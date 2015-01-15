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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 06 кві, 2018 05:08
Trast написав:
Акурту-я не письменник як ви,я більше читач,тому згоден з тими,хто пропонує вам свою тему про Анталію відкрити,тому що назва теми не вілповідає тому,про що би тут кортіло почитати!Ви якось не зовсім той кого би я хотів почитати-розумієте? Відкрийте теми своі з відповідними назвами і все буде добре,розуміете?
Trast написав:
А хто менi тут зможе пояснити? Чого в цій темі тільки "оксамити"? Тут є усе коньяк і теща,а також є турецька, інше-та тільки не знайшов нічого-шо там з недвігою у Львові
?
Запрошую Вас висловитися про львівську нерухомість.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 07:25
akurt написав: Trast написав:
Акурту-я не письменник як ви,я більше читач,тому згоден з тими,хто пропонує вам свою тему про Анталію відкрити,тому що назва теми не вілповідає тому,про що би тут кортіло почитати!Ви якось не зовсім той кого би я хотів почитати-розумієте? Відкрийте теми своі з відповідними назвами і все буде добре,розуміете?
Trast написав:
А хто менi тут зможе пояснити? Чого в цій темі тільки "оксамити"? Тут є усе коньяк і теща,а також є турецька, інше-та тільки не знайшов нічого-шо там з недвігою у Львові
?
Запрошую Вас висловитися про львівську нерухомість.
Вас також запрошуємо до конструктивного діалогу, без реклами стрийського паркету і коростенського ламінату та турецького відпочинку. І прошу без фальсифікацій і підтасовок, пане любителю ковтати коньяк з самого ранку.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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