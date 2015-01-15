Додано: Вів 03 кві, 2018 16:10



Досвід пройдених скандалів просто так не втрачається, а здобуті навички з успіхом застосовуються у наступних будівельних проектах. Перелік таких об’єктів вказаний на сайті компанії - http://www.kvitka.house/



• Клубний будинок на Личаківській, м. Львів, вул.. Личаківська, 79;

• Соната на Бортнянського, м. Львів, вул.. Бортнянського, 23;

• Будинок на Бортнянського, м. Львів, вул.. Бортнянського, 28

• Інноваційний житловий комплекс ВІЛЬНЕ МІСТО, м. Львів, вул.. Буйка, 27 Усе це про Девелоперську компанію «Майстерня будинків КВІТКА» та її керівника Назара Городецького, який «прославився» ще будучи керівником не менш одіозної будівельної компанії «Інтергал-Буд», яка стала фігурантом не одного будівельного скандалу у м. Львові, зокрема руйнування лічниці Шептицького на Озаркевича та зведенням 14-ти поверхового монстра на Струмок-Масарика.Досвід пройдених скандалів просто так не втрачається, а здобуті навички з успіхом застосовуються у наступних будівельних проектах. Перелік таких об’єктів вказаний на сайті компанії -• Клубний будинок на Личаківській, м. Львів, вул.. Личаківська, 79;• Соната на Бортнянського, м. Львів, вул.. Бортнянського, 23;• Будинок на Бортнянського, м. Львів, вул.. Бортнянського, 28• Інноваційний житловий комплекс ВІЛЬНЕ МІСТО, м. Львів, вул.. Буйка, 27

http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta ) земельна ділянка 4610136800:01:009:0028 має змінене цільове призначення, а саме:для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови з кодом 03.15, що також унеможливлює будівництва житлового комплексу!!!



Відтак, усі ці невідповідності призвели до видачі містобудівних умов та обмежень від 05.05.2017 року з порушенням містобудівного законодавства, що унеможливлює будівництво за таких умов за адресою: м. Львів, вул.. Буйка, 27 замовником ПП «Юридичне агентство» на об’єкті «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з підземною автостоянкою, громадськими приміщеннями та вбудованою трансформаторною підстанцією і даховою котельнею на вул. Буйка, 27 у м. Львові (будинок №1 на генплані). Станом на сьогодні, згідно оновлених відомостей публічної кадастрової карти України, () земельна ділянка 4610136800:01:009:0028 має змінене цільове призначення, а саме:для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови з кодом 03.15, що також унеможливлює будівництва житлового комплексу!!!Відтак, усі ці невідповідності призвели до видачі містобудівних умов та обмежень від 05.05.2017 року з порушенням містобудівного законодавства, що унеможливлює будівництво за таких умов за адресою: м. Львів, вул.. Буйка, 27 замовником ПП «Юридичне агентство» на об’єкті «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з підземною автостоянкою, громадськими приміщеннями та вбудованою трансформаторною підстанцією і даховою котельнею на вул. Буйка, 27 у м. Львові (будинок №1 на генплані).

Дані матеріали направлено до інспекції ДАБК м. Львова для скасування дозвільних документів на підставі яких здійснюється

Замовником ПП «Юридичне агентство» заплановано будівництво двох шістнадцятиповерхових та п’яти дев’ятиповерхових будинків на земельній ділянці за адресою м. Львів, вул. Буйка, 27.

заниження категорії складності є однією із підстав вважати об'єкт самочинним будівництвом, оскільки зведення такої будівлі здійснюватиметься без відповідного документу, який надає право виконувати будівельні роботи. Як наслідок, до такого об'єкту самочинного будівництва можуть бути застосовані передбачені законом заходи включно із зупиненням будівельних робіт, а також унеможливлення ЗДАТИ ОБ’ЄКТ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ТА ЗАРЕЄСТРУВАТИ ПРАВО ВЛАСНОСТІ!!!

Дуже шкода лише совісних покупців, які можуть бути ошукані внаслідок чергової будівельної оборудки.



Будьте пильні при виборі будівельної компанії, бо Вам доведеться відстоювати свої права у судах, і як показує практика-не один рік!!!

ПІД «ПОКРИШКОЮ» ЧИНОВНИКІВ!!!ЯКЩО ВИ ХОЧЕТЕ БУТИ ВЛАСНИКОМ УСПІШНОГО БУДІВЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ У ЛЬВОВІ, ТОДІ ВИ ПОВИННІ ВМІТИ ДАВАТИ «ДОЛЮ» ТА БУТИ «В ДОЛІ» З ПОТРІБНИМИ ЛЮДЬМИ. А ЩЕ, КЛЮЧЕМ, ЯКИМ МОЖНА ВІДКРИВАТИ УСІ ДВЕРІ Є МАМА СУДДЯ, ЯКА ЗАВЖДИ ПРИКРИЄ ТА ДОПОМОЖЕ ЛЕГАЛІЗУВАТИ БУДІВЕЛЬНІ СХЕМИ.Розпочнемо розкривати шахрайські будівельні схеми ДК «Майстерня будинків КВІТКА» з найбільшого об’єкту - Інноваційний житловий комплекс ВІЛЬНЕ МІСТО, м. Львів, вул.. Буйка, 27.Отже, в даному випадку використано дві найпоширеніші схеми:1 - нецільове використання земельної ділянки;2 - заниження категорії складності об’єкта будівництва.НЕЦІЛЬВЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ.25 жовтня 2016 року Львівська міська рада передає строком на 10 років в оренду Приватному підприємству «Юридичне агентство» земельну ділянку, кадастровий номер 4610136800:01:009:0028, площею 0, 8221 га. згідно умов договору передається дана земельна ділянка для будівництва житлових будинків з об’єктами обслуговування на нижніх поверхах, а цільове призначення її-землі житлової та громадської забудови з функціональним призначенням – землі комерційного використання. Справедливості заради слід відмітити, що така категорія земельної ділянки за функціональним призначенням, як землі комерційного використання притаманна лише ЛМР, оскільки не регламентується спеціальним підзаконним нормативно-правовим актом, як Наказ Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 №548 «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель».Слід звернути увагу, що на момент затвердження містобудівних умов та обмежень (МУО) від 05.05.2017 року мало місце нецільове використання земельної ділянки та невідповідність намірів забудови, оскільки, як вбачається з відомостей публічної кадастрової карти цільове призначення земельної ділянки 4610136800:01:009:0028 – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Інтернет посилання -. Однак в містобудівних умовах та обмеженнях від 05.05.2017 року, в супереч вимогам земельного законодавства, вказано інше цільове призначення даної земельної ділянки – землі житлової та громадської забудови. Що це, як не КОРУПЦІЙНА СКЛАДОВА ВІДНОСИН БІЗНЕСУ ТА ЧИНОВНИКІВ ЛМР!!!Для чіткого розуміння, вдамося до нормативного пояснення.Так, Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 №548 затверджено Класифікацію видів цільового призначення земель.Згідно з пунктом 1.1. та пунктом 1.2 Класифікації видів цільового призначення земель, встановлено, що класифікація видів цільового призначення земель (далі - КВЦПЗ) розроблена відповідно до Земельного кодексу України, Закону України "Про землеустрій"та Положення про Державний комітет України із земельних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.2008 № 224.Код та цільове призначення земель застосовуються для забезпечення обліку земельних ділянок за видами цільового призначення у державному земельному кадастрі.Пунктом 1.3. КВЦПЗ застосовується для використання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, організаціями, підприємствами, установами для ведення обліку земель та формування звітності із земельних ресурсів.Пунктом 1.4. КВЦПЗ визначає поділ земель на окремі види цільового призначення земель, які характеризуються власним правовим режимом, екосистемними функціями, типами забудови, типами особливо цінних об'єктів.Розділом II Класифікації видів цільового призначення земель визначено класифікацію видів цільового призначення земель, серед яких у секції В зазначено, що землі житлової забудови - це землі, які використовуються для розміщення житлової забудови (житлові будинки, гуртожитки, господарські будівлі та інше); землі, які використовуються для розміщення гаражного будівництва)), а землі громадської забудови це землі, які використовуються для розміщення громадських будівель і споруд (готелів, офісних будівель, торговельних будівель, для публічних виступів, для музеїв та бібліотек, для навчальних та дослідних закладів, для лікарень та оздоровчих закладів), інших об'єктів загального користування).Однак, згідно з відомостями з публічної кадастрової карти () земельна ділянка 4610136800:01:009:0028 НА МОМЕНТ ВИДАЧІ МУО, на якій проводиться будівництво мала цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, що згідно Розділу II КВЦПЗ відносилася до секції J, землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення та мають кодове позначення 11.02 – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.Отже, як слідує із Розділом II Класифікації видів цільового призначення земель у секції В за кодом 02.03 вказано землі житлової забудови «Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку», натомість у секції за кодом 11.02 вказано землі промисловості «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості».Юристами ГО «Вектор Європейського Розвитку «ВАРТО» подано заяву до Департаменту ДАБІ у Львівській області про скасування МУО ПП «Юридичне агентство». На підставі такої заяви було проведено інспекційні заходи з перевірки МУО та прийнято рішення про їх скасування від 19.11.2017 року 39-мб/пз.будівництво!!!ЗАНИЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ СКЛАДНОСТІ БУДІВНИЦТВА.З огляду на містобудівне законодавство, замовник повинен був отримати містобудівні умови та обмеження на об’єкт будівництва в цілому та дозвіл (!) на виконання будівельних робіт.Проте, отримано містобудівні умови та обмеження на 16 поверхів, що унеможливлює будівництво решти об’єктів та ДЕКЛАРАЦІЮ про початок будівельних робіт на один будинок об’єкта будівництва.У ДБН А.2.2−3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» зазначено, що об'єкт будівництва — це будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси або їх частини, лінійні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури (п. 3.12).На об'єкт будівництва в цілому отримується чи реєструється не лише документ на проведення будівельних робіт, але й отримуються вихідні дані на будівництво (МУО, Тех. умови тощо) та виконується проектування. Проектування об'єкта будівництва, до складу якого входить декілька окремих будинків, будівель, споруд або лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, потрібно здійснювати на підставі вихідних даних, у тому числі містобудівних умов і обмежень, на об'єкт будівництва в цілому. При цьому категорію складності такого об'єкта будівництва визначають за показниками таблиці А.1, додатку А, розрахованими для об'єкта будівництва в цілому (п. 4.2. ДСТУ Н Б В.1.2−16:2013).Тобто, Замовник повинен був ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ на об'єкт будівництва в цілому, а не на кожну окрему його секцію.Замовником порушено норми ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» ( в редакції, чинній станом на дату реєстрації декларації), зокрема:ч. 1 ст. 34 Закону — замовник має право виконувати будівельні роботи після: 2) реєстрації органом архібудконтролю декларації про початок виконання будівельних робіт — щодо об'єктів будівництва, що належать до I-III категорій складності; 3) видачі замовнику органом архібудконтролю дозволу на виконання будівельних робіт — щодо об'єктів будівництва, що належать до IV і V категорій складності.ч. 1 ст. 36 вказаного закону — право на виконання підготовчих робіт і будівельних робіт на об'єктах, що належать до I-III категорій складності, підключення об'єкта будівництва до інженерних мереж та споруд надається замовнику та генеральному підряднику чи підряднику після реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт.ч. 1 ст. 37 вказаного закону — право на виконання підготовчих робіт і будівельних робіт на об'єктах будівництва, що належать до IV і V категорій складності, підключення об'єкта будівництва до інженерних мереж та споруд надається замовнику та генеральному підряднику чи підряднику після отримання дозволу на виконання будівельних робіт.Категорія складності будівництва має прийматися на об'єкт будівництва в цілому, а «розбиття» об'єктів будівництва на секції з метою визначення нижчої категорії складності об'єкту є незаконною. Таке заниження не тільки порушує закон, але і, як наслідок, несе загрозу життю і здоров’ю особам, що перебувають в об'єкті чи біля нього та обумовлює наявність ризику зазнати збитків економіці, інфраструктурі та культурі населеного пункту.Також,На підставі заяв юристів ГО «Вектор Європейського Розвитку «ВАРТО» про проведення позапланової перевірки дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності за адресою: м. Львів, вул.. Буйка, 27 за наслідками перевірки притягнуто замовника будівництва ПП «Юридичне агентство», генерального підрядника ТОВ «Галицька будівельна гільдія», проектну організацію ПП «Проект менеджмент» до відповідальності.На даний момент будівельні роботи мають бути припинені!!!Отже, з вищенаведеного легко можна зробити висновок про те, що будівельна мафія і надалі почуває себе у місті Львові, як риба в воді, маючи потужних владних покровителів в особі чиновників Львівської міської ради, які видають містобудівні умови та обмеження (підготовку проводив головний архітектор м. Львова Чаплінський Ю.М. начальник управління архітектури та урбаністики ЛМР) з порушеннями, знаючи про їх наявність, реєструють дозвільні документи (у даному випадку декларацію про початок будівельних робіт ЛВ 083171603794 від 09.06.2017 року зареєстровану інспекцією ДАБК м. Львова) та органів судової влади в особі Городецької Людмили, судді Галицького районного суду м. Львова, яка є матір’ю героя нашої статті Назара Городецького та закриває усі незаконні будівельні оборудки сина, шляхом судового забезпечення, тобто в судовому порядку легалізовує схеми, як от на Озаркевича, 4 зобов’язавши Львівську міську раду затвердити проект землеустрою даної ділянки.