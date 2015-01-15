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Про "недвігу" у Львові не дають і слова людям сказати жебраки-невдахи. Серед них виділяється безхатченко, який засмітив уже всю гілку про київську нерухомість. Ніколи не був у Львові але має свою нікчемну думку. То хай гілка вже гине. Зараз щось видасть... Гидке.
Львівський БатяР написав:Офф топ Погана новина для тих хто планував полетіти в Туреччину в літку за дешево. Погана, бо сам *ловив* дешеві квитки до Стамбулу https://zaxid.net/atlasjet_ukraine_ogol ... i_n1453255 Підозрюю, що найближчим часом їх ми не побачимо... Буду міняти напрямок зору !
Чули дзвін, та не зрозуміли, де він... Цього літа очікується небувалий ажіотаж на відпочинок у Туреччині. Тому одна з авіакомпаній відмінила свої авіарейси та замість них зосередиться на чартериних рейсах для мешканців України. Це - добре! Доречі, Атласджет НІКОЛИ не була дешевою авіакомпанією. Зажди у неї буди квитки ДОРОЖЧЕ. Тут що треба радіти і хлопати в долоні. А авіаквіитків - вдосталь, Вам на коли треба? http://www.flypgs.com Квитки із Львова в Анталию дешеві, ніж із Дніпра у Київ... і ніж із Львова у Київ...