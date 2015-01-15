Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:02

Господин Trast!

Вы, конечно, опять ошиблись.

На этой ветке никто не призывал вас применять филологический анализ употребления мною союзов в предложениях.

Попробуйте сочинить одну-две-три фразы о сдаче в АРЕНДУ львовской недвижимости.

Смотрите, мой простой призыв на тему ветки вызвал просто паничнский ужас:

"Запрошую Вас висловитися про львівську нерухомість."

Топик-стартер ну очень просит.

У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo.