Додано: Сер 04 кві, 2018 19:36

Я так і зробив - в ігнор.

Останнє знервоване звісно, чого колотится, бо ще в 2011 році вклалося в золото із власним прогнозом "будєттокодаражать" ніби-то до 2 400 $ за унцію, а воно зараз і майже весь час 1332, що дешевше майже вдвічі, ніж бідолаха прогнозував та накупив у 2011 році. Його лупили підсвічником по голові за поради на цьому форумі - з тих пір із головою щось не так. Хлопці казали, що ніби-то живе десь під Фастовим... бідує... лізе ось на львівську гілку... багатьох топче ногами... ніби-то тоді в голові полегшення... спазми проходять... Ну то таке...



х х х



Про те, що кахель на всю квартиру в 50 квадратів - мене теж здивували.

Перепитав навіть я, уточнюючи: чи вірно я зрозумів, що всю квартиру уклали кахелем?

- Вірно, і про те жалкуємо.



Тут така справа, у людей така виявилася "фішка": ненавидять ламінат , хоч ти їм що розказуй...

І кахель - без підігріва. Реально мене теж здивували.



Я їм казав, що зараз такий ламінат, що води не боїться, махали руками...

Ну вже вони такі, що тут поробиш...

Для тих, хто планує купити львіську нерухомість під оренду: особисто я маю тільки позитивний досвід про застосування ламінату у квартирах:

- у батьківскій хаті під час реконструкції 2003 року укладав ламінат на другому поверсі - лежить, як новий. За 15 років є несуттєві сліди зношення верхнього шару в тому місті, де стояло комп"ютерне крісло на колісчатках (від"їзджали-під"їзджали туди-сюди), та в одному місці, де стояв великий вазон із якоюсь екзотичною квіткою - регулярно - як не слідкували - якась вода таки попадала. Але зношення несуттєве. Ламінат - німецький.

- маючи такий позитивний досвід, під час підготовки квартир під оренду у Львові брав ламінат по акції - німецький - щось так по пам"яті - по 240 гривень у Пасіках-Зубрицьких (був він до акції щось по 360). В той час в Епіцентрі був навіть і по 160 гривень - але той жінці не подобався. Той ламінат навіть на балконах добре лежить. Склопакети ставив забудовник. Проблєм немає, все якісне.

- в тій квартирі, що собі залишив у Львові, все ж таки укладений стрийський паркет - всім раджу - для себе - паркет - не так вже й дорого, мені все-про-все обійшлося і з паркетом, і з матеріалами, і з роботою, із лакуванням - у 1000 гривень квадрат. Заїзжав до них мабуть у лютому - трохи паркет здорожчав, по пам"яті - на 25 відсотків. Але паркет вимагає часу на роботу з ним - там треба робити великі перерви на черговий етап укладання.

В 1-к квартирах ламінат укладали за 1,5 робочого дня. У моєї бригади біла розцінка - 30 гривень/квадратний метр, у сусідів - 70 гривень/квадратний метр. Ті, що укладали по "70", якось дізнались про "30" та приходили до моїх робітників лаятися. Мої їм відповіли, що беруть майстерністю...

Ламінат укладений деж якісно, проблєм немає. Плінтуси - в колір ламінату - брали пластикові на Південному.

У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo.