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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 203204205206
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 05:08

  Trast написав:Акурту-я не письменник як ви,я більше читач,тому згоден з тими,хто пропонує вам свою тему про Анталію відкрити,тому що назва теми не вілповідає тому,про що би тут кортіло почитати!Ви якось не зовсім той кого би я хотів почитати-розумієте? Відкрийте теми своі з відповідними назвами і все буде добре,розуміете?


  Trast написав:А хто менi тут зможе пояснити? Чого в цій темі тільки "оксамити"? Тут є усе коньяк і теща,а також є турецька, інше-та тільки не знайшов нічого-шо там з недвігою у Львові?


Запрошую Вас висловитися про львівську нерухомість.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 07:25

  akurt написав:
  Trast написав:Акурту-я не письменник як ви,я більше читач,тому згоден з тими,хто пропонує вам свою тему про Анталію відкрити,тому що назва теми не вілповідає тому,про що би тут кортіло почитати!Ви якось не зовсім той кого би я хотів почитати-розумієте? Відкрийте теми своі з відповідними назвами і все буде добре,розуміете?


  Trast написав:А хто менi тут зможе пояснити? Чого в цій темі тільки "оксамити"? Тут є усе коньяк і теща,а також є турецька, інше-та тільки не знайшов нічого-шо там з недвігою у Львові?


Запрошую Вас висловитися про львівську нерухомість.

Вас також запрошуємо до конструктивного діалогу, без реклами стрийського паркету і коростенського ламінату та турецького відпочинку. І прошу без фальсифікацій і підтасовок, пане любителю ковтати коньяк з самого ранку.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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  #<1 ... 203204205206
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