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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 06 кві, 2018 05:08
Trast написав:
Акурту-я не письменник як ви,я більше читач,тому згоден з тими,хто пропонує вам свою тему про Анталію відкрити,тому що назва теми не вілповідає тому,про що би тут кортіло почитати!Ви якось не зовсім той кого би я хотів почитати-розумієте? Відкрийте теми своі з відповідними назвами і все буде добре,розуміете?
Trast написав:
А хто менi тут зможе пояснити? Чого в цій темі тільки "оксамити"? Тут є усе коньяк і теща,а також є турецька, інше-та тільки не знайшов нічого-шо там з недвігою у Львові
?
Запрошую Вас висловитися про львівську нерухомість.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 07:25
akurt написав: Trast написав:
Акурту-я не письменник як ви,я більше читач,тому згоден з тими,хто пропонує вам свою тему про Анталію відкрити,тому що назва теми не вілповідає тому,про що би тут кортіло почитати!Ви якось не зовсім той кого би я хотів почитати-розумієте? Відкрийте теми своі з відповідними назвами і все буде добре,розуміете?
Trast написав:
А хто менi тут зможе пояснити? Чого в цій темі тільки "оксамити"? Тут є усе коньяк і теща,а також є турецька, інше-та тільки не знайшов нічого-шо там з недвігою у Львові
?
Запрошую Вас висловитися про львівську нерухомість.
Вас також запрошуємо до конструктивного діалогу, без реклами стрийського паркету і коростенського ламінату та турецького відпочинку. І прошу без фальсифікацій і підтасовок, пане любителю ковтати коньяк з самого ранку.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Frant
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:12
Я бажав відповісти акурту,але зрозумів що він тут на зарплатні-тільки людина на зарплатні пише шось,потім все редагує,а потім знищує-так роблять тільки збоченці! Тим паче-збоченцi роблять дуже багато ніків-наприклад-Fis-з ким тут розмовояє,або jamp?
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:50
Trast написав:
Я бажав відповісти акурту,але зрозумів що він тут на зарплатні-тільки людина на зарплатні пише шось,потім все редагує,а потім знищує-так роблять тільки збоченці! Тим паче-збоченцi роблять дуже багато ніків-наприклад-Fis-з ким тут розмовояє,або jamp?
"Акурт" працює також під ніком "Ламбада". Стилістика, манери і порядок викладення інформації - подібні на 100% акуртовим.
Джамп і Фіс - по моєму, то зовсім інші люди. І нічого поганого не можу про них сказати.
P.S. Схоже, що нарцис образився і замовк на певний час))) Можливо, йому відключили за борги Інтернет.
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 06 кві, 2018 10:53, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:53
Trast Цікаво, хто може, будучі при здоровому розумі, платити зарплатню за тайпання на форумі?
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:15
Долярчик написав:
В цій темі, давайте обговорювати наступне:
1)...купуємо “однушку“, "чи двушку"?...де саме? - локація... - ціна.... - метраж...- готову, чи "котлован"? - в розтермінування, чи 100% оплата?
2)...РЕМОНТ: який саме робимо? - які матеріали... - де їх купуємо... - які на них ціни... - також, ціни на виконані роботи...... - + ще меблі.... техніка?... і т. інше...
... навскидку, кину пару варіантів по "доступній" ціні:
1) Зелена Стріт
2) Парус Смарт
3) Лінкольн
4) П'ята Авеню
5) Яскравий Львів
...це от скопіював, з чого все почалось
перший пост на першій сторінці цієї теми!
... то ж, ДУУУУУЖЕ ПРОШУ, не переходіть на обговорення "когось"!- ми тут не людей маємо обговорювати, а ЛЬВІВСТКУ нерухомісь!
(можна щось ЦІКАВЕНЬКЕ і не зовсім по темі писати, але не "перемивати кісточки" одне одному!!!)
....ще й в останній тиждень посту!
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