие на рождение ребёнка. Было 50 и 100 тыс на 2 и 3 при курсе 8, стало 25 на любого по счёту при курсе 26. Вопрос выживания скоро станет не актуальным, поскольку не актуален вопрос рождения." ----------
...думаєте, 25тис.грн. - буде дуже спонукати народжуваності? - дуже молоді мами тішаться?-, ранішше за ті гроші, могли і лікарям/акушерам віддячитись, і одягнути і частково прогудувати... - а зараз?- хіба в пологовому будинку, всі хабарі покрити!
Востаннє редагувалось Долярчик в Вів 03 кві, 2018 16:12, всього редагувалось 1 раз.
Ethereum написав:Та акурт це бусурманин,з елементами іімперіалізму. Такий собі дядько,який має гроші,а от мозгів ммаловато,та й заслуги перед Турцією великі-продажа квартир українуям. Поливати як акурт вмі вміють,а от захищати Батьківщину він не здатний. Як там говорять малорос)). Для мене Україна ,це країна яка народилася і розвивається. А то байки розказує який аін спеціаліст,п напевне нічого в житті не збудував))
Купил себе дополнительный смартфон и зашёл на этот сайт - почему-то сидящий в отстое/игноре Этериум вдруг высветился. Мне даже понравилось: пан Долярчик, вот представьте, что так карта легла и Забудовник - вот это пропитанное безграмотной злобой человеко, которое, мало того, что не имеет никаких мыслей ни по какому вопросу, но и ОШИБАЕТСЯ в каждом слове. Прикольно: - я не продавал и не продаю украинцу/узбеку/якуту/китайцу никакую недвижимость в Турции. Я просто здесь живу по полгода в году. Другое время живу большей частью во Львове, и в путешествиях по всему миру и тут уже писал, что в начале июня прямо из Львова улетаю в США (это такая страна, которую несчастный Этериум видел в Кино, а я бываю каждый год. - за свою жизнь, в отличие от бездельника Этериума, я реконструировал один дом (отцовский), превратив его в 2-х этажный особняк, построил с нуля два дома, два гаража и одну дачу, сделал ремонт в почти 10 квартирах. Когда Этериум купит за заработанные лично им деньги хотя бы одну хрущевку и хотя-бы один раз вывезет жену и детей на курорт, тогда ему будет разрешено ляпать из подворотни. - к его ужасу, я имею воинское звание "майор" и очень очень очень плотно общаюсь почти каждый день с офицерам и ВСУ, и с волонтерами в АТО. Горжусь тем, что лично оказывал материальную и финансовую помощь бойцам ВСУ, а в одном военном госпитале родственники раненых солдат при их посещении сидят на подаренном мною диване (таково было желание сотрудников госпиталя: "У нас все есть! Подарите диван". И если из моих глаз когда и текли слезы, то тогда, когда мой подарок грузили в военный госпитальный автомобиль 20-ти летние мальчишки в военной в форме. Убогому мыслями этого и не понять, и не сделать.
Так что читать его гадости даже приятно. "Бусурманин", это даже здорово! Это даже приятно узнать от бесящегося в бессильной голодной безденежной бесперспективной злобе человека, для которого есть только 4 ценности: стол, кровать, телевизор и унитаз.
Уважаемый Vadim_V! Поддерживая Вашу борьбу за чистоту речи, просил бы Вас оценить правильность употребления букв и слов господином Этериумом - помнится, кроме Долярчика, Вы у меня в одном слове нашли досадную опечатку (одна буква) и корректно об этом написали. Я букву заменил. Вашу корректность оценил. Пишу на смартфоне Самсунг, на который не установлена украинская раскладка.
akurt написав:Пишу на смартфоне Самсунг, на который не установлена украинская раскладка.
Я, на своём А3 столько букв не осилил бы Я сам в правописании не очень , но когда взрослые человеки, а здесь не детский форум, пишут на каких то суржиках - это вызывает возмущение, помоему, справедливое.