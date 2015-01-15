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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 203204205206
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 05:08

Про "недвігу" у Львові не дають і слова людям сказати жебраки-невдахи.
Серед них виділяється безхатченко, який засмітив уже всю гілку про київську нерухомість.
Ніколи не був у Львові але має свою нікчемну думку.
То хай гілка вже гине.
Зараз щось видасть...
Гидке.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 05:15

  Львівський БатяР написав:Офф топ
Погана новина для тих хто планував полетіти в Туреччину в літку за дешево. Погана, бо сам *ловив* дешеві квитки до Стамбулу
https://zaxid.net/atlasjet_ukraine_ogol ... i_n1453255
Підозрюю, що найближчим часом їх ми не побачимо... Буду міняти напрямок зору !


Чули дзвін, та не зрозуміли, де він...
Цього літа очікується небувалий ажіотаж на відпочинок у Туреччині.
Тому одна з авіакомпаній відмінила свої авіарейси та замість них зосередиться на чартериних рейсах для мешканців України. Це - добре!
Доречі, Атласджет НІКОЛИ не була дешевою авіакомпанією. Зажди у неї буди квитки ДОРОЖЧЕ.
Тут що треба радіти і хлопати в долоні.
А авіаквіитків - вдосталь, Вам на коли треба?
http://www.flypgs.com
Квитки із Львова в Анталию дешеві, ніж із Дніпра у Київ... і ніж із Львова у Київ...
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo.
akurt
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Повідомлень: 2096
З нами з: 12.02.09
Подякував: 171 раз.
Подякували: 237 раз.
 
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  #<1 ... 203204205206
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