Додано: П'ят 06 кві, 2018 05:08

Про "недвігу" у Львові не дають і слова людям сказати жебраки-невдахи.

Серед них виділяється безхатченко, який засмітив уже всю гілку про київську нерухомість.

Ніколи не був у Львові але має свою нікчемну думку.

То хай гілка вже гине.

Зараз щось видасть...

Гидке.

У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo.