Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
geoleo написав:За легендою від дніпропетровський пенс, що прибухує в компанії пса в Туреччині. Пацієнт симулює володіння фондовими паперами і антальськими котлованами, що їх він купив продавши начебто нецікаву в комерційному плані львівську нерухомість. Себто навіть за його власними фантазіями він уже давно позбувся львівських маєтностей, і глибоко розчарувавшись у ненці, остаточно відчалив. Турку, що ви тут робите на цій гілці? Вам вже пропонували відгородитися в приватному флуд-чаті і там побенефісничати.
Схоже, персонаж образився за Ваш інформативний відеоролик))) І думає, як себе вести далі. Чи приймати галоперідол з бензодіазепінами, чи обмежитись закарпатським коньяком)))
Я так і зробив - в ігнор. Останнє знервоване звісно, чого колотится, бо ще в 2011 році вклалося в золото із власним прогнозом "будєттокодаражать" ніби-то до 2 400 $ за унцію, а воно зараз і майже весь час 1332, що дешевше майже вдвічі, ніж бідолаха прогнозував та накупив у 2011 році. Його лупили підсвічником по голові за поради на цьому форумі - з тих пір із головою щось не так. Хлопці казали, що ніби-то живе десь під Фастовим... бідує... лізе ось на львівську гілку... багатьох топче ногами... ніби-то тоді в голові полегшення... спазми проходять... Ну то таке...
х х х
Про те, що кахель на всю квартиру в 50 квадратів - мене теж здивували. Перепитав навіть я, уточнюючи: чи вірно я зрозумів, що всю квартиру уклали кахелем? - Вірно, і про те жалкуємо.
Тут така справа, у людей така виявилася "фішка": ненавидять ламінат, хоч ти їм що розказуй... І кахель - без підігріва. Реально мене теж здивували.
Я їм казав, що зараз такий ламінат, що води не боїться, махали руками... Ну вже вони такі, що тут поробиш... Для тих, хто планує купити львіську нерухомість під оренду: особисто я маю тільки позитивний досвід про застосування ламінату у квартирах: - у батьківскій хаті під час реконструкції 2003 року укладав ламінат на другому поверсі - лежить, як новий. За 15 років є несуттєві сліди зношення верхнього шару в тому місті, де стояло комп"ютерне крісло на колісчатках (від"їзджали-під"їзджали туди-сюди), та в одному місці, де стояв великий вазон із якоюсь екзотичною квіткою - регулярно - як не слідкували - якась вода таки попадала. Але зношення несуттєве. Ламінат - німецький. - маючи такий позитивний досвід, під час підготовки квартир під оренду у Львові брав ламінат по акції - німецький - щось так по пам"яті - по 240 гривень у Пасіках-Зубрицьких (був він до акції щось по 360). В той час в Епіцентрі був навіть і по 160 гривень - але той жінці не подобався. Той ламінат навіть на балконах добре лежить. Склопакети ставив забудовник. Проблєм немає, все якісне.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 05 кві, 2018 01:30, всього редагувалось 1 раз.
Знервовані пани будуть лаятися - їм все мариться, що я Директор рекламного агенства у Києві - бідолашні - але в тій квартирі, що собі залишив у Львові, все ж таки укладений стрийський паркет - всім раджу - для себе - паркет - не так вже й дорого, мені все-про-все обійшлося і з паркетом, і з матеріалами, і з роботою, із лакуванням - у 1000 гривень квадрат. Заїзжав до них мабуть у лютому - трохи паркет здорожчав, по пам"яті - на 25 відсотків. Але паркет вимагає часу на роботу з ним - там треба робити великі перерви на черговий етап укладання. В 1-к квартирах ламінат укладали за 1,5 робочого дня. У моєї бригади була розцінка - 30 гривень/квадратний метр, у сусідів - 70 гривень/квадратний метр. Ті, що укладали по "70", якось дізнались про "30", та приходили до моїх робітників лаятися. Мої їм відповіли, що беруть майстерністю... У тих людей, яким укладали по "70", - ламінат "грає" - ходиш ногами і відчуваеш те... Укладали ламінат на пробкову підложку (порадили в Пасіках-Зубрицьких). Ламінат укладений дуже якісно, проблєм немає. Плінтуси - в колір ламінату - брали пластикові на Південному.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 05 кві, 2018 01:32, всього редагувалось 2 разів.
akurt написав:укладений стрийський паркет - всім раджу - для себе - паркет - не так вже й дорого, мені все-про-все обійшлося і з паркетом, і з матеріалами, і з роботою, із лакуванням - у 1000 гривень квадрат. Заїзжав до них мабуть у лютому - трохи паркет здорожчав, по пам"яті - на 25 відсотків. Але паркет вимагає часу
Схоже, пан Акурт рекламує дерев,яні вироби у львівському регіоні. Можливо, гендлює ними. Недарма ж він бідкався недавно про занедбаний столярний цех. Чому би не продати той цех якому небудь турку чи сину турецького підданого???
Востаннє редагувалось Frant в Чет 05 кві, 2018 19:06, всього редагувалось 1 раз.