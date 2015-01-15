RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 202203204205
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 14:23

  geoleo написав:За легендою від дніпропетровський пенс, що прибухує в компанії пса в Туреччині. Пацієнт симулює володіння фондовими паперами і антальськими котлованами, що їх він купив продавши начебто нецікаву в комерційному плані львівську нерухомість. Себто навіть за його власними фантазіями він уже давно позбувся львівських маєтностей, і глибоко розчарувавшись у ненці, остаточно відчалив. Турку, що ви тут робите на цій гілці? Вам вже пропонували відгородитися в приватному флуд-чаті і там побенефісничати.

Схоже, персонаж образився за Ваш інформативний відеоролик)))
І думає, як себе вести далі. Чи приймати галоперідол з бензодіазепінами, чи обмежитись закарпатським коньяком)))
  geoleo написав:
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18601
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1078 раз.
Подякували: 1983 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 19:07

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Акурт, та ставте їх в ігнор
Краще напишіть навіщо ваші знайомі всю квартиру плиткою обклали. Підлогу маю на увазі. Ви раніше про це згадували. Якось не на наш клімат. Чи в них підлога з підігрівом?


Sent from my iPhone using Tapatalk
fis
 
Повідомлень: 172
З нами з: 06.12.09
Подякував: 5 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 19:36

Я так і зробив - в ігнор.
Останнє знервоване звісно, чого колотится, бо ще в 2011 році вклалося в золото із власним прогнозом "будєттокодаражать" ніби-то до 2 400 $ за унцію, а воно зараз і майже весь час 1332, що дешевше майже вдвічі, ніж бідолаха прогнозував та накупив у 2011 році. Його лупили підсвічником по голові за поради на цьому форумі - з тих пір із головою щось не так. Хлопці казали, що ніби-то живе десь під Фастовим... бідує... лізе ось на львівську гілку... багатьох топче ногами... ніби-то тоді в голові полегшення... спазми проходять... Ну то таке...

х х х

Про те, що кахель на всю квартиру в 50 квадратів - мене теж здивували.
Перепитав навіть я, уточнюючи: чи вірно я зрозумів, що всю квартиру уклали кахелем?
- Вірно, і про те жалкуємо.

Тут така справа, у людей така виявилася "фішка": ненавидять ламінат, хоч ти їм що розказуй...
І кахель - без підігріва. Реально мене теж здивували.

Я їм казав, що зараз такий ламінат, що води не боїться, махали руками...
Ну вже вони такі, що тут поробиш...
Для тих, хто планує купити львіську нерухомість під оренду: особисто я маю тільки позитивний досвід про застосування ламінату у квартирах:
- у батьківскій хаті під час реконструкції 2003 року укладав ламінат на другому поверсі - лежить, як новий. За 15 років є несуттєві сліди зношення верхнього шару в тому місті, де стояло комп"ютерне крісло на колісчатках (від"їзджали-під"їзджали туди-сюди), та в одному місці, де стояв великий вазон із якоюсь екзотичною квіткою - регулярно - як не слідкували - якась вода таки попадала. Але зношення несуттєве. Ламінат - німецький.
- маючи такий позитивний досвід, під час підготовки квартир під оренду у Львові брав ламінат по акції - німецький - щось так по пам"яті - по 240 гривень у Пасіках-Зубрицьких (був він до акції щось по 360). В той час в Епіцентрі був навіть і по 160 гривень - але той жінці не подобався. Той ламінат навіть на балконах добре лежить. Склопакети ставив забудовник. Проблєм немає, все якісне.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 05 кві, 2018 01:30, всього редагувалось 1 раз.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2094
З нами з: 12.02.09
Подякував: 169 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 23:36

Знервовані пани будуть лаятися - їм все мариться, що я Директор рекламного агенства у Києві - бідолашні - але в тій квартирі, що собі залишив у Львові, все ж таки укладений стрийський паркет - всім раджу - для себе - паркет - не так вже й дорого, мені все-про-все обійшлося і з паркетом, і з матеріалами, і з роботою, із лакуванням - у 1000 гривень квадрат. Заїзжав до них мабуть у лютому - трохи паркет здорожчав, по пам"яті - на 25 відсотків. Але паркет вимагає часу на роботу з ним - там треба робити великі перерви на черговий етап укладання.
В 1-к квартирах ламінат укладали за 1,5 робочого дня. У моєї бригади була розцінка - 30 гривень/квадратний метр, у сусідів - 70 гривень/квадратний метр. Ті, що укладали по "70", якось дізнались про "30", та приходили до моїх робітників лаятися. Мої їм відповіли, що беруть майстерністю... У тих людей, яким укладали по "70", - ламінат "грає" - ходиш ногами і відчуваеш те... Укладали ламінат на пробкову підложку (порадили в Пасіках-Зубрицьких).
Ламінат укладений дуже якісно, проблєм немає. Плінтуси - в колір ламінату - брали пластикові на Південному.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 05 кві, 2018 01:32, всього редагувалось 2 разів.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2094
З нами з: 12.02.09
Подякував: 169 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 00:46

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

майже в кожному пості йде прям розмова хеш-тегами #перед #купівлею #нерухомості #під #здачу #в #оренду #у #Львові. Шифруйтесь краще
the_cooljames
 
Повідомлень: 109
З нами з: 03.01.13
Подякував: 75 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 01:14

  the_cooljames написав:Что я только что прочитал?

  the_cooljames написав:майже в кожному пості йде прям розмова хеш-тегами #перед #купівлею #нерухомості #під #здачу #в #оренду #у #Львові. Шифруйтесь краще


Перший раз таке зустрічаю.

А можете якось розтлумачити, що це:

розмова хеш-тегами #перед #купівлею #нерухомості #під #здачу #в #оренду #у #Львові. Шифруйтесь краще

Не знаю, як на інших гілках - майже ніколи не читаю - а у нас тут все строго...
  Vadim V написав:І спілкуються люди на зрозумілій мові а не на олбанському
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2094
З нами з: 12.02.09
Подякував: 169 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 08:35

  akurt написав:укладений стрийський паркет - всім раджу - для себе - паркет - не так вже й дорого, мені все-про-все обійшлося і з паркетом, і з матеріалами, і з роботою, із лакуванням - у 1000 гривень квадрат. Заїзжав до них мабуть у лютому - трохи паркет здорожчав, по пам"яті - на 25 відсотків. Але паркет вимагає часу

Схоже, пан Акурт рекламує дерев,яні вироби у львівському регіоні. Можливоо, гендлює ними. Недарма ж він бідкався недавно про занедбаний столярний цех. Чому би не продати той цех якому небудь турку чи сину турецького підданого???
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18601
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1078 раз.
Подякували: 1983 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 202203204205
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нерухомість у Львові 1 ... 279, 280, 281
Anonymous » Чет 12 лют, 2009 16:58
2806 389467
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 бер, 2018 08:52
Trast
Зниження цін на нерухомість поділило потенційних продавців н 1 ... 8, 9, 10
R2 » Вів 23 тра, 2017 07:25
95 16150
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лют, 2018 14:36
alisamaxzin
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 18, 19, 20
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
190 63098
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 січ, 2018 15:23
deniska
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (55235)
05.04.2018 10:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.