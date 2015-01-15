Господин geoleo!
Напишите что-нибудь по теме, о которой умоляет Долярчик.
Напоминаю, это он завёл эту ветку.
Он очень просил.
Я поддерживаю.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:38
Господин geoleo!
Напишите что-нибудь по теме, о которой умоляет Долярчик.
Напоминаю, это он завёл эту ветку.
Он очень просил.
Я поддерживаю.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:55
Це той самий випадок коли крадіжник галасує про те щоб хапали крадіжника?
Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:57
Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:02
Господин Trast!
Вы, конечно, опять ошиблись.
На этой ветке никто не призывал вас применять филологический анализ употребления мною союзов в предложениях.
Попробуйте сочинить одну-две-три фразы о сдаче в АРЕНДУ львовской недвижимости.
Смотрите, мой простой призыв на тему ветки вызвал просто паничнский ужас:
"Запрошую Вас висловитися про львівську нерухомість."
Топик-стартер ну очень просит.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:08
Як акурта тут нема-то і іх тут нема.Мені здається що Долярчик з тій же мафіі-акурт по легенді забезпеченний,а Долярчик-дуркуватий.А насправді-це одна людина, тут хтось вже це писав.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:09
Вы, БЕЗУСЛОВНО, ошибаетесь.
Меня это радует, а Вас должно заставить задуматься.
В наше время ошибки стоят дорого.
Напишите одну-две-три фразы о сдаче Львовской недвижимости в аренду.
Я и Долярчик сейчас на расстоянии в 2200 км и очень просим.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 06 кві, 2018 13:22, всього редагувалось 1 раз.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:13
А що ви і справді хвора людина? Що ви тут тоді робите? Те що вас тут не банять за кожен текст не по темі,це натякає тільки на те,що ви тут працюєте.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:15
Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:34
И это очень правильно.
Я проаналищировал все тексты господина Trast - 90% посвящены анализу употребления мною глаголов.
Попытки вытащить одну-две-три фразы о львовской недвижимости и аренде ни к чему не приводят.
Очень забавные сравнение меня с паном Долярчиком. Я думаю, он освободится от работы и очень удивится/посмеется.
Для адекватного читателя:
- общее между мною и паном Долярчиком только одно: мужской пол. Возможно, рост: 174 см. У меня даже велосипеда нет.
- пан Долярчик в этим минуты находится - я думаю - в своём магазине, а я в автосалоне Анталии, где изучаю особенности продажи автомобилей и помогаю приятелю выбрать авто. Забавно, но я вижу примерно 1000 авто и за два часа не удалось пощупать ни одного: чай, кофе, разговоры, меня уже даже покормили - весьма недурственно.
- очень печалит деградация и отсутствие мыслей у части форумчан. Одновременно очень забавляет: так много тратят жизненной энергии на принятие ошибочных решений.
Это меня радует: значит, лично я принимаю верные решения.
Ну вот, наконец-то позвали пощупать авто.
Восток - дело тонкое!
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 06 кві, 2018 13:49, всього редагувалось 1 раз.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:40
Штепсель і Тарапунька. Реінкарнація)))
Нас теж радує, що інколи п.Акурт приймає бензодіазепіни та галоперідол.
Як би він ще розказував байки за темою гілки, про цінову політику ЛРЖН - було би чудово!
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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