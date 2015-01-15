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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 204205206207
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:38

Господин geoleo!
Напишите что-нибудь по теме, о которой умоляет Долярчик.
Напоминаю, это он завёл эту ветку.
Он очень просил.
Я поддерживаю.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:55

  akurt написав:
  Trast написав:Акурту-я не письменник як ви,я більше читач,тому згоден з тими,хто пропонує вам свою тему про Анталію відкрити,тому що назва теми не вілповідає тому,про що би тут кортіло почитати!Ви якось не зовсім той кого би я хотів почитати-розумієте? Відкрийте теми своі з відповідними назвами і все буде добре,розуміете?


  Trast написав:А хто менi тут зможе пояснити? Чого в цій темі тільки "оксамити"? Тут є усе коньяк і теща,а також є турецька, інше-та тільки не знайшов нічого-шо там з недвігою у Львові?


Запрошую Вас висловитися про львівську нерухомість.

Це той самий випадок коли крадіжник галасує про те щоб хапали крадіжника?
Trast
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:57

  smovch написав:Trast Цікаво, хто може, будучі при здоровому розумі, платити зарплатню за тайпання на форумі?

Ну так на цьому кожен форум тримається! Зайдіть на валютну тему-там всі такі.
Trast
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:02

Господин Trast!
Вы, конечно, опять ошиблись.
На этой ветке никто не призывал вас применять филологический анализ употребления мною союзов в предложениях.
Попробуйте сочинить одну-две-три фразы о сдаче в АРЕНДУ львовской недвижимости.
Смотрите, мой простой призыв на тему ветки вызвал просто паничнский ужас:
"Запрошую Вас висловитися про львівську нерухомість."
Топик-стартер ну очень просит.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:08

  Frant написав:
  Trast написав:Я бажав відповісти акурту,але зрозумів що він тут на зарплатні-тільки людина на зарплатні пише шось,потім все редагує,а потім знищує-так роблять тільки збоченці! Тим паче-збоченцi роблять дуже багато ніків-наприклад-Fis-з ким тут розмовояє,або jamp?

"Акурт" працює також під ніком "Ламбада". Стилістика, манери і порядок викладення інформації - подібні на 100% акуртовим.

Джамп і Фіс - по моєму, то зовсім інші люди. І нічого поганого не можу про них сказати.

P.S. Схоже, що нарцис образився і замовк на певний час))) Можливо, йому відключили за борги Інтернет. :wink:

Як акурта тут нема-то і іх тут нема.Мені здається що Долярчик з тій же мафіі-акурт по легенді забезпеченний,а Долярчик-дуркуватий.А насправді-це одна людина, тут хтось вже це писав.
Trast
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:09

Вы, БЕЗУСЛОВНО, ошибаетесь.
Меня это радует, а Вас должно заставить задуматься.
В наше время ошибки стоят дорого.
Напишите одну-две-три фразы о сдаче Львовской недвижимости в аренду.
Я и Долярчик сейчас на расстоянии в 2200 км и очень просим.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo.
akurt
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  #<1 ... 204205206207
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