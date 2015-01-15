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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 201202203204 Додано: Вів 03 кві, 2018 16:05 Именно так.

А если безграмотное чудо ещё и слюной брызгается.. akurt

Повідомлень: 2088 З нами з: 12.02.09 Подякував: 169 раз. Подякували: 236 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 кві, 2018 16:10 Будьте обережні!



ЯКЩО ВИ ХОЧЕТЕ БУТИ ВЛАСНИКОМ УСПІШНОГО БУДІВЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ У ЛЬВОВІ, ТОДІ ВИ ПОВИННІ ВМІТИ ДАВАТИ «ДОЛЮ» ТА БУТИ «В ДОЛІ» З ПОТРІБНИМИ ЛЮДЬМИ. А ЩЕ, КЛЮЧЕМ, ЯКИМ МОЖНА ВІДКРИВАТИ УСІ ДВЕРІ Є МАМА СУДДЯ, ЯКА ЗАВЖДИ ПРИКРИЄ ТА ДОПОМОЖЕ ЛЕГАЛІЗУВАТИ БУДІВЕЛЬНІ СХЕМИ.





Досвід пройдених скандалів просто так не втрачається, а здобуті навички з успіхом застосовуються у наступних будівельних проектах. Перелік таких об’єктів вказаний на сайті компанії - http://www.kvitka.house/



• Клубний будинок на Личаківській, м. Львів, вул.. Личаківська, 79;

• Соната на Бортнянського, м. Львів, вул.. Бортнянського, 23;

• Будинок на Бортнянського, м. Львів, вул.. Бортнянського, 28

• Інноваційний житловий комплекс ВІЛЬНЕ МІСТО, м. Львів, вул.. Буйка, 27 Усе це про Девелоперську компанію «Майстерня будинків КВІТКА» та її керівника Назара Городецького, який «прославився» ще будучи керівником не менш одіозної будівельної компанії «Інтергал-Буд», яка стала фігурантом не одного будівельного скандалу у м. Львові, зокрема руйнування лічниці Шептицького на Озаркевича та зведенням 14-ти поверхового монстра на Струмок-Масарика.Досвід пройдених скандалів просто так не втрачається, а здобуті навички з успіхом застосовуються у наступних будівельних проектах. Перелік таких об’єктів вказаний на сайті компанії -• Клубний будинок на Личаківській, м. Львів, вул.. Личаківська, 79;• Соната на Бортнянського, м. Львів, вул.. Бортнянського, 23;• Будинок на Бортнянського, м. Львів, вул.. Бортнянського, 28• Інноваційний житловий комплекс ВІЛЬНЕ МІСТО, м. Львів, вул.. Буйка, 27



Розпочнемо розкривати шахрайські будівельні схеми ДК «Майстерня будинків КВІТКА» з найбільшого об’єкту - Інноваційний житловий комплекс ВІЛЬНЕ МІСТО, м. Львів, вул.. Буйка, 27.



Отже, в даному випадку використано дві найпоширеніші схеми:

1 - нецільове використання земельної ділянки;

2 - заниження категорії складності об’єкта будівництва.



НЕЦІЛЬВЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ.



25 жовтня 2016 року Львівська міська рада передає строком на 10 років в оренду Приватному підприємству «Юридичне агентство» земельну ділянку, кадастровий номер 4610136800:01:009:0028, площею 0, 8221 га. згідно умов договору передається дана земельна ділянка для будівництва житлових будинків з об’єктами обслуговування на нижніх поверхах, а цільове призначення її-землі житлової та громадської забудови з функціональним призначенням – землі комерційного використання. Справедливості заради слід відмітити, що така категорія земельної ділянки за функціональним призначенням, як землі комерційного використання притаманна лише ЛМР, оскільки не регламентується спеціальним підзаконним нормативно-правовим актом, як Наказ Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 №548 «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель».



Слід звернути увагу, що на момент затвердження містобудівних умов та обмежень (МУО) від 05.05.2017 року мало місце нецільове використання земельної ділянки та невідповідність намірів забудови, оскільки, як вбачається з відомостей публічної кадастрової карти цільове призначення земельної ділянки 4610136800:01:009:0028 – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Інтернет посилання - http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta . Однак в містобудівних умовах та обмеженнях від 05.05.2017 року, в супереч вимогам земельного законодавства, вказано інше цільове призначення даної земельної ділянки – землі житлової та громадської забудови. Що це, як не КОРУПЦІЙНА СКЛАДОВА ВІДНОСИН БІЗНЕСУ ТА ЧИНОВНИКІВ ЛМР!!!



Для чіткого розуміння, вдамося до нормативного пояснення.

Так, Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 №548 затверджено Класифікацію видів цільового призначення земель.



Згідно з пунктом 1.1. та пунктом 1.2 Класифікації видів цільового призначення земель, встановлено, що класифікація видів цільового призначення земель (далі - КВЦПЗ) розроблена відповідно до Земельного кодексу України, Закону України "Про землеустрій"та Положення про Державний комітет України із земельних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.2008 № 224.



Код та цільове призначення земель застосовуються для забезпечення обліку земельних ділянок за видами цільового призначення у державному земельному кадастрі.

Пунктом 1.3. КВЦПЗ застосовується для використання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, організаціями, підприємствами, установами для ведення обліку земель та формування звітності із земельних ресурсів.

Пунктом 1.4. КВЦПЗ визначає поділ земель на окремі види цільового призначення земель, які характеризуються власним правовим режимом, екосистемними функціями, типами забудови, типами особливо цінних об'єктів.

Розділом II Класифікації видів цільового призначення земель визначено класифікацію видів цільового призначення земель, серед яких у секції В зазначено, що землі житлової забудови - це землі, які використовуються для розміщення житлової забудови (житлові будинки, гуртожитки, господарські будівлі та інше); землі, які використовуються для розміщення гаражного будівництва)), а землі громадської забудови це землі, які використовуються для розміщення громадських будівель і споруд (готелів, офісних будівель, торговельних будівель, для публічних виступів, для музеїв та бібліотек, для навчальних та дослідних закладів, для лікарень та оздоровчих закладів), інших об'єктів загального користування).



Однак, згідно з відомостями з публічної кадастрової карти ( http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta ) земельна ділянка 4610136800:01:009:0028 НА МОМЕНТ ВИДАЧІ МУО, на якій проводиться будівництво мала цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, що згідно Розділу II КВЦПЗ відносилася до секції J, землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення та мають кодове позначення 11.02 – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

Отже, як слідує із Розділом II Класифікації видів цільового призначення земель у секції В за кодом 02.03 вказано землі житлової забудови «Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку», натомість у секції за кодом 11.02 вказано землі промисловості «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості».



http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta ) земельна ділянка 4610136800:01:009:0028 має змінене цільове призначення, а саме:для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови з кодом 03.15, що також унеможливлює будівництва житлового комплексу!!!



Відтак, усі ці невідповідності призвели до видачі містобудівних умов та обмежень від 05.05.2017 року з порушенням містобудівного законодавства, що унеможливлює будівництво за таких умов за адресою: м. Львів, вул.. Буйка, 27 замовником ПП «Юридичне агентство» на об’єкті «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з підземною автостоянкою, громадськими приміщеннями та вбудованою трансформаторною підстанцією і даховою котельнею на вул. Буйка, 27 у м. Львові (будинок №1 на генплані). Станом на сьогодні, згідно оновлених відомостей публічної кадастрової карти України, () земельна ділянка 4610136800:01:009:0028 має змінене цільове призначення, а саме:для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови з кодом 03.15, що також унеможливлює будівництва житлового комплексу!!!Відтак, усі ці невідповідності призвели до видачі містобудівних умов та обмежень від 05.05.2017 року з порушенням містобудівного законодавства, що унеможливлює будівництво за таких умов за адресою: м. Львів, вул.. Буйка, 27 замовником ПП «Юридичне агентство» на об’єкті «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з підземною автостоянкою, громадськими приміщеннями та вбудованою трансформаторною підстанцією і даховою котельнею на вул. Буйка, 27 у м. Львові (будинок №1 на генплані).



Юристами ГО «Вектор Європейського Розвитку «ВАРТО» подано заяву до Департаменту ДАБІ у Львівській області про скасування МУО ПП «Юридичне агентство». На підставі такої заяви було проведено інспекційні заходи з перевірки МУО та прийнято рішення про їх скасування від 19.11.2017 року 39-мб/пз. Дані матеріали направлено до інспекції ДАБК м. Львова для скасування дозвільних документів на підставі яких здійснюється будівництво!!!



ЗАНИЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ СКЛАДНОСТІ БУДІВНИЦТВА.



Замовником ПП «Юридичне агентство» заплановано будівництво двох шістнадцятиповерхових та п’яти дев’ятиповерхових будинків на земельній ділянці за адресою м. Львів, вул. Буйка, 27.

З огляду на містобудівне законодавство, замовник повинен був отримати містобудівні умови та обмеження на об’єкт будівництва в цілому та дозвіл (!) на виконання будівельних робіт.



Проте, отримано містобудівні умови та обмеження на 16 поверхів, що унеможливлює будівництво решти об’єктів та ДЕКЛАРАЦІЮ про початок будівельних робіт на один будинок об’єкта будівництва.



У ДБН А.2.2−3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» зазначено, що об'єкт будівництва — це будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси або їх частини, лінійні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури (п. 3.12).

На об'єкт будівництва в цілому отримується чи реєструється не лише документ на проведення будівельних робіт, але й отримуються вихідні дані на будівництво (МУО, Тех. умови тощо) та виконується проектування. Проектування об'єкта будівництва, до складу якого входить декілька окремих будинків, будівель, споруд або лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, потрібно здійснювати на підставі вихідних даних, у тому числі містобудівних умов і обмежень, на об'єкт будівництва в цілому. При цьому категорію складності такого об'єкта будівництва визначають за показниками таблиці А.1, додатку А, розрахованими для об'єкта будівництва в цілому (п. 4.2. ДСТУ Н Б В.1.2−16:2013).

Тобто, Замовник повинен був ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ на об'єкт будівництва в цілому, а не на кожну окрему його секцію.



Замовником порушено норми ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» ( в редакції, чинній станом на дату реєстрації декларації), зокрема:

ч. 1 ст. 34 Закону — замовник має право виконувати будівельні роботи після: 2) реєстрації органом архібудконтролю декларації про початок виконання будівельних робіт — щодо об'єктів будівництва, що належать до I-III категорій складності; 3) видачі замовнику органом архібудконтролю дозволу на виконання будівельних робіт — щодо об'єктів будівництва, що належать до IV і V категорій складності.

ч. 1 ст. 36 вказаного закону — право на виконання підготовчих робіт і будівельних робіт на об'єктах, що належать до I-III категорій складності, підключення об'єкта будівництва до інженерних мереж та споруд надається замовнику та генеральному підряднику чи підряднику після реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт.

ч. 1 ст. 37 вказаного закону — право на виконання підготовчих робіт і будівельних робіт на об'єктах будівництва, що належать до IV і V категорій складності, підключення об'єкта будівництва до інженерних мереж та споруд надається замовнику та генеральному підряднику чи підряднику після отримання дозволу на виконання будівельних робіт.

Категорія складності будівництва має прийматися на об'єкт будівництва в цілому, а «розбиття» об'єктів будівництва на секції з метою визначення нижчої категорії складності об'єкту є незаконною. Таке заниження не тільки порушує закон, але і, як наслідок, несе загрозу життю і здоров’ю особам, що перебувають в об'єкті чи біля нього та обумовлює наявність ризику зазнати збитків економіці, інфраструктурі та культурі населеного пункту.



Також, заниження категорії складності є однією із підстав вважати об'єкт самочинним будівництвом, оскільки зведення такої будівлі здійснюватиметься без відповідного документу, який надає право виконувати будівельні роботи. Як наслідок, до такого об'єкту самочинного будівництва можуть бути застосовані передбачені законом заходи включно із зупиненням будівельних робіт, а також унеможливлення ЗДАТИ ОБ’ЄКТ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ТА ЗАРЕЄСТРУВАТИ ПРАВО ВЛАСНОСТІ!!!



На підставі заяв юристів ГО «Вектор Європейського Розвитку «ВАРТО» про проведення позапланової перевірки дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності за адресою: м. Львів, вул.. Буйка, 27 за наслідками перевірки притягнуто замовника будівництва ПП «Юридичне агентство», генерального підрядника ТОВ «Галицька будівельна гільдія», проектну організацію ПП «Проект менеджмент» до відповідальності.

На даний момент будівельні роботи мають бути припинені!!!



Отже, з вищенаведеного легко можна зробити висновок про те, що будівельна мафія і надалі почуває себе у місті Львові, як риба в воді, маючи потужних владних покровителів в особі чиновників Львівської міської ради, які видають містобудівні умови та обмеження (підготовку проводив головний архітектор м. Львова Чаплінський Ю.М. начальник управління архітектури та урбаністики ЛМР) з порушеннями, знаючи про їх наявність, реєструють дозвільні документи (у даному випадку декларацію про початок будівельних робіт ЛВ 083171603794 від 09.06.2017 року зареєстровану інспекцією ДАБК м. Львова) та органів судової влади в особі Городецької Людмили, судді Галицького районного суду м. Львова, яка є матір’ю героя нашої статті Назара Городецького та закриває усі незаконні будівельні оборудки сина, шляхом судового забезпечення, тобто в судовому порядку легалізовує схеми, як от на Озаркевича, 4 зобов’язавши Львівську міську раду затвердити проект землеустрою даної ділянки.



Дуже шкода лише совісних покупців, які можуть бути ошукані внаслідок чергової будівельної оборудки.



Будьте пильні при виборі будівельної компанії, бо Вам доведеться відстоювати свої права у судах, і як показує практика-не один рік!!! ПІД «ПОКРИШКОЮ» ЧИНОВНИКІВ!!!ЯКЩО ВИ ХОЧЕТЕ БУТИ ВЛАСНИКОМ УСПІШНОГО БУДІВЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ У ЛЬВОВІ, ТОДІ ВИ ПОВИННІ ВМІТИ ДАВАТИ «ДОЛЮ» ТА БУТИ «В ДОЛІ» З ПОТРІБНИМИ ЛЮДЬМИ. А ЩЕ, КЛЮЧЕМ, ЯКИМ МОЖНА ВІДКРИВАТИ УСІ ДВЕРІ Є МАМА СУДДЯ, ЯКА ЗАВЖДИ ПРИКРИЄ ТА ДОПОМОЖЕ ЛЕГАЛІЗУВАТИ БУДІВЕЛЬНІ СХЕМИ.Розпочнемо розкривати шахрайські будівельні схеми ДК «Майстерня будинків КВІТКА» з найбільшого об’єкту - Інноваційний житловий комплекс ВІЛЬНЕ МІСТО, м. Львів, вул.. Буйка, 27.Отже, в даному випадку використано дві найпоширеніші схеми:1 - нецільове використання земельної ділянки;2 - заниження категорії складності об’єкта будівництва.НЕЦІЛЬВЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ.25 жовтня 2016 року Львівська міська рада передає строком на 10 років в оренду Приватному підприємству «Юридичне агентство» земельну ділянку, кадастровий номер 4610136800:01:009:0028, площею 0, 8221 га. згідно умов договору передається дана земельна ділянка для будівництва житлових будинків з об’єктами обслуговування на нижніх поверхах, а цільове призначення її-землі житлової та громадської забудови з функціональним призначенням – землі комерційного використання. Справедливості заради слід відмітити, що така категорія земельної ділянки за функціональним призначенням, як землі комерційного використання притаманна лише ЛМР, оскільки не регламентується спеціальним підзаконним нормативно-правовим актом, як Наказ Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 №548 «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель».Слід звернути увагу, що на момент затвердження містобудівних умов та обмежень (МУО) від 05.05.2017 року мало місце нецільове використання земельної ділянки та невідповідність намірів забудови, оскільки, як вбачається з відомостей публічної кадастрової карти цільове призначення земельної ділянки 4610136800:01:009:0028 – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Інтернет посилання -. Однак в містобудівних умовах та обмеженнях від 05.05.2017 року, в супереч вимогам земельного законодавства, вказано інше цільове призначення даної земельної ділянки – землі житлової та громадської забудови. Що це, як не КОРУПЦІЙНА СКЛАДОВА ВІДНОСИН БІЗНЕСУ ТА ЧИНОВНИКІВ ЛМР!!!Для чіткого розуміння, вдамося до нормативного пояснення.Так, Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 №548 затверджено Класифікацію видів цільового призначення земель.Згідно з пунктом 1.1. та пунктом 1.2 Класифікації видів цільового призначення земель, встановлено, що класифікація видів цільового призначення земель (далі - КВЦПЗ) розроблена відповідно до Земельного кодексу України, Закону України "Про землеустрій"та Положення про Державний комітет України із земельних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.2008 № 224.Код та цільове призначення земель застосовуються для забезпечення обліку земельних ділянок за видами цільового призначення у державному земельному кадастрі.Пунктом 1.3. КВЦПЗ застосовується для використання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, організаціями, підприємствами, установами для ведення обліку земель та формування звітності із земельних ресурсів.Пунктом 1.4. КВЦПЗ визначає поділ земель на окремі види цільового призначення земель, які характеризуються власним правовим режимом, екосистемними функціями, типами забудови, типами особливо цінних об'єктів.Розділом II Класифікації видів цільового призначення земель визначено класифікацію видів цільового призначення земель, серед яких у секції В зазначено, що землі житлової забудови - це землі, які використовуються для розміщення житлової забудови (житлові будинки, гуртожитки, господарські будівлі та інше); землі, які використовуються для розміщення гаражного будівництва)), а землі громадської забудови це землі, які використовуються для розміщення громадських будівель і споруд (готелів, офісних будівель, торговельних будівель, для публічних виступів, для музеїв та бібліотек, для навчальних та дослідних закладів, для лікарень та оздоровчих закладів), інших об'єктів загального користування).Однак, згідно з відомостями з публічної кадастрової карти () земельна ділянка 4610136800:01:009:0028 НА МОМЕНТ ВИДАЧІ МУО, на якій проводиться будівництво мала цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, що згідно Розділу II КВЦПЗ відносилася до секції J, землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення та мають кодове позначення 11.02 – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.Отже, як слідує із Розділом II Класифікації видів цільового призначення земель у секції В за кодом 02.03 вказано землі житлової забудови «Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку», натомість у секції за кодом 11.02 вказано землі промисловості «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості».Юристами ГО «Вектор Європейського Розвитку «ВАРТО» подано заяву до Департаменту ДАБІ у Львівській області про скасування МУО ПП «Юридичне агентство». На підставі такої заяви було проведено інспекційні заходи з перевірки МУО та прийнято рішення про їх скасування від 19.11.2017 року 39-мб/пз.будівництво!!!ЗАНИЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ СКЛАДНОСТІ БУДІВНИЦТВА.З огляду на містобудівне законодавство, замовник повинен був отримати містобудівні умови та обмеження на об’єкт будівництва в цілому та дозвіл (!) на виконання будівельних робіт.Проте, отримано містобудівні умови та обмеження на 16 поверхів, що унеможливлює будівництво решти об’єктів та ДЕКЛАРАЦІЮ про початок будівельних робіт на один будинок об’єкта будівництва.У ДБН А.2.2−3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» зазначено, що об'єкт будівництва — це будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси або їх частини, лінійні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури (п. 3.12).На об'єкт будівництва в цілому отримується чи реєструється не лише документ на проведення будівельних робіт, але й отримуються вихідні дані на будівництво (МУО, Тех. умови тощо) та виконується проектування. Проектування об'єкта будівництва, до складу якого входить декілька окремих будинків, будівель, споруд або лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, потрібно здійснювати на підставі вихідних даних, у тому числі містобудівних умов і обмежень, на об'єкт будівництва в цілому. При цьому категорію складності такого об'єкта будівництва визначають за показниками таблиці А.1, додатку А, розрахованими для об'єкта будівництва в цілому (п. 4.2. ДСТУ Н Б В.1.2−16:2013).Тобто, Замовник повинен був ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ на об'єкт будівництва в цілому, а не на кожну окрему його секцію.Замовником порушено норми ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» ( в редакції, чинній станом на дату реєстрації декларації), зокрема:ч. 1 ст. 34 Закону — замовник має право виконувати будівельні роботи після: 2) реєстрації органом архібудконтролю декларації про початок виконання будівельних робіт — щодо об'єктів будівництва, що належать до I-III категорій складності; 3) видачі замовнику органом архібудконтролю дозволу на виконання будівельних робіт — щодо об'єктів будівництва, що належать до IV і V категорій складності.ч. 1 ст. 36 вказаного закону — право на виконання підготовчих робіт і будівельних робіт на об'єктах, що належать до I-III категорій складності, підключення об'єкта будівництва до інженерних мереж та споруд надається замовнику та генеральному підряднику чи підряднику після реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт.ч. 1 ст. 37 вказаного закону — право на виконання підготовчих робіт і будівельних робіт на об'єктах будівництва, що належать до IV і V категорій складності, підключення об'єкта будівництва до інженерних мереж та споруд надається замовнику та генеральному підряднику чи підряднику після отримання дозволу на виконання будівельних робіт.Категорія складності будівництва має прийматися на об'єкт будівництва в цілому, а «розбиття» об'єктів будівництва на секції з метою визначення нижчої категорії складності об'єкту є незаконною. Таке заниження не тільки порушує закон, але і, як наслідок, несе загрозу життю і здоров’ю особам, що перебувають в об'єкті чи біля нього та обумовлює наявність ризику зазнати збитків економіці, інфраструктурі та культурі населеного пункту.Також,На підставі заяв юристів ГО «Вектор Європейського Розвитку «ВАРТО» про проведення позапланової перевірки дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності за адресою: м. Львів, вул.. Буйка, 27 за наслідками перевірки притягнуто замовника будівництва ПП «Юридичне агентство», генерального підрядника ТОВ «Галицька будівельна гільдія», проектну організацію ПП «Проект менеджмент» до відповідальності.На даний момент будівельні роботи мають бути припинені!!!Отже, з вищенаведеного легко можна зробити висновок про те, що будівельна мафія і надалі почуває себе у місті Львові, як риба в воді, маючи потужних владних покровителів в особі чиновників Львівської міської ради, які видають містобудівні умови та обмеження (підготовку проводив головний архітектор м. Львова Чаплінський Ю.М. начальник управління архітектури та урбаністики ЛМР) з порушеннями, знаючи про їх наявність, реєструють дозвільні документи (у даному випадку декларацію про початок будівельних робіт ЛВ 083171603794 від 09.06.2017 року зареєстровану інспекцією ДАБК м. Львова) та органів судової влади в особі Городецької Людмили, судді Галицького районного суду м. Львова, яка є матір’ю героя нашої статті Назара Городецького та закриває усі незаконні будівельні оборудки сина, шляхом судового забезпечення, тобто в судовому порядку легалізовує схеми, як от на Озаркевича, 4 зобов’язавши Львівську міську раду затвердити проект землеустрою даної ділянки. jump Повідомлень: 1760 З нами з: 18.08.09 Подякував: 56 раз. Подякували: 300 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 кві, 2018 16:25 Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! ...Струмок.....- і там я заходив в ВП(перед тим глянувши скандальне відео на ютубі, де довколишні мешканці сварились із забудовником).... - і на моє питання: "а що у вас з документами? - знаю що скандали і суди були?...

- а мені відповідають:" були ТРИ суди, ми всі три - виграли(посміхається)....у нас - все законно, всі доки - є!.... а, те, що мешканці не задоволені, то самі розумієте як воно буває..........-але, в нас все ок! “

(але там і нормальні варіанти вже були розібрані ще на котловані, і "хитрожопе" розтермінування.... і ті суди/скандали - довіри не викликали!)

https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 ...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного..... Долярчик

Повідомлень: 3777 З нами з: 19.10.15 Подякував: 96 раз. Подякували: 147 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 201202203204 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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